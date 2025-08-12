Nieuws

De Mercedes GLA wordt van een niemendalletje ineens een belangrijke auto: als de A-klasse en B-klasse verdwijnen, is dit de goedkoopste mogelijkheid om in een Mercedes te rijden. Hij komt als EV en als mild hybrid.

Mercedes komt op stoom met zijn nieuwe MMA-platform. Dat is geschikt voor volledig elektrische aandrijflijnen, maar ook voor brandstofmotoren. De CLA was de eerste MMA-Mercedes en staat binnenkort in de showroom, de Mercedes GLA volgt eind 2026 of begin 2027.

Dat betekent dat de voorbereidingen al in volle gang zijn en de auto zelfs al voorzichtige testrondjes maakt. Daarbij wisten wij hem te betrappen. De GLA is belangrijk voor Mercedes, want met het schrappen van de A-klasse (pas in 2028) en de B-klasse (eind dit jaar al) wordt dit het nieuwe instapmodel.

Elektrische Mercedes GLA eind 2026

Het nieuwe MMA-platform verlicht de stekkerstress voor Mercedes, want zo kan het merk inspelen op alle trends. Breekt elektrisch minder snel door dan gepland, dan kan het platform ook van mild hybride-motoren worden voorzien.

Er komen er twee aandrijflijnen voor de nieuwe GLA. De elektrische versie, GLA EQ, debuteert eind 2026. Hij krijgt 800 volt-techniek krijgt en kan ultrasnel kan laden met 320 kW. Naar verwachting ligt de actieradius rond de 720 kilometer. De batterij van de elektrische GLA EQ is in een kwartier opgeladen van 10 tot 80 procent. Verder kun je bidirectioneel laden. Dat betekent onder meer dat je je elektrische fiets kunt opladen met stroom van de auto.

Daarnaast verschijnt begin 2027 een mild-hybride benzineversie met 48V, waarbij de nadruk ligt op zuinigheid.

Vermogen: veel pk's en nog meer pk's

We verwachten bij de GLA EQ dezelfde vermogensopties als bij de CLA:

Mercedes GLA EQ 250+ met 272 pk en achterwielaandrijving Mercedes GLA EQ 350 4Matic met 354 pk en vierwielaandrijving.

Mercedes GLA met verlichte grille

Het design van de GLA wordt sportiever en aerodynamischer, met een aflopende daklijn, een schuin geplaatste D-stijl en de nieuwe verlichte grille waar het merk zo trots op is. Die overdaad aan verlichting is overigens optioneel.

Binnenin krijgt de GLA een MBUX Superscreen. Dat ziet er op de foto’s altijd intimiderend uit, maar in de CLA merkten we dat het er in het echt minder kermisachtig uitziet dan je op basis van de foto's wellicht verwacht. Het reageerde bovendien supersnel.

Nieuwe Baby-Benz

Mercedes roept al jaren dat het zijn modellengamma wil versimpelen en daarvoor meerdere modellen de nek om draait. Maar begin augustus presenteerden de Duitsers plannen voor maar liefst 30 nieuwe modellen. De nieuwe GLA is er dus eentje van.

Al deze nieuwe Mercedes-modellen worden opgedeeld in drie categorieën: Entry, Core en Top-End. Vrij vertaald: instappers, het middensegment en het peperdure neusje van de zalm. De GLA valt in de eerste categorie.