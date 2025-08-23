Kijk maar uit, er ligt straks doodleuk een BMW-motor in je Mercedes

Nieuws

Net als je denkt dat de wereld niet gekker kan, staat Mercedes-Benz op het punt een historisch en pijnlijk besluit te nemen.

Volgens autocar.co.uk zijn aartsrivalen BMW en Mercedes met elkaar in gesprek. Niet om elkaar zwart te maken, maar om samen te werken. Mercedes denkt er namelijk over om de viercilinder benzinemotoren van BMW in zijn toekomstige modellen te lepelen. Die moesten allemaal elektrisch worden, maar daar is het merk uit Stuttgart inmiddels op teruggekomen - zie het bericht hieronder.

De reden van de mogelijke samenwerking ligt voor de hand: kostenbesparing. Waarom zou je in onzekere tijden een heel nieuwe generatie verbrandingsmotoren ontwikkelen als 230 kilometer verderop in München kant-en-klare viercilinders voor het grijpen liggen? Mits je betaalt uiteraard.

Mercedes zou de BMW-motoren willen gebruiken in de Mercedes CLA, GLA, GLB, Mercedes C-klasse, E-klasse en GLC. Wil je als Mercedes-rijder de dans ontspringen, dan hebben we een tip: koop een S-klasse. Om die te voorzien van een BMW-motor is ook voor Mercedes een brug te ver.

Meer plug-in hybrides

Met de viercilinders van BMW kan Mercedes zijn plug-in hybride aanbod uitbreiden zónder geld te steken in de ontwikkeling van nieuwe benzinemotoren. Bovendien voldoen ze al aan de emissienorm Euro 7 die eraan zit te komen.

De nieuwe Mercedes CLA komt op termijn ook als mild hybrid op de markt, maar zijn nieuw ontwikkelde 1,5-liter viercilinder benzinemotor (codenaam M252, met 136, 163 en 190 pk) is niet voorbereid op een toepassing in PHEV's. De BMW-motor is dat wel. Die wordt al gebruikt in de BMW 3-serie plug-in hybride. Het gaat om de viercilinder turbomotor (B48) die zijn debuut maakte in de tweede generatie New Mini (F56) uit 2014.

Mocht Mercedes inderdaad in zee gaan met aartsrivaal BMW, dan is dat een historisch besluit. Ach, je moet maar zo denken: eerder gebruikte Mercedes al Renault-motoren, onder andere in de A- en B-klasse. En ook dat hebben we overleefd. Maar BMW is wel een ander verhaal, dat moet Mercedes-liefhebbers pijn doen.