TEST: Audi viert 50 jaar vijfcilinder met een feestje dat voor Nederlanders peperduur is

Tests

De vijfcilinder van Audi bestaat 50 jaar. In Ingolstadt vieren ze het verjaardagsfeestje door de RS 3 aan te kleden met allerlei lekkere goodies.

Steeds meer verbrandingsmotoren zullen vanwege de Europese uitstooteisen langzaam maar zeker verdwijnen. Even leek de fabuleuze vijfcilinder van de Volkswagen-groep een van de volgende slachtoffers te worden, maar dat gaat toch niet gebeuren. De motor is namelijk weer meegenomen naar de vernieuwde RS 3.

Nog geen afscheidsfeestje dus, maar de vijfcilinder verdient wel een mooie verjaardag. Daar is de Audi RS 3 Competition Limited perfect voor. Audi heeft de gloeiendhete hatchback voor dit jubileum van allerlei toeters en bellen voorzien. We sommen op: een speciaal ontwikkelde set schroefveren rondom met in drie richtingen verstelbare dempers en een stijvere stabilisator achter, matte carbonaccenten, een gesplitste voorspoiler, 19-inch wielen in mat ‘Neodymiumgoud’, donkergetinte matrix led-koplampen en de prachtige exclusieve malachietgroene lak. De keramische remmen en de sportuitlaat zijn op de Competition Limited standaard in plaats van optioneel.

Ook binnenin merk je dat je in een speciale uitvoering zit, onder andere aan de RS-kuipstoelen met carbon schalen, het kleurenthema in zwart-neodymiumgoud-gemberwit in het leer en de stiknaden, witte wijzerplaten in de virtual cockpit en een genummerd schildje in de middenconsole. Dat toont in welke van de 750 gebouwde exemplaren je rijdt. Daarvan komen er slechts 15 naar Nederland.

Een knop transformeert

Het zijn leuke uiterlijke toevoegingen, maar de grote ster van de show blijft de motor. Daaraan is niet gesleuteld. Je hebt nog steeds 400 pk en 500 Nm koppel tot je beschikking, waarmee de RS 3 Competition Limited in 3,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h snelt. De topsnelheid is weliswaar gelimiteerd, maar dan op 290 in plaats van 250 km/h.

Je kunt deze auto best beschaafd rijden. Natuurlijk krijg je wel kleine akoestische signalen dat er een monster onder de motorkap schuilt, maar in de normale rijstand kun je doen alsof je een keurige burger bent die zich simpelweg van A naar B wil verplaatsen. Heb je genoeg van die act, dan druk je op de RS-knop, waarna de zwaar verslavende magie zich ontvouwt.

De bizarre trekkracht en de onbarmhartige schakelmomenten gaan gepaard met een betoverend, alles overstemmend motorgeluid. Aan de power van de vijfcilinder lijkt geen einde te komen. De Audi blijft maar om meer vragen, vergezeld door die karakteristieke sound die vanaf 4000 toeren mooier klinkt dan ooit tevoren. De precieze en gevoelige besturing die ook in bochten bij krankzinnig hoge snelheden gewoon blijft doen wat je vraagt, draagt bij aan de feestvreugde. En de RS 3 heeft nog de lichtvoetigheid die we in vrijwel alle elektrische of geëlektrificeerde performance-auto's van vandaag missen. Juist daardoor voelt deze Audi nog als een auto waarin de bestuurder, en niet de techniek, de hoofdrol speelt.

Duur op meerdere manieren

Helaas moeten we het ook even over de prijs hebben: de orderboeken openen bij 151.490 euro. Slik. De bpm is de boosdoener. Voor de 'normale' RS 3 betaal je al bijna 50 mille aan bpm, in deze duurdere variant ligt dat nog iets hoger. In Duitsland is de Competition Limited 43.125 euro goedkoper dan in Nederland, Belgische kopers zijn 42.490 euro minder duur uit …

Het probleem is niet alleen dat die prijs zo hoog ligt, maar ook dat de kwaliteit van het interieur het hoge bedrag niet rechtvaardigt. Je verwacht een subliem afgewerkte auto, maar zelfs op ooghoogte zien we hard plastic. Van de middenconsole, die vrijwel volledig uit glimmende zwarte kunststof bestaat, worden we een tikkeltje allergisch. Maar dat is een kwestie van smaak. Verder heeft deze versie als voordeel dat de basisprijs niet veel verder kan oplopen, want zaken waarvoor bij de normale RS 3 een fikse meerprijs geldt, zijn standaard op de Competition Limited. De belangrijkste voorbeelden zijn de keramische remmen en de sportuitlaat.

Andere minpunten dan? Tja, de auto zuipt als een tempelier als je het gaspedaal wat dieper indrukt (we hebben even 20 l/100 km voorbij zien komen). Maar goed, het is dan ook een performance-auto.

Deze speciale Audi is niet alleen leuk, hij stemt ook een beetje melancholisch. Op termijn gaat niet alleen de vijfcilinder verdwijnen, maar alle hot hatches met benzinemotor. Eens te meer een reden om Audi's vijftigste verjaardag van de vijfcilinder extra uitbundig te vieren.

Conclusie

Wat mij betreft is het verjaardagsfeestje van Audi's vijfcilinder geslaagd met de RS 3 Competition Limited. De auto voelt net wat scherper dan hij normaal gesproken al doet, maar het draait ook in deze RS 3 nog altijd om de motor. Wat een power, wat een sportiviteit en bovenal: wat een geluid. Als vader is dit misschien wel mijn ideale auto: praktisch genoeg voor het gezin, maar met een motor waar ik dagelijks naar zou willen luisteren. Met passagiers rij ik als een modelburger, maar zodra ik alleen ben, druk ik zo snel mogelijk die RS-knop in …