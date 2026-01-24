TEST: 4 dingen die een moderne PHEV moet kunnen (anders is-ie ouderwets)

Tests

De Ford Kuga en Mercedes GLA mogen dan gevestigde namen in plug-in hybrideland zijn, toch weet een Spaanse nieuwkomer zich in deze test naar de eerste plaats te knokken. Wat is het geheime wapen van de Cupra Terramar? Hij heeft er vier!

Deze test van drie middelgrote stekker-SUV’s is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 1. Koop het magazine nu in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

Bij volledig elektrische auto’s gaan de ontwikkelingen razendsnel. Maar ook bij plug-in hybrides staat de techniek niet stil. Grotere accu’s en verbeterde laadsystemen moeten ervoor zorgen dat bestuurders vaker lokaal emissievrij kunnen rijden. Stekkerhybrides die meer dan 100 kilometer op stroom afleggen, zijn inmiddels geen uitzondering meer. De nieuwe Cupra Terramar is het rijdende bewijs.

Een vergelijking met de Ford Kuga en Mercedes GLA laat goed zien welke sprongen de techniek de afgelopen jaren heeft gemaakt. Hun batterijen zijn kleiner en de Kuga mist zelfs de mogelijkheid om te snelladen. Ford vaart ook zijn eigen koers op benzinegebied en gebruikt een grote, ongeblazen viercilindermotor die werkt volgens het efficiënte Atkinson-principe. Cupra en Mercedes kiezen juist voor compacte viercilinders met een turbo. Hieronder gaan we dieper in op wat je mag verlangen van een moderne plug-in hybride.



Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 23.990 Ontdek 'm nu

1. EV-range van 100 km is de nieuwe norm

De Terramar beschikt over de grootste batterij en haalt logischerwijs de grootste elektrische actieradius. Een bruikbare capacitet van 19,7 kWh is in theorie genoeg om meer dan 100 kilometer op stroom af te leggen. In de weerbarstige praktijk komen we 79 kilometer ver voordat de benzine­motor moet bijspringen. De Mercedes doet dat al na 42 kilometer en de Ford zelfs al na 31 kilometer. Stuk voor stuk waarden die mijlenver verwijderd zijn van de officiële WLTP-cijfers.

2. Snelladen hoort standaard te zijn

De Ford Kuga ondersteunt geen snelladen – het teken dat een PHEV niet langer bij de tijd is. Mercedes biedt de snellaadpoort wel aan, maar rekent daar 605 euro voor. De Cupra heeft de benodigde laadtechniek (en laadpoort) om te snelladen langs de snelweg, tussen de Skoda’s Elroq en Kia’s EV3 standaard aan boord. Met zo’n grote batterij profiteert de Terramar er ook het meest van.

3. Groot scherm met snelle software

De Ford Kuga heeft fysieke knoppen en dat is fijn, maar het infotainmentsysteem is een bron van frustratie. De trage laadtijden, onlogische menustructuren en gedateerde vormgeving maken de interactie met de auto er niet leuker op. Het vertrouwde MBUX-systeem van Mercedes draait in de GLA op relatief kleine schermen, maar doet zijn werk nog altijd overtuigend.

Elke week een nieuwe autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De Cupra Terramar pakt het grootser aan: boven op het dashboard prijkt een enorm touchscreen met de nieuwste software van het merk. De programmatuur werkt merkbaar sneller, logischer en prettiger dan eerdere versies. Ja, aan de software merk je ook hoe modern een auto is.

4. Adaptieve schokdempers voor de fijnproever

De Cupra Terramar staat op hetzelfde platform als de Volkswagen Tiguan en is leverbaar met moderne, comfortverhogende middelen zoals adaptieve schokdempers. De geavanceerde dempers zijn uitgebreid instelbaar, van stevig met een zacht randje tot sportief hard. De voor- en achteras werken harmonieus samen, waardoor de Cupra comfortabel lange afstanden aflegt.

De plug-in hybride versie van de GLA moet het zonder geavanceerd onderstel doen. Sterker nog, om ruimte te winnen is achter een eenvoudige torsie-as toegepast. De achteras veert soms wat stug in en het geheel is voor Mercedes-begrippen opvallend stevig afgestemd.

Hier ligt een kans voor de Kuga om af te rekenen met de GLA, maar dat gebeurt niet. De Ford stuitert nogal onbeholpen over dwarsrichels en andere oneffenheden. Hij geeft de ondergrond direct door aan de carrosserie, die minder stijf aanvoelt dan die van de concurrentie.