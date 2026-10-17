Goedkoper dan een nieuwe VW Polo: in 1993 kocht je deze dikke middenklassers voor 25 mille

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25.000 euro is zo'n beetje de magische grens voor een nieuwe elektrische auto. Ruim 30 jaar geleden kocht je voor dat geld nog een gloednieuwe Mercedes C-klasse. Een 'dikke' BMW, Audi of Saab behoorde eveneens tot de mogelijkheden ...

Mercedes C 180 - € 25.525 (f 56.250)

De nieuwe, elektrische Mercedes C-klasse is een mijlpaal. Datzelfde gold voor de eerste C-klasse, die in 1993 op de markt kwam. De Mercedes S-klasse en G-klasse kenden in 1993 al, de C-klasse was pas het derde model met de letternomenclatuur. Na deze W202 kregen alle Mercedessen letteraanduidingen en ook het design sloeg een andere richting in.

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Een van de belangrijkste verbeteringen van de C-klasse ten opzichte van voorganger 190, was de toegenomen binnenruimte. Technisch maakte de nieuwkomer eveneens flinke stappen. Multikleppentechniek en elektronisch gestuurde injectiesystemen zorgden voor meer power en ­efficiëntie, daarnaast waren ABS, een bestuurdersairbag en een vijfbak (!) standaard.

De instapper van ruim 25.500 euro (ruim 56.000 gulden) had 122 pk en 170 Nm. Hij sprintte in 12,2 seconden naar de honderd en haalde een top van 193 km/h. Voor elektrische zijruitbediening betaalde je 653 euro, airconditioning kostte bijna 3000 euro extra. De enorme hoeveelheden roest die deze C-klasse later ontwikkelde, kreeg je er als occasionkoper gratis bij …

Inmiddels zijn de slechtste exemplaren van deze generatie C-klasse (W202) wel weggerot. Al vanaf zo'n 2000 euro koop je een redelijk nette gebruikte Mercedes W202. Ga je voor een topexemplaar met AMG-techniek, dan kun je er zomaar 30.000 euro op stukslaan.

BMW 318i - € 25.514 (f 56.225)

Binnenkort staat de opvolger van de huidige BMW 3-serie in de showroom, de gloednieuwe, elektrische BMW i3. Vanafprijs: 57.971 euro. Voor de goedkoopste benzineversie, 318 genaamd, betaal je minimaal 60.560 euro. De nieuwe Dreier wordt gezien als de belangrijkste concurrent van de Mercedes C-klasse. Wat dat betreft is er in 33 jaar weinig veranderd; in 1993 was de 3-serie van de E36-generatie de belangrijkste tegenstrever van de eerste C-klasse. Terwijl Mercedes zich vooral focuste op comfort, had BMW sportiviteit als kernwaarde.

Volgens de advertenties was de 3-serie dan ook ‘ontworpen voor de wetten van de dynamiek’. Of BMW daarmee doelde op de wetten van Newton weten we niet, maar de instapper (316i, vanaf 24.028 euro) voldeed in elk geval aan Newtons wet der traagheid. Met zijn 99 hele pk’s had hij 13,1 tellen nodig om van stilstand naar 100 km/h te sjokken. Maar eerlijk is eerlijk, bochtjes pakken deed de E36 als geen ander. Bovendien: de 318i was niet zo heel veel duurder, had 115 pk, accelereerde in 11,1 seconden naar de honderd en had een topsnelheid die nipt de magische 200-grens overschreed.

Een tweedehands BMW E36 heb je nu al vanaf zo'n 1500 euro. Voor een M3 Touring wordt daarentegen algauw ruim 40 mille gevraagd!

Audi 80 2.3E - € 26.637 (f 58.700)

De basisversie van de Audi 80 (1.6 E) kostte in 1993 nog geen twintig mille. Voor 2000 gulden meer dan de goedkoopste viercilinder Mercedes C-klasse kostte, kon je bij Audi een 80 met een heuse vijfcilinder kopen. In de basis was dit dezelfde motor als die van de legendarische Audi Quattro, maar dan zonder turbo. De atmosferische variant was goed voor 133 pk en bezorgde de aalgladde 80 een top van 200 km/h. Om tot de helft daarvan te accelereren, kostte 9,5 seconden.

Dankzij z’n verzinkte carrosserie had de Audi geen last van roest en technisch was de 80 bijzonder degelijk. Bij deze generatie stapte Audi af van het gepatenteerde Procon-ten-systeem. Die term stond voor ­programmed contraction and tension; het systeem zorgde ervoor dat de motor bij een frontale aanrijding van de ­passagierscabine werd weggetrokken. Met de snelle opkomst van de airbag bleek het een doodgeboren kindje. In 1995 werd de 80 opgevolgd door de eerste Audi A4.

Gebruikte Audi's 80 (1988 tot 1994) zijn zeldzaam en niet duur. Prijzen beginnen zond de 1500 euro en voor 5000 tot 12.000 euro koop je een topexemplaar.

Saab 900 S 2.0i - € 25.514 (f 56.350)

Het immer noodlijdende Saab zette in 1993 de langverwachte nieuwe 900 op de wereld. Die had de zware taak om in de schoenen van zijn gelijknamige iconische voorganger te stappen. Vanwege het hoge Opel-gehalte van het onderstel, verwelkomden de echte Saab-fans de nieuweling met scepsis. Minder bevooroordeelden vonden de auto weliswaar wat soft en onderstuurd, maar roemden noviteiten als de Saab Safeseat (versterkingsbalk voor de achterbank met drie driepuntsgordels) en het Black Panel. Daarnaast kregen de uitgebreide standaarduitrusting, de grote kofferbak en het rijcomfort de handen op elkaar.

Met 130 pk, een honderdsprint van 10,5 seconden en een top van 200 km/h troefde de Zweed de C 180 af. Aanvankelijk pochte Saab nog dat de productietijd van de 900 per auto was terug­gebracht van 110 naar 40 uur. Toen allerlei ­kinderziektes de kop opstaken, reageerden de zuurpruimen: “En dat is te merken ook!”

Tweedehands Saab 900 NG (New Generation) zijn nog veel schaarser dan Audi's 80 en het merendeel betreft cabrio's. Duur zijn ze niet: prijzen beginnen al rond de 1000 euro. De klassieke Saab 900 is op Marktplaats veel talrijker én duurder. Voor topexemplaren wordt 20.000 tot meer dan 30.000 euro gevraagd.