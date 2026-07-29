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Zo troeft Mercedes met zijn nieuwe elektrische GLA grote concurrenten Audi en BMW af

Ronald Janus
Door Ronald Janus
Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment

De nieuwe GLA is de nieuwe compacte cross-over van Mercedes. Als EV-versie komt deze in de plaats van de EQA waarna de hybride-uitvoeringen de huidige GLA vervangen.

De GLA is in alle opzichten gegroeid en heeft ook een langere wielbasis. Dat is vooral gunstig voor de achterpassagiers, de zo’n vier centimeter extra beenruimte krijgen. Ook met de hoofdruimte zit het goed, dankzij het glazen panoramadak. De bagageruimte is met 410 liter prima, maar niet wereldschokkend en bijvoorbeeld niet groter dan de CLA coupé.

Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment
Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment

Dat verandert als je de achterbank neerklapt. Dat kan in delen, en als alle stoelen platliggen ontstaat er 1400 liter ruimte. In de frunk past een bruikbare 107 liter. Wil je nog meer spullen meenemen, dan mag je tot twee ton aan de trekhaak hangen. Moet je wel de duurste 350 4Matic bestellen mét trekhaak.

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800v techniek

Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment
Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment
Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment

De GLA staat net als die CLA (en GLB) op het MMA-platform en dat betekent dat de auto over 800v architectuur beschikt. Daarmee zet Mercedes-Benz concurrenten als BMW en Audi op achterstand, want die hebben in deze klasse slechts 400v. De meerwaarde van 800v techniek is dat je sneller kunt laden, Mercedes-Benz belooft dat je in 10 minuten 270 kilometer bereik kunt bijladen. En over bereik gesproken, het maximaal aantal kilometers dat je met de GLA komt is meer dan 650 km (WLTP). Keurig voor een auto die meer dan twee ton weegt.

Nauwelijks knoppen, wel Mickey Mouse

Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment
Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment

Je kunt aan de voorkant kun je zo’n iconic grille met heel veel ledjes specificeren, maar wij zouden eerder bijbetalen voor een 14 inch scherm recht voor de bijrijder. Hierop draaien inmiddels zo’n 40 apps, waaronder Disney. De grote schermen zijn tegelijkertijd de grootste trekker in het interieur, want verder is het minimalisme troef in de GLA. Waar bijvoorbeeld Volkswagen terugkomt met fysieke knoppen stopt Mercedes zoveel mogelijk functies in de schermen. Wel zijn stoelen en portierramen nog met knoppen te verstellen danwel te openen.

Razendslimme software

De GLA is een zogenaamd software defined vehicle en dat betekent in de praktijk dat je auto constant wordt geupdate met de nieuwste software, net als je telefoon. Die software kan ontzettend veel, waaronder een gesprek met je voeren, maar ook bijvoorbeeld het bereik herrekenen naar aanleiding van de windkracht en -richting die je mogelijk over een uur tegen gaat komen op je reis.

De nieuwe GLA is vanaf november leverbaar en in eerste instantie alleen als EV. Kopers kunnen kiezen uit drie verschillende motoren, waarvan de 200 als instapper fungeert en het voorlopige topmodel de 350 4Matic is. De 250+ is het tussenmodel en begin 2027 volgt een 250 met een kleinere accu.

Ook hybride

Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment
Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment

Dat MMA platform is ook geschikt voor hybride- en brandstofmotoren, die volgen net als bij de CLA ook in de GLA. Mercedes-Benz verwacht dat deze begin 2027 leverbaar zullen zijn met een 1.5 liter turbomotor, een 48 volt accu en een achttraps dubbele koppeling. De hybrideversie herken je aan de buitenkant aan de afwijkende grille die nog wel lucht doorlaat.

Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment

Nederlandse prijzen nog niet bekend. Wel is de Duitse vanafprijs al gecommuniceerd en die bedraagt 48.600 euro. Voorlopig topmodel 350 mag bij onze Oosterburen mee voor iets meer dan 58.000 euro. Als we afgaan op hoe de Nederlandse prijzen van de CLA liggen ten opzichte van de Duitse, dan zal de GLA iets duurder zijn bij ons.

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Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment
Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment
Mercedes-Benz GLA zet nieuwe standaard in segment
Ronald Janus
Door Ronald Janus

Heeft ongezond veel kennis van klassieke Land Rovers. Reed voorheen Alfa Romeo, MG, Jaguar en Saab, maar ontkent morbide voorkeur voor dode of stervende automerken. Keert steeds terug naar Volvo, want daar groeide hij mee op. Die XC90 Excellence met vier stoelen, separatiewand en champagnebar achterin komt er dan ook zeker nog. Lees meer »

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