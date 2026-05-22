Geen actieradiusstress met de vernieuwde Kia Niro (2026)

De Kia Niro is vernieuwd en komt alleen nog maar als hybride naar Nederland. Dat betekent het einde van de plug-in hybride en de Niro EV. Dus geen keuzestress en al helemaal geen actieradiusbibbers.

Wanneer de Kia Niro Hybrid eind juni op de markt komt, is de populaire cross-over dus alleen nog maar leverbaar als volwaardige hybride. Het systeemvermogen blijft 138 pk.

Een viercilinder benzinemotor met 102 pk krijgt hulp van een 44 pk sterke elektromotor en stuurt zijn krachten naar de voorwielen, via een zestraps transmissie met dubbele koppeling. Het resultaat is een bescheiden verbruik van 1 op 20 en nog bescheidener honderdsprint van 11 seconden.

Kia Niro (2026): 3 dingen springen in het oog

Zoals je ziet is het uiterlijk van de Niro flink op de schop genomen. Drie dingen springen in het oog: de nieuwe voorkant met verticale koplampen lijkt op die van de Kia EV2, de C-stijlen zijn niet langer versierd met een contrasterende kleur en het nummerbord is verplaatst van de achterklep naar de bumper. Met als resultaat dat de Niro qua design weer in de pas loopt met zijn elektrische broertjes.

Dashboard met lekker veel knoppen

Achter het stuur profiteer je ervan dat de Niro slechts een facelift heeft gekregen – het is geen compleet nieuw model. Het dashboard heeft nog steeds een los cluster met knoppen voor de klimaatregeling en géén klimaatschermpje tussen het instrumentarium en het centrale touchscreen. Bij de allernieuwste Kia’s verdwijnt dat middelste scherm achter de rand van het stuur en die kleine ergernis blijft Niro-rijders dus bespaard.

De prijzen en uitrustingen zullen niet lang meer op zich laten wachten, aangezien de auto eind juni al bij de dealer staat. De uitgaande Niro Hybrid kostte 36.195 euro. Mogelijk vindt Kia dat de basisprijs iets omhoog kan, aangezien er meer rijhulpsystemen zijn opgenomen in de standaarduitrusting.

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

