Review: de populairste auto van 2021 keert terug zonder keuzestress

Tests

De Kia Niro is vernieuwd en bezorgt je geen keuzestress, want hij komt alleen nog maar als hybride naar Nederland. In deze review praten wij je bij over de populairste auto van Nederland in 2020 en 2021. Want vijf jaar later ziet de autowereld er heel anders uit …

Wat is opvallend aan de vernieuwde Kia Niro (2026)?

De Kia Niro heeft een facelift gekregen en komt alleen als 138 pk sterke hybride naar Nederland. Dat betekent het einde van de plug-in hybride en de Niro EV. Een logisch besluit van Kia, want voor de PHEV was in ons land weinig animo en de Koreanen verkopen tegenwoordig een hele reeks moderne EV-modellen.

Zoals je ziet, is het uiterlijk van de Niro flink op de schop genomen. De nieuwe voorkant met verticale lichtunits lijkt op die van de EV2. De aangepaste koplampen zorgen voor een betere lichtverdeling. Aan de achterkant valt op dat het nummerbord is verplaatst van de achterklep naar de bumper. Met als resultaat dat de Niro qua design weer in de pas loopt met zijn elektrische broertjes.

Dit is een facelift van de tweede generatie Niro (2022) en alerte Kia-rijders spotten dat de C-stijlen niet langer zijn versierd met een contrasterende kleur. Deze designuitspatting vereiste diepe zakken en veel geduld, want klanten moesten de duurste uitvoering bestellen en afhankelijk van de gekozen kleurcombinatie tot wel anderhalf jaar op hun nieuwe auto wachten.

Over kleur gesproken: bij de vernieuwde Niro speelt Kia wel heel erg op veilig, want de enige nieuwe lakkleur die je kunt kiezen, is een variatie op zilver. De lichtmetalen wielen zijn ook nieuw, maar alleen de exemplaren van 18 inch. De velgen van 16 inch kennen we al.

Wat is goed aan de Kia Niro facelift?

Als je in 2020 of 2021 een Kia-dealer bezocht, dan vertrok je met een Niro onder je kont. Het was het beste totaalpakket: leverbaar als benzine-auto en als EV, niet te groot en niet te klein, niet te hoog en niet te laag, niet te duur en niet te goedkoop. En zo was de Niro twee jaar op rij de bestverkochte nieuwe auto van Nederland.

De Niro is nog steeds een goed totaalpakket. Aangezien het model minder snel verandert dan andere nieuwe auto’s, is hij lekker normaal gebleven. Op de portieren zitten vertrouwde handgrepen en hij lust nog gewoon benzine. Na onze testrit vermeldt de boordcomputer een verbruik van 4,5 l/100 km, oftewel op 1 op 22.

Een rit zonder scherpe randjes, want de besturing is licht en voorspelbaar en het relaxte onderstel verslindt oneffenheden alsof het detectiveromannetjes zijn. Sportiviteit moet je zelf toevoegen door het terugwinnen van remenergie met de flippers achter het stuur zo serieus te nemen dat het op sport gaat lijken.

Zittend achter het stuur profiteer je ervan dat het model niet volledig op de schop is gegaan. Het dashboard heeft nog steeds een los cluster met knoppen voor de klimaatregeling en géén klimaatschermpje tussen het instrumentarium en het centrale touchscreen. Bij de allernieuwste Kia’s verdwijnt dat middelste scherm achter de rand van het stuur en die kleine ergernis blijft Niro-rijders dus bespaard.

Wat kan beter aan de Kia Niro?

Elektrische Kia-modellen luiden niet alleen het einde in van de Niro EV, ze hebben ons ook verpest met hun soepele aandrijflijn. Want hoe vaker je volledig elektrisch rijdt, des te harder slaat de ‘acceleratie-jetlag’ toe als je achter het stuur van een hybride auto stapt.

Hoewel de vernieuwde Niro dezelfde aandrijflijn heeft als voorheen, moeten we toch wennen aan het samenspel van de viercilinder benzinemotor (102 pk) met de 44 pk sterke elektromotor en de zestraps transmissie met dubbele koppeling. De kracht komt in golven en daar kun je maar beter rekening mee houden wanneer je een snelle inhaalactie gaat uitvoeren. Je kunt niet zomaar je rechtervoet laten vallen en vertrouwen op acute acceleratie, zoals in een EV.

Als je op het punt staat een Niro te kopen, doe je er verstandig aan niet plaats te nemen in de nieuwe Kia Seltos. Want in zo’n directe vergelijking maakt de Niro een ietwat oubollige indruk. De keuzehendel van de automaat is nog zo’n kinderachtige draaiknop op de middentunnel en voor SUV-begrippen zit je verrassend laag bij de grond. Zou je vervolgens een proefrit maken met beide modellen, dan merk je dat in de Niro meer ruis doorklinkt dan in de Seltos.

Wat moet je weten over de prijs van de Kia Niro (2026)?

Alle prijzen gaan omhoog, maar niet de instapprijs van de Kia Niro. Die bedroeg voor de facelift al 36.195 euro en Kia hanteert dat bedrag nog steeds. De standaarduitrusting komt in grote lijnen overeen, maar het omvat nu ook stoel- en stuurverwarming en het multimediascherm is gegroeid van 10,25 naar 12,3 inch.

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Verder heeft Kia meer rijhulpsystemen opgenomen in de standaarduitrusting. Tegelijkertijd is de dure uitvoering met de nieuwe parkeerfuncties en een snelwegassistent met rijstrookwisseling 2400 euro in prijs gestegen (ExecutiveLine: 46.695 euro).

Wat vind ikzelf van deze populaire cross-over van Kia?

Wat mij betreft zijn de Kia-ontwerpers in hun missie geslaagd: de Niro loopt met zijn design en rijhulptechniek weer in de pas met de moderne modellen.

Tegelijkertijd ligt zijn beste tijd achter hem. Tijdens het rijden met de Niro blijf ik maar terugblikken naar zijn succesvolle verleden, naar de mooie tijd die geweest is. In de toekomst lijkt er geen plaats voor hem. Dan maken nieuwe hybrides als de Kia Seltos en de volledig elektrische Kia-modellen de dienst uit.