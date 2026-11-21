Inspiratie

De youngtimer-regeling leek enige tijd terug flink uitgekleed te worden, maar die dreiging lijkt nu voorbij. Dus wil jij er fiscaal gunstig bij rijden, maar heb je liever een leuke ICE-auto dan een EV, dan blijft dat mogelijk. In deze 5 aantrekkelijke youngtimers, bijvoorbeeld.

Het bijtellingspercentage (nu 35 procent) voor youngtimers is weliswaar hoger dan voor nieuwe auto's, maar die mag worden berekend over de dagwaarde en niet de nieuwprijs. En die dagwaarde is vaak maar een fractie van het oorspronkelijke prijskaartje. En dus kun je er voor een behapbaar bedrag heel netjes bij rijden. In het onderstaande artikel lees je hoe de aangepaste youngtrimerregeling eruit gaat zien. Want er zijn wel degelijk wijzigingen op komst.



Gunstig, maar niet per se spotgoedkoop

De aantrekkingskracht van een youngtimer is natuurlijk niet alleen puur financieel. Een oudere BMW 5-serie, Mercedes E- of S-klasse of dikke Volvo kun je tegenwoordig voor een relatief bescheiden bedrag aanschaffen. De fiscale bijtelling pakt daardoor gunstig uit.

Maar een lage prijs en een gunstige bijtelling maken een oudere auto niet in alle opzichten spotgoedkoop. Regulier onderhoud, banden, verzekering, brandstof en wegenbelasting blijven vaak passen bij het segment waarin de auto oorspronkelijk thuishoorde.

Maak daarom vóór aankoop een complete rekensom. Kijk daarbij óók naar jaarlijks onderhoud, het verbruik, de verzekering en de verwachte afschrijving. Wat de brandstofkosten betreft, kan het interessant zijn om een auto te laten ombouwen naar autogas. Informeer bij een gerenommeerd lpg-inbouwstation en/of een merkspecialist naar de mogelijkheden.

Aankoopkeuring

Bij oudere auto’s is de onderhoudshistorie minstens zo belangrijk als de kilometerstand en aanschafprijs. Vraag om facturen, onderhoudsboeken en keuringsrapporten en controleer of grote reparaties of bekende zwakke punten al zijn aangepakt.

Duitsland is een populair importland voor youngtimers, maar juist bij Duitse importauto’s verdient de kilometerhistorie extra aandacht. Die is vaak minder eenvoudig te controleren dan bij een auto die zijn hele leven in Nederland heeft gereden. Wat dat betreft is een Belgische auto, voorzien van het verplichte Carfax-rapport, een zekerder aankoop. Hoe dan ook is het meestal slim om vooraf een aankoopkeuring te laten uitvoeren.

BMW 325i E90 aut. - 2007 - 67.234 km - € 16.450

Bij oudere BMW’s is uitstraling een gevoelig punt. Als je komt voorrijden in een zwarte 7-serie met verchroomde 20-inch wielen, een bruut klinkende sportuitlaat en alle spoilers uit de folder van Maxton-design, dan is het maar de vraag hoe graag een klant met je in zee gaat. Deze 325i is – ondanks zijn goudkleur – juist een schoolvoorbeeld van ingetogenheid.

Dat betekent niet dat het een saai spaarmodel is, want onder de kap ligt een ongeblazen 2,5-liter zescilinder met 218 pk. Die zorgt voor aansprekende prestaties én een mooi geluid. Het betreft de bekende N52-motor, één van de betrouwbaarste zespitters van de Beierse fabrikant. Als we de binnenkant bekijken, worden we helemaal enthousiast. Ondanks de lichtbeige stof ziet het interieur (met sportstoelen!) er echt smetteloos uit. De fraaie lichtmetalen wielen zijn ook als nieuw, maar wat wil je ook bij een auto met slechts 67.000 kilometer op de teller? Wij zeggen: doen!

+ Zijdezachte zescilinder, zeldzaam nette staat

- Storingsgevoelige elektrische waterpomp

Volvo XC70 3.2 AWD Momentum aut. - 2007 - 174.993 km - € 14.945

Hoe oud een Volvo ook is, zolang de auto er netjes bij staat, kom je er zakelijk altijd representatief mee voor de dag. Al moet deze tweedehands Volvo XC70 het – ondanks zijn kleur – niet van zijn groene imago hebben. De atmosferische 3,2-liter zescilinder klinkt weliswaar beschaafd, maar is als het om benzineconsumptie gaat, geen wonder van ingetogenheid. Het uiterlijk is stoer zonder patserig te worden en het met bruin leer gestoffeerde interieur is zo ruim als je van een klassieke Volvo-stationwagon verwacht.

Er staat 174.993 kilometer op de teller, wat voor een Volvo weinig schokkend is. Bovendien is het onderhoudsboekje aanwezig. De Momentum-versie is aangekleed met onder meer stoelverwarming, bixenonlicht, cruisecontrol, parkeersensoren en een elektrisch bedienbare achterklep. Ook een trekhaak ontbreekt niet. Houd wel rekening met stevige gebruikskosten en check vooraf of het AWD-systeem en de automaat geen nukken vertonen.

+ Ruim, praktisch en comfortabel

- Gezellige drinkebroer

Lexus RX 350 Executive - 2007 - 165.756 km - € 13.950

Bij oudere Lexussen denk je misschien vooral aan chique sedans, maar het Japanse merk was er ook best vroeg bij in het SUV-segment. Deze gebruikte Lexus RX is er eentje van de tweede generatie, die in 2003 het levenslicht zag. Vanaf 2005 was-ie er ook met hybride-aandrijflijn, maar deze RX 350 is voorzien van een geheel zelfstandig opererende 3,5-liter V6. Dat is er eentje van het zeer betrouwbare soort, net als de gehele auto, eigenlijk. Van de kilometerstand (165.756) zouden we dan ook geen nacht wakker liggen.

Ook qua uitrusting zit je goed. Het houten stuur en het smetteloze leer zorgen precies voor de sfeer van traditionele luxe die bij een youngtimer past, terwijl de Mark Levinson-audio, de stoelverwarming en de achteruitrijcamera ervoor zorgen dat je weinig moderne gemakken mist. Het design met de witte achterlichten in accessoireshop-stijl maakt niet iedereen blij. Twee originele sleutels en een complete onderhoudshistorie juist wel.

+ Betrouwbaar, mooi afgewerkt, luxe uitgerust

- Dure onderdelen, hybride-versies zijn veel zuiniger

Volkswagen Passat Variant 3.2 V6 4Motion - 2007 - 161.372 km - € 9940

Een Volkswagen Passat Variant was ooit even opvallend als een grijze stoeptegel, en juist daarom vinden we een tweedehands Passat met zescilinder zo cool. Onder de keurige, metallic stoeptegelkleurige motorkap schuilt een 3,2-liter VR6 met 250 pk, het is géén importauto en er staat pas 161k op de klok. De motor is nauw verwant aan de zescilinder uit de hitsige Golf R32 en geeft deze ruime stationwagon een heel ander karakter dan de gebruikelijke TDI uit die tijd.

Ook als youngtimer klopt het plaatje aardig. Volgens de aanbieder zit de onderhoudshistorie erbij en wordt-ie compleet met twee sleutels geleverd. Het interieur is aangekleed met smaakvol beige meubilair in leer en alcantara, dat zich desgewenst laat verwarmen. Als 4Motion is de Passat geen lichtgewicht, maar hij verdraagt ook 2200 kilo aan de afneembare trekhaak. Gezien de prijs van nog geen 10 mille, houd je nog budget over voor onderhoud. Een geruststellende gedachte ...

+ Origineel Nederlands, ruim en praktisch

- Gevoelige techniek, alleen wettelijke garantie

Subaru Impreza 2.5 WRX Edition Prodrive Limited - 2007 - 174.310 km - € 19.950

Na al die keurige zescilinders even iets minder braafs. Wat dacht je van deze vette gebruikte Subaru Impreza? Of hij bij jouw bedrijf past, is even de vraag. Maar met welk type klanten je ook van doen hebt, zo’n voormalig rallykanon met gouden wielen en een picknicktafel op de achterklep is altijd een mooi startpunt voor een leuk gesprek. Onder de motorkap ligt een viercilinder 2,5-liter turboboxer met 285 pk, goed voor een honderdsprint in 5,9 seconden.

Volgens de verkoper is de auto dealeronderhouden en kreeg-ie onlangs nog een grote beurt. Ook leuk zijn de originele leren kuipstoelen en de Prodrive-pook. Minder origineel zijn de blow-off valve, de Supersprint-uitlaat, de downpipe en schroefset. Die maken de Soeb spannender, maar zijn voor een zakelijk gebruikte auto misschien ook iets te uitbundig. Maar als je een uitdagende youngtimer wilt die elke rit bijzonder maakt en jou een beetje een stoute uitstraling geeft, dan is deze Japanner jouw auto.

+ Heerlijke fun car met verslavende sound

- Probeer er maar eens normaal mee te rijden ...