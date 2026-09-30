Deze iconische motor verdwijnt binnenkort naar de eeuwige jachtvelden

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Het leek erop dat de vijfcilinder bij Audi na vijftig jaar aan zijn einde kwam in de RS 3 Competition Limited. Maar nu mag-ie toch nog even door in de gefacelifte RS 3. Meer merken bouwden vijfcilinder motoren, maar vooral Audi mag op dit gebied in de adelstand worden verheven.

In vliegtuigen

Vijf cilinders werden al vroeg toegepast in stermotoren voor vliegtuigen, omdat een oneven aantal cilinders bij dit motortype voor een gelijkmatig arbeidsritme zorgt. De vijf-in-lijnmotor voor auto’s ontstond veel later als praktisch compromis tussen een vier- en een zescilinder.

De eerste Audi-vijfcilinder

De Audi 100 5E werd in 1976 gepresenteerd en vanaf maart 1977 geleverd. Zijn 2,1-liter injectiemotor leverde 136 pk. De motor was technisch gebaseerd op Audi’s viercilinder, maar kreeg een extra cilinder. Een zescilinder viel af vanwege zijn te grote lengte en de ongunstige gewichtsverdeling.



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Met turbo

In 1979 verscheen de Audi 200 5T, de vijfcilinder kreeg een turbo en leverde daardoor liefst 170 pk. Daarmee werd duidelijk dat het concept niet alleen een ruimtebesparend alternatief voor een zescilinder was, maar ook serieus sportief potentieel bezat.

De beroemdste

Misschien is de Quattro wel het meest iconische Audi-model, en wellicht ook de meest begerenswaardige auto met vijf cilinders. De rallyversie reeg de successen aaneen. Hannu Mikkola werd in 1983 wereldkampioen. De straatversie uit 1980 had een vijfcilinder met turbo en intercooler.

Avant-garde

De samen met Porsche ontwikkelde Audi RS2 Avant uit 1994 had een 2,2-liter 20V-turbo met 315 pk. Hij combineerde het gemak van een stationwagon met prestaties op sportwagenniveau en legde zo de basis voor de latere Audi RS-Avants.

Cinque cilindri

Ook Italië deed een lire in het zakje. Bij de Lancia Kappa kon de klant in 1994 kiezen uit liefst drie vijfcilinders, waaronder één diesel. De Coupé Fiat (in die volgorde) 20V Turbo kreeg in 1996 een 2,0-liter vijfcilinder met 220 pk. Het was destijds Fiats snelste productieauto ooit. De Fiat Bravo, Marea, en Stilo Abarth werden eveneens met een vijf-in-lijn geleverd, net als de Lancia Lybra en Thesis.

Een 5-in-lijn uit Lelystad

In 2011 werd de Donkervoort D8 GTO onthuld, met onder de lange motorkap de 2,5-liter TFSI van Audi. De D8 GTO woog minder dan 700 kilo en deed de 0-100 in 2,8 seconden. De laatste Donkervoort met vijfcilinder was de F22 Final Five, een afscheidsserie van vijf exemplaren.

Het geluid

Het kenmerkende roffelgeluid was geen doel op zich, maar groeide uit tot een handelsmerk van Audi’s vijfcilinders. Door het oneven aantal cilinders, de ontstekingsvolgorde 1-2-4-5-3 en de verschillende afstanden die de uitlaatgassen in het spruitstuk afleggen, ontstaat een asymmetrisch 3-2-pulsritme. Daardoor klinkt een vijfcilinder minder egaal dan een zescilinder en voller dan een viercilinder.

De welbekende gele Volvo

Volvo verklaarde jarenlang de liefde aan de vijfcilinder, zowel in diesel- als benzinevorm. Met de 850 introduceerde het merk een dwars geplaatste vijfcilinder. De 850 T-5R werd een icoon, vooral in het opvallende geel. Dankzij tijdelijke overboost leverde zijn 2,3-liter turbomotor maximaal 240 pk en 330 Nm. Daarmee sprintte hij in 6,9 seconden van 0 naar 100 km/h, en dat was bijzonder snel voor een stationwagon in 1995. Volvo bouwde tot 2018 ook vijfcilinderdiesels.

Groeten van Volvo

Het spannendste onderdeel van de ST- en RS-uitvoeringen van de tweede generatie Focus was Zweeds: een 2,5-liter vijfcilinder turbomotor. Ford paste de motor aan voor de ST en ontwikkelde hem voor de RS ingrijpend verder. De ST leverde 225 pk en de RS 305 pk. De in 2010 verschenen, tot 500 exemplaren beperkte RS500 schopte het zelfs tot 350 pk. Dat ging allemaal naar de voorwielen.