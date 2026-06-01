Toyota maakt Yaris Cross 200 euro goedkoper, maar haalt ook opties weg

De prijzen van de vernieuwde Toyota Yaris Cross zijn bekend. De basisversie is 200 euro goedkoper geworden, maar dat merk je aan de standaarduitrusting.

De populaire Yaris Cross heeft een nieuw front gekregen. Met de vormgeving van de grille loopt hij weer in de pas met de moderne Toyota RAV4. Hij is in de carrosseriekleur gespoten en het onderste deel van de bumper is zwart.

Er zijn ook twee nieuwe kleuren om uit te kiezen: Celestite Grey (rechts op onderstaande foto) en Precious Bronze (links). De nieuwe grijstint is leverbaar voor alle uitvoeringen, terwijl Precious Bronze zijn naam eer aandoet en gereserveerd is voor de luxe Executive-uitvoering (vanaf 39.295 euro). Overige veranderingen voor het nieuwe modeljaar lees je in het onderstaande artikel.

Toyota Yaris Cross (2026) prijzen en uitvoeringen

Hybrid 115

Active – 31.695 euro

Hybrid 130

Active – 33.295 euro

First Edition – 35.295 euro

Executive – 39.295 euro

GR Sport – 41.295 euro

Toyota snijdt in prijs en uitrusting

De basisversie is 200 euro goedkoper geworden: de Active met 115 pk gaat van 31.895 euro naar 31.695 euro. Dat is makkelijk bespaard én je rijdt in de Yaris Cross met een fris smoelwerk. Máár weet dat Toyota ook heeft bespaard op een paar punten. De 16-inch lichtmetalen velgen met tien spaken van het oude model, maken plaats voor 16-inch velgen met wieldoppen. En de led-mistlampen zijn verdwenen.

Wil je toch een Active-uitvoering met 16-inch lichtmetaal en led-mistlampen, dan ben je aangewezen op de krachtiger Yaris Cross met 130 pk. Die kost je minimaal 33.295 euro.

De productie van de nieuwe Yaris Cross start deze zomer bij Toyota Motor Manufacturing France in het Franse Valenciennes. Vanaf medio september worden de eerste exemplaren bij de Nederlandse dealers verwacht.