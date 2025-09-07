5 tweedehands auto's met automaat tot 20.000 euro waar je blij van wordt

Inspiratie

Steeds meer autokopers kiezen voor een automaat. Sterker nog, in 2024 trokken automatisch geschakelde auto's voor het eerst meer Marktplaats-kijkers dan occasions met handbak.

Die verschuiving heeft deels te maken met het toenemende aantal hybrides en EV's, maar ook met de gewijzigde voorkeur van de Nederlandse bestuurders.



Ooit was het auto-aanbod heel overzichtelijk. Je had sedans, coupés en stationwagons. Daarvan hadden auto’s van Amerikaanse origine een automaat, al was er ook een enkele exclusieve Europese sedan die het schakelen van de bestuurder overnam. Viel een automaat in geen van deze twee categorieën, dan bleef er maar één optie over: het was een Daf!

Dat was vijftig jaar geleden. Ondertussen wordt een automatische transmissie allang niet meer geassocieerd met sigaren rokende fabrieksdirecteuren, mindervaliden en rijangstige juffers.

Moderne automaat is lichter, goedkoper en zuiniger

De opmars van de automaat is deels een technisch verhaal. Automaten zijn niet alleen veel betrouwbaarder, compacter en lichter dan vroeger, maar ook zuiniger en vaak goedkoper. Daardoor lenen ze zich beter voor kleine auto’s met lichte motoren. Daar komt bij dat automaten tegenwoordig ook nog veel sneller schakelen dan vroeger.

EV's en hybrides hebben standaard een automaat

Een andere belangrijke factor voor de toegenomen populariteit van de automaat hangt samen met de opmars van hybrides en EV's. Die hebben vrijwel allemaal een automatische transmissie. De weinige uitzonderingen vonden we rond de eeuwwisseling bij twee hybride-modellen van Honda: de eerste Insight en de CR-Z waren ook met handbak leverbaar. Zo'n Honda CR-Z is ook een leuke occasion.

Meer comfort met automatische versnellingsbak

Terwijl de automatische transmissie ooit werd gezien als traag en onsportief, wordt-ie nu juist gewaardeerd vanwege het comfort. Bovendien kan de bestuurder in files en druk stadsverkeer zijn aandacht veel beter bij het verkeer houden.

Ook veel jongeren hebben het gemak van een automaat hoger in het vaandel staan dan de (vermeende) sportiviteit van het handmatig schakelen. En voor wie moeilijk afscheid kan nemen van de traditio­nele schakelpook, hebben de meeste merken een handstand in de aanbieding – die overigens maar zelden wordt gebruikt.

Soorten en (auto)maten

Ooit waren drietraps automaten de standaard, moderne exemplaren gaan tot zeven of zelfs acht versnellingen. Daarbij begint de traditionele versie met koppelomvormer het af te leggen tegen de DSG-achtige bakken met dubbele koppeling.

Veel hybride-auto’s hebben een traploze automatische trans­missie, maar dan een elektronisch geregelde, zonder riemen of kettingen zoals cvt’s die vroeger hadden.

Elektrische auto’s hebben op hun beurt weer geen echte versnellingsbak, maar een vaste overbrenging tussen de elektromotor en de wielen, maar het effect is hetzelfde: de bestuurder hoeft niet zelf te schakelen.

Semi-automaat geen aanrader

Tot slot zijn er nog de semi-automaatjes die je in veel kleine auto’s aantreft. Dat zijn eigenlijk handbakken met een geautomatiseerde koppeling. Ze zijn goedkoop en compact, maar de schakelmomenten verlopen traag en verre van schokvrij. Wat ons betreft geen aanraders, en daarom hebben ze niet in ons lijstje met vijf aanraders opgenomen.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Premium - 2018 - 102.362 km - € 15.950

Afgezien van de snelle GRMN, was deze 1.5 Hybrid ­Premium de duurste Yaris die je in 2018 kon kopen. Hij heeft dan ook opvallend veel luxe aan boord. We noemen navigatie met ­verkeersbordenherkenning, auto­matische klimaat­regeling, keyless entry, een panoramadak en een achteruitrijcamera.

En terwijl je je bij veel andere occasions dan afvraagt hoelang al dat moois heel blijft, stelt een gebruikte Toyota Yaris Hybrid je gerust met een ijzersterke reputatie. Daarnaast geeft Toyota Nederland tegenwoordig liefst 10 (!) jaar garantie. Met terugwerkende kracht en dus hoef je je bij deze Yaris de komende drie jaar sowieso geen zorgen te maken. Mits-ie volgens voorschrift is onderhouden, en de kilometerstand de 200.000 niet over­schrijdt. Je koopt een Yaris niet voor spannende momenten achter het stuur. Al zul je bij de eerste keer plankgas wellicht schrikken van het motorgeloei. Tijdens de eerste tankbeurt ben je juist weer helemaal zen, want de Yaris is superzuinig.

Audi A3 Sportback 30 TFSI S Edition - 2020 - 144.616 km - € 19.995

De eerste eigenaar van deze Audi A3-occasion met DSG gaf vast meer om uitstraling en luxe dan om prestaties. De auto staat op 18-inch lichtmetaal, is voorzien van led-matrix koplampen en biedt ­fantastische halfleren sportstoelen met uitschuifbare zitting. Kortom, hier staat een lekker dik aangeklede A3 Sportback. Motorisch is het daarentegen bescheidenheid troef. Onder de kap ligt slechts een eenlitertje met drie cilinders.

Gelukkig is het niet de zwakste 1.0 T(F)SI uit de Volkswagen-schappen, met 95 pk. Vandaar dat de prestaties meevallen. De sprint van 0 naar 100 km/h klaart deze A3 binnen de tien tellen, de topsnelheid van 206 km/h is gewoon autobahn-­­waardig. Ook fijn: deze 1.0 behoort tot de degelijkste motoren van het Volkswagen-­concern én hij is lekker spaarzaam. Bovendien heeft de DSG-transmissie door het relatief bescheiden koppel weinig te lijden. Dus eigenlijk gewoon een aanrader, want een A3 is en blijft een mooie, fijn rijdende hatchback.

Skoda Citigo E iV Style - 2020 - 89.693 km - Skoda Citigo E iV Style

Respect voor de ontwerper van de Volkswagen Up, Seat Mii en Skoda Citigo. Ook na dertien jaar ziet het olijke drietal er nog fris en fruitig uit. Zeker als ze in een kek kleurtje gespoten zijn, zoals deze tweedehands elektrische Skoda Citigo. Als jij vooral in en om de stad rijdt, is een automaat hartstikke fijn en een elektrische auto ideaal. Ook omdat je het bereik in de bebouwde kom zomaar opkrikt tot ruim 300 kilometer.

Sowieso zijn stads­kilometers een genot; elk vrij stukje asfalt is voor jou en als het verkeerslicht op groen springt, behoor je tot de topsprinters. Daarnaast is een elektrische Citigo bijzonder stil voor een stadsauto. Om nog maar te zwijgen van de kwaliteiten die elke Skoda Citigo kenmerken: hij voelt stevig aan en biedt onverwacht veel ruimte. Op het accupakket zit nog drie jaar garantie (tot 160.000 km) en de onderhoudskosten zijn laag. Cruise- en ­climate control zijn aanwezig, evenals 16-inch lichtmetalen wielen. Simply een superslimme stadsauto voor dit geld.

Kia Niro 1.6 GDi Hybrid ExecutiveLine - 2019 - 110.515 km - € 19.439

De Kia Niro is de ideale auto voor een land als Nederland, waar CO2-fetisjisten aan de fiscale knoppen draaien. Hij is er immers alleen met (semi-)elektrische aandrijf­lijnen. Die houden de uitstoot en dus ook de ­prijzen laag. Niet voor niets was de Niro in 2021 en 2022 de best­verkochte auto van Nederland. Maar we zouden ’m tekortdoen om dat succes alleen toe te schrijven aan z’n lage verbruik en gunstige prijs.

Deze Koreaanse SUV is een gebruiksvriendelijke gezinsauto, met een fijn comfort, een gastvrije achterbank en prima rijeigenschappen. Bovendien beoordeelt zowel de ­Consumentenbond als de ANWB de Niro als uiterst betrouwbaar. En hij mag ook nog een caravan van 1300 kg trekken. Nog meer wensen voor deze tweedehands Niro Hybrid? Ehm, een beetje luxe misschien? Wat dacht je van leren ­bekleding met verwarming voor én achter, stoelventilatie, stuurverwarming, navigatie, een achter­uitrijcamera en dodehoekdetectie? Geen wonder dat de hele buurt Niro rijdt ...

Mini 1.5 Cooper JCW Package - 2019 - 106.203 km - € 19.945

Let op, dit is dus géén Mini John Cooper Works met een 231 pk sterke viercilinder turbomotor. En dus sprint dit rode exemplaar ook niet in 6,1 seconden naar de honderd en bedraagt de topsnelheid evenmin 246 km/h. Nee, dit is de gewone Cooper met driecilinder 1.5, voorzien van het JCW-pakket. Dat omvat onder meer sportstoelen, een leren stuur, 17-inch lichtmetaal en een setje spoilers. Daarnaast beschikt deze Mini over lekkers als een panoramadak en stoelverwarming.

De motor met ‘slechts’ 136 pk voelt zeker niet als een straf. De Mini is niet al te zwaar en dus haasjerept-ie alsnog in slechts 8,3 tellen van 0 naar 100 en het Mini-stuurplezier lijdt er evenmin onder. Iets minder des Mini’s is de ruimte achterin. Bij deze tweedehands Mini met vijf deuren kunnen daar zowaar echte mensen zitten die hun kleutertijd al achter de rug hebben. Dat is te danken aan de langere wielbasis, waarmee de Mini er dan weer niet op z’n fraaist uitziet.

