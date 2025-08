Mercedes wil kleiner aanbod, en komt met 30 nieuwe modellen in 2 jaar

Nieuws

Mercedes roept al jaren dat het zijn modellengamma wil versimpelen en daarvoor meerdere modellen de nek om draait. Nu presenteren de Duitsers echter plannen voor maar liefst 30 nieuwe modellen. In de komende twee jaar!

In Stuttgart spreken ze opeens van de grootste productlancering in de geschiedenis van het merk. Dit lijkt haaks te staan op eerdere uitspraken waarin Mercedes aangaf het modellengamma juist te willen uitdunnen.

Mercedes plannen tot 2027

Op de roadmap die Mercedes heeft gedeeld, wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: Entry, Core en Top-End. Vrij vertaald: instappers, het middensegment en het peperdure neusje van de zalm.

Nieuwe Mercedes GLA en GLB

Laten we beginnen bij de eerstgenoemde categorie. De ‘Entry’-klasse krijgt er volgend jaar twee nieuwe benzineauto’s en drie elektrische modellen bij. Twee daarvan zijn al bekend: de Mercedes CLA Shooting Brake (zie artikel hierboven) met elektrische aandrijflijn én met verbrandingsmotor. In 2027 volgt nóg een model op benzine. Waarschijnlijk gaat het om de volgende generatie van de Mercedes GLA en GLB.

Grondige upgrade S-Klasse

In het middensegment (‘Core’) mogen we de nieuwe elektrische Mercedes C-Klasse en GLC verwachten, maar waarschijnlijk volgen ook mild hybride versies. Bovenin het gamma – het ‘Top End’ – plant Mercedes volgend jaar liefst negen nieuwe modellen: vier met verbrandingsmotor en vijf EV’s. De S-Klasse krijgt zelfs een extra grondige upgrade, waar volgens CEO Ola Källenius ‘meer in geïnvesteerd is dan normaal bij een facelift’.

En AMG dan?

Ook liefhebbers van AMG komen aan hun trekken. De sportieve tak van Mercedes werkt aan zijn eerste eigen EV-platform, met als voorbode de GT XX concept (zie artikel hierboven): een elektrische supersedan die ook een SUV-broertje krijgt. Daarnaast keert in 2027 een gloednieuwe V8 terug voor de echte puristen – eentje die nog tot ver in de jaren dertig meegaat.

Little G

Tot slot: Mercedes werkt aan een kleine variant van de G-Klasse, intern al liefkozend 'Little G' genoemd. Naar de overige modellen is het nog even gissen. We verwachten veel Mercedes-nieuws te kunnen melden in de aankomende twee jaar, dus houd onze site in de gaten!