In deze Mercedes red je levens vanuit je luie stoel

RIJ-IMPRESSIE

De volledig nieuwe Mercedes-Benz C-klasse is elektrisch en komt naast de bestaande C-klasse op benzine (en diesel). De auto is groot, loodzwaar, bijzonder intelligent en extreem comfortabel. Maar noem hem niet sportief…

Voordat de mensen van Mercedes-Benz ons de (hoera, fysieke!) sleutel van de nieuwe elektrische C-klasse in de hand drukken, krijgen we een korte presentatie waarin ze heel kort ingaan op de geschiedenis van de C-klasse. Daarbij plegen ze een beetje geschiedvervalsing, want de eerst getoonde ‘C’ is geen ‘C’. Het is een 190 E 2.5-16 Evolution, de van de race-190 afgeleide Tourwagen homologatiespecial van eind jaren tachtig. In dezelfde presentatie noemt Mercedes de nieuwe C-klasse de ‘sportiefste ooit’. Dat is nogal een claim als de 190 Evo je stamvader is, of als nazaat van de Black Series en diverse AMG-varianten.



Hoe hard Mercedes het ook roept, de nieuwe elektrische C kan níet de sportiefste ooit zijn. De auto weegt als 400 4Matic met twee motoren, een joekel van een accu en vierwielbesturing 2460 kilo. Dat is bijna net zo veel als een S-klasse en dat kan de techniek maar deels verbloemen. Wel is het de meest comfortabele, stilste en bovendien snelste C ooit. En dat is misschien nog wel beter dan sportief zijn.

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Fluisterstil

Dat comfort uit zich op meer vlakken dan hoe goed de stoelen zitten (zeer goed!). Zo is de cabine van de C bijna fluisterstil op snelwegsnelheden. Omdat de auto toch al zwaar zou worden, hoefde Mercedes niet te bezuinigen op geluidsisolatie en dat betaalt zich uit. Je hoort geen banden over beschadigd asfalt rollen, geen wind langs de A-stijlen suizen en natuurlijk geen motor. Die mate van rust ervaren we als een nog grotere luxe dan de aanwezige massagestoelen, of de instelbare sfeerverlichting.

Naast dat je weinig hoort van wat er zich buiten afspeelt, voel je daar ook nauwelijks wat van. De optionele luchtvering effent alle onregelmatigheden glad. Samen met een slimme variant van Google Maps en constante input vanuit de cloud kan de luchtvering van de C het aankomende wegdek ‘voorspellen’ en de demping daarop aanpassen. Een verkeersdrempel of slechte ondergrond komt dus nooit als een verrassing voor onderstel en dus bestuurder.

Superrange en snelladen

Ook comfortabel: het enorme bereik. Dankzij een 94 kWh-accu en een bijzonder lage Cw waarde van 0.22 kom je op één lading verder dan 750 km. Moet je wel de versie met de kleinste wielen bestellen, maar met 19 inch kom je nog steeds ruim 700 km ver.

Een andere verwennerij is de razendsnelle laadtijd. Het platform beschikt over 800v-techniek en Mercedes belooft dat je bij de juiste lader in 10 minuten 325 km bijtankt, grofweg de afstand tussen Maastricht en Groningen. Regeneratief remmen kan met maximaal 300 kW, maar die allerhoogste stand maakt de C-klasse er juist niet comfortabeler op. Hij vertraagt dan zo snel dat je bijna in de gordel hangt.

Toonbeeld van veiligheid

Die gordel spant zich trouwens bij het minste of geringste aan en dat is maar één van de gigantische hoeveelheid maatregelen die Mercedes heeft genomen om de inzittenden van de C in leven te houden bij een crash. De carrosserie is zo opgebouwd dat de kwetsbaarste delen van de sterkste of meest impact absorberende metaalsoorten zijn gemaakt. De C hangt vol airbags en die gaan alleen af op plekken waar dat nodig is om inzittenden te beschermen. Voelt de auto dat er een klap aan zit te komen waarbij de airbags geactiveerd worden, dan bereidt een signaal je trommelvliezen voor op de explosie, waardoor deze niet beschadigen.

Ook medeweggebruikers hebben niet veel te duchten van de C. De auto is niet alleen uitgerust met camera’s en sensoren, maar ook met radar. Daardoor ziet de C gevaar als een kind dat tussen geparkeerde auto’s vandaan komt rennen al van verre aankomen en anticipeert daarop. Zelfs de op zo’n moment automatisch toegepaste remdruk is situatie-afhankelijk en dus nooit harder dan nodig. Hadden we al geschreven dat de C comfortabel is? En om te zorgen dat je überhaupt niet crasht zit de auto vol met actieve veiligheidsmaatregelen waarvan je de meest irritante met een sneltoets de mond snoert.

Gigascherm

Die sneltoets is één van de vele in het meter (!) brede scherm, want de C is bepaald niet rijk aan fysieke knoppen. Dat 10 miljoen pixels tellende scherm werkt overigens snel en je kunt meerdere sneltoetsen zelf een makkelijke plek geven. Het menu ondertussen is redelijk intuïtief en kent niet te veel lagen. We missen eigenlijk alleen knoppen voor de bediening van de klimaatbeheersing, maar voor de portierramen en stoelverstelling zijn in elk geval fysieke knoppen in de deur aangebracht.

Ondanks weinig fysieke contactpunten is het interieur best eclectisch vormgegeven. Buiten het niet te missen enorme en tot in den treure te personaliseren scherm zien we verspreid door de cabine veel lampjes, 162 oplichtende logo’s in het panoramadak en een mix van vormen, materialen en dessins in onze rijk uitgeruste testauto. Als dat flamboyante je smaak is, dan kun je niet om de C heen. Maar de binnenzijde van een concurrent als de aankomende BMW i3 is veel rustiger vormgegeven, en ook Audi maakt het niet zo bont in de A6 e-tron Sportback.

Wikipedia-slim

Voor veel functionaliteiten hoef je het gigascherm niet eens aan te raken, die bedien je met je stem door ‘Hey Mercedes’ te zeggen, gevolgd door een opdracht. Het merk gaat er prat op dat je conversaties kunt voeren met die persoonlijk assistent, maar verder dan het opdreunen van Wikipedia-tekstjes komt het systeem nog niet. Wij vroegen wat al die aangereden dieren langs onze testroute nabij Helsinki konden zijn, maar het systeem kwam niet verder dan een rijtje met in Finland voorkomende beesten.

Wel comfortabel dus, maar niet sportief

Journalistiek onderlegd als we zijn onderzochten we de claim van ‘sportiefste Mercedes ooit’ natuurlijk wel. De C-klasse sprint in vier seconden naar 100 km/h en dat is sneller dan al zijn voorouders, maar dat maakt het geen sportieve auto. Om 2500 kilo massa snel een bocht om te krijgen, monteert Mercedes een meesturende achteras. We mogen de effecten van de vierwielbesturing ervaren door de C over een heel krap circuitje te jagen. Daarbij voelen we dat de meesturende achteras heel goed zijn werk doet, maar het maakt de C geen 190 Evo. Het is vooral handig bij krappe parkeerplaatsen, die de C overigens voor je kan vinden en keuren op geschiktheid, waarna de auto er zelf indraait nadat je er eentje op het scherm hebt aangewezen.

Eerst 400, goedkopere 350 volgt

De EV-C is op het moment van schrijven alleen verkrijgbaar als 400 4Matic, dus met twee motoren en vierwielaandrijving. Vanaf september kun je ook de voordeligere 350 4Matic bestellen. Andere modellen, waaronder een AMG-versie, volgen later. Wel kun je de 400 al aankleden met pakketten die erg bepalend zijn voor de uitstraling van je C. Tip: ga toch maar even langs bij de dealer voordat je een C-klasse ongezien bestelt. De chromen grille (die niet van chroom is eigenlijk ook geen grille) is behoorlijk smaakgevoelig, in het bijzonder op een donkere lak. Je kunt de C-klasse ook met een zwarte grille bestellen, maar dan zijn de raamstijlen automatisch ook zwart, net als de dorpels en de wielen. De prijs van de 400 4Matic begint bij 65.875 voor de 'Business Solution', de hier geteste versie is een stukje duurder.

En de bestaande C-klasse?

De huidige Mercedes-Benz C-klasse (W206) stamt uit 2021 en staat nog in de prijslijst met benzine hybride-motoren en in België zelfs nog met dieselmotoren. Die versies verdwijnen niet, sterker nog, de ‘oude’ C wordt binnenkort gefacelift. De W206 blijft bovendien de enige manier om een C-Estate te rijden, want van de elektrische C komt géén shooting brake of stationwagon-variant.

Kort door de bocht

Met de elektrische C-klasse zet Mercedes een grote en grootse auto neer. Hij is niet veel kleiner dan een E-klasse en niet veel lichter dan een S-klasse, maar zet met zijn techniek de bestaande C-klasse op lichtjaren achterstand. Wel laten bepaalde stylingkeuzes ons verlangen naar de haast gereformeerd ingetogen Mercedes-modellen uit de jaren tachtig en negentig. De komende BMW i3 rijdt waarschijnlijk sportiever, maar Comfort mag je voortaan schrijven met de hoofdletter C.

+

Reuze comfortabel, enorm geavanceerd en bijzonder veilig

-

Smaakgevoelige styling en als 400 4Matic best een zware jongen

[kader]

Mercedes-Benz C-klasse 400 4Matic

2 elektromotoren, 489 pk, 800 Nm

0-100 km/h in 4,0 s, 210 km/h

94 kW (761 km), 14,1 kWh/100 km

4883 / 1892 / 1503, 470 + 101 l, 2460 kg

NL 65.875 euro, BE 67.043 euro