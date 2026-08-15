Veroudert jouw nieuwe auto straks net zo snel als je smartphone of tv?

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Grote schermen laten een auto vaak het snelst verouderen. Bij de introductie van de nieuwe C-Klasse legt Mercedes-Benz Chief Software Officer Magnus Östberg uit hoe lang het merk de software van zijn modellen blijft bijwerken, en of ook de hardware later nog te upgraden is.

"Je mag verwachten dat we het fris houden, net zoals we onze auto's vandaag fris houden," stelt Östberg, die binnenkort vertrekt bij Mercedes-Benz, gerust. "Maar we maken onderscheid tussen consumentenfuncties en de rest. Consumentenfuncties kunnen we niet garanderen, want die komen van derde partijen. Als zo'n appmaker stopt met een app, gaat die app op een gegeven moment dood, dat onderhouden wij niet. Maar beveiligingsupdates hebben we gegarandeerd, omdat we die volledig in eigen hand hebben."

Levenslange updates



Concreet betekent dat twee verschillende termijnen. "Voor de beveiliging spreken we over acht tot tien jaar, zeker. Maar alles wat rij- of voertuiggerelateerd is, alle navigatiefuncties, alles wat wij in de hand hebben, dat garanderen we voor de levensduur van de auto, met dezelfde garantietermijnen die we altijd al hanteerden. We veranderen onze veiligheids- en garantiebeloftes niet vanwege nieuwe technologie. Het enige dat we niet kunnen controleren, is de consumentenmarkt. Over tien jaar weet niemand of Spotify of Teams nog bestaat."

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Zijn woordvoerder vult aan: "Je moet ook bedenken dat MB.OS óns platform is. We kunnen het blijven updaten en doorontwikkelen, en over onze modellen heen inzetten. Dat levert ons enorme schaalvoordelen op. De situatie verbétert juist, want we hebben nu de architectuur om het systeem in de loop van de tijd te verbeteren, en die hadden we voorheen niet."

De basis daarvan is een strikte scheiding in de software. "Alles wat met rijden te maken heeft: koppel, remmen, sturen, alle fysieke eigenschappen van de auto. Daar bestaat een standaard voor, de ASIL-classificatie, die voorschrijft hoe je de software moet scheiden om aan de eisen van de autoriteiten te voldoen. Juist daarom hebben we MB.OS zo opgezet dat we scheiden wat veiligheidskritisch is en wat consumentgericht. Zo kunnen we alles wat consumentgericht is heel snel updaten."

En de computer zelf?

En de krachtige rekenunit achterin, is die over pakweg zes jaar ook fysiek te vervangen? "Technisch kan dat, maar we zien er nauwelijks vraag naar. Datagedreven weer: vrijwel niemand komt met een oude auto binnen om de computer te laten upgraden. Mensen willen geen geld in een oude auto steken om de computer te vervangen. Het is een mooie theorie, en het kan absoluut, maar niemand lijkt erom te vragen."

Moet je een abonnement nemen op bepaalde functies?

Ook rond het betaalmodel houdt Mercedes meerdere opties open. "Je kunt kiezen tussen een abonnement of een eenmalige aankoop. Wat mij betreft maak ik de dingen mogelijk, en ons sales- en marketingteam bepaalt hoe het wordt verpakt." Zijn woordvoerder nuanceert: "Abonnementen zijn niet superpopulair, dat moeten we toegeven. Maar denk ook aan het tweede leven van een auto. Koop je een occasion zonder bepaalde functies, dan kun je die alsnog activeren. Dat verhoogt de waarde voor jou."

Ook AI hoeft niet altijd online te zijn

Mercedes werkt daarnaast aan AI-modellen die rechtstreeks op de computer van de auto kunnen draaien. Daardoor hoeft niet iedere opdracht naar de cloud te worden gestuurd. Dat kan voordelen hebben voor de reactiesnelheid, privacy en kosten. De auto kan bovendien bepalen welk AI-model voor een bepaalde opdracht het meest geschikt is. Voor actuele informatie, zoals het zoeken van een restaurant, blijft een internetverbinding wel noodzakelijk. Voor bepaalde natuurlijke spraakopdrachten kan de auto straks ook zonder verbinding functioneren.

De volgende stap is volgens Östberg multimodale AI: systemen die niet alleen gesproken taal begrijpen, maar ook beelden kunnen interpreteren. Daarmee wordt de auto steeds meer een computer op wielen. De vraag is alleen hoe lang de software die erop draait relevant blijft. Mercedes is over één ding duidelijk: de software die het merk zelf beheert, moet gedurende de levensduur van de auto worden ondersteund.

