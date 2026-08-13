Onverwacht hybride-probleem laat Toyota- en Lexus-rijders schrikken

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Toyota en Lexus behoren sinds jaar en dag tot de meest betrouwbare automerken. Garantie voor vele zorgenvrije kilometers, zou je zeggen. Toch laten opvallend veel hybride Toyota’s en Lexussen hun berijders schrikken. Wat is hier aan de hand?

Als het over accuproblemen bij hybride-auto’s gaat, denk je waarschijnlijk meteen aan het grote – en peperdure – accupakket van de hybride-aandrijflijn. Maar juist de doodgewone 12V-accu van hybride Toyota’s en Lexussen zorgt relatief vaak voor gedoe, zo kwam aan het licht in het Verenigd Koninkrijk.

Een lege accu is vervelend, maar bij sommige hybride Toyota’s en Lexussen kan het probleem verder gaan dan een auto die niet wil starten. Opvallend veel Britse eigenaren melden dat een lege 12V-accu ook behoorlijk wat paniek kan veroorzaken.

Bovengemiddeld veel Toyota's en Lexussen met accuprobleem

Het Britse Which?, tegenhanger van de Nederlandse Consumentenbond, kreeg ruim 270 reacties van automobilisten over problemen met de 12V-accu. Meer dan driekwart daarvan had betrekking op modellen van Toyota en Lexus. Vooral bij de Lexus LBX en Toyota Yaris Cross vallen de cijfers op.

In het betrouwbaarheidsonderzoek van Which? meldde 29,2 procent van de LBX-eigenaren een accuprobleem. Bij de Yaris Cross ging het om 19,1 procent. Ter vergelijking: onder alle onderzochte full hybrids lag dat percentage op ongeveer 5,6 procent. Hier springen Lexus en Toyota er dus allesbehalve gunstig uit.

Opgesloten in hybride Toyota's en Lexussen

Een lege 12V-accu betekent bij moderne auto’s veel meer dan een startmotor die niet meer wil draaien of een radio die zijn voorkeurzenders vergeet. Zonder spanning kunnen bijvoorbeeld keyless entry, de centrale vergrendeling en elektrisch bediende deurhendels de pijp aan Maarten geven.

Dat laatste kan bijzonder vervelend worden. Which? beschrijft meerdere gevallen waarbij inzittenden door het wegvallen van de elektrische deuropening dachten dat ze in hun Lexus opgesloten zaten. Eén eigenaar van een Lexus NX zag zelfs geen andere oplossing dan een zijruit in te slaan. In een ander geval zaten kleine kinderen in een Lexus LBX terwijl de auto zich van buitenaf niet meer liet openen.

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Noodopener onbekend

De auto's beschikken wel over mechanische noodopeningen, maar volgens Which? weten eigenaren lang niet altijd dat die bestaan of hoe ze werken. Ook zit in de sleutel doorgaans een verborgen metalen noodsleutel waarmee het bestuurdersportier handmatig kan worden geopend. Toyota en Lexus benadrukken inmiddels dat eigenaren zich vooraf met deze noodvoorzieningen vertrouwd moeten maken.

Andere Toyota's en Lexussen met 12V-problemen

De klachten beperken zich overigens niet tot deze twee modellen van Toyota en Lexus. Which? kreeg ook relatief veel meldingen over de Lexus RX en NX en over de Toyota Corolla, C-HR en Yaris. Daarbij gaat het onder meer om 12V-accu's die herhaaldelijk leeglopen of vroegtijdig vervangen moeten worden.

'U rijdt te weinig'

Opmerkelijk is dat verschillende Britse eigenaren naar eigen zeggen van dealers te horen kregen dat ze simpelweg te weinig met hun auto reden. Sommigen kregen het advies wekelijks langere ritten te maken om de 12V-accu op peil te houden. Andere eigenaren kochten uit eigen zak een nieuwe accu, druppellader of zonnelader. Which? vindt dat Toyota en Lexus deze kosten in relevante gevallen zouden moeten vergoeden.

Wat doen Toyota en Lexus aan dit probleem?

Toyota en Lexus zeggen de meldingen serieus te nemen en hebben hun Britse dealernetwerk aanvullende informatie en training gegeven. Ook zijn de procedures voor het controleren van 12V-accu's aangescherpt. Bij nieuwe exemplaren van de Lexus LBX wordt sinds april 2025 bovendien een 12V-accu met een grotere capaciteit gebruikt.

Hoe kun je een Yaris Cross of LBX met lege accu toch starten?

Overigens zit de 12V-accu niet in de motorruimte, maar onder de achterbank. Als starthulp (met startkabels) nodig is, hoef je gelukkig niet eerst de achterbank te verwijderen; de zekeringenkast onder de motorkap heeft een pluspool waarop je een startkabel kunt aansluiten. De minkabel sluit je aan op een stalen carrosseriedeel (massa).

Heb jij ook een Toyota of Lexus met elektrische deuropeners? Dan kan het geen kwaad om eens in het instructieboekje op te zoeken waar de mechanische noodontgrendeling zit. Dat doe je waarschijnlijk liever rustig thuis voor de deur terwijl alles nog werkt, dan wanneer de accu er plotseling mee ophoudt.