Hoeveel verbruiken de Toyota Yaris Cross, Kia Niro, Peugeot 2008, Seat Arona en Volkswagen T-Cross in de praktijk? Wij zoeken voor je uit welke compacte SUV het zuinigst is. Tip van de sluier: het is níet de Toyota Yaris Cross.

SUV's bieden veel praktische ruimte en een comfortabel hoge zit achter het stuur - voor steeds meer (oudere) autokopers een gegronde reden om de schouders op te halen voor het hogere gewicht en verbruik, en extra te betalen voor alle voordelen die een SUV in het dagelijks gebruik met zich meebrengt.

Bij de motoren kiezen de vijf merken in deze test voor verschillende oplossingen. De geteste Seat Arona is nog de versie van voor de facelift, maar heeft wel precies dezelfde aandrijflijn.

Praktijkverbruik Kia Niro Hybrid

De Kia Niro, Peugeot 2008 en Toyota Yaris Cross gaan de benzineconsumptie en CO2-uitstoot te lijf met een hybridesysteem. In de Niro wordt de 1,5-liter viercilinder (93 pk) bijgestaan door een 43,5 pk sterke elektromotor. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 129 pk en een WLTP-verbruik van 4,1 l/100 km (1 op 24,4).

Tijdens de test zijn wij niet in de buurt van die verbruikswaarde gekomen, maar gelet op alle sprintmetingen en snelle rondes over het testcircuit, is een gemiddelde van 5,3 l/100 km (1 op 18,9) helemaal niet slecht. Een beschaafd verbruik wil echter nog niet zeggen dat de aandrijflijn ook beschaafd zijn prestaties levert. Wanneer je de Niro zwaar belast, klinkt dat ook echt als een krachtsinspanning.

Peugeot 2008 blijkt best zuinig

De Peugeot 2008 gaat met veel minder bombarie te werk. Met een systeemvermogen van 145 pk (benzine: 136 pk, stroom: 21 pk) is de 2008 de krachtigste en de snelste auto in deze test. Vol gretigheid accelereert hij in 8,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h, en zijn topsnelheid van 206 km/h is het hoogst. Met een gemiddeld verbruik van 5,5 l/100 km (1 op 18,2) zit hij de Kia echter dicht op de verbruikshielen. Daarbij blijft het verschil tussen de praktijk en de WLTP-opgave van 5,0 l/100 km (1 op 20) te overzien.

Hoewel de Kia met 138 pk niet eens zoveel minder vermogen heeft, legt hij het op de sprints duidelijk af. Wanneer we het gaspedaal gevloerd houden en tot 140 km/h door blijven accelereren, heeft de Niro al vier seconden achterstand op de Peugeot opgelopen. In de praktijk resulteert de lagere sprintkracht in minder vlotte inhaalmanoeuvres. De Kia houdt het bij 170 km/h voor gezien, net zoals de Toyota.

Dit verbruikt de Toyota Yaris Cross echt

In de Yaris Cross is de verdeling tussen de benzinemotor (92 pk) en de elektromotor (84 pk) vrijwel evenredig. Het systeemvermogen komt echter niet boven de 130 pk uit. Plankgas accelereren betekent dat - door de cvt-transmissie - de verbrandingsmotor een keel op zet, maar de voortstuwing verloopt - door de cvt-transmissie - vrijwel zonder schokken of hinderlijke onderbrekingen.

Met 10,7 seconden tot 100 km/h is de Yaris Cross echter de traagste sprinter in deze test. Zeker op hogere autobahn-tempi moet de Toyota keihard aan het werk. Maar ook dat is onderdeel van onze testcyclus en meetmethode. Resultaat: een stevig testverbruik van 5,8 l/100 (1 op 17,2), tegenover een WLTP-opgave van 4,5 l/100 (1 op 22,2).

Coclusie: niet-hybride auto's verbruiken meer

De 1,0-liter driecilinder turbomotor van de Seat Arona (11-5 pk) krijgt geen elektrische ondersteuning. Lange snelwegritten zijn hem echter op het lijf geschreven. De alerte reacties op het gaspedaal zijn niet in de laatste plaats te danken aan het gewicht van 1214 kilo, waarmee de Seat de lichtgewicht in dit testgezelschap is. De Peugeot weegt zo'n 100 kilo meer, de Kia moet zelfs zo'n 250 kilo extra met zich meezeulen.

Dat een hybridesysteem ontbreekt, merk je wel bij het tankstation. De Arona komt aan een gemiddeld testverbruik van 6,4 l/100 km (1 op 15,6). Ook de Volkswagen T-Cross, die over precies dezelfde aandrijfeenheid beschikt maar wat minder levensvreugde vertoont dan de Seat, is met 6,2 l/100 km (1 op 16,1) gemiddeld duidelijk dorstiger dan de drie hybride-auto's.

De volledige vergelijkende test staat in Auto Review 12/2025, inclusief alle meetwaarden.