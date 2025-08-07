Kia Picanto is niet het enige oudje dat Nederland nog massaal koopt

Nieuws

Als we naar de autoverkopen van juli 2025 kijken, valt de hoge positie van de Kia Picanto op. De kleine Koreaan is niet de jongste meer, maar desondanks de meest verkochte nieuwe auto van Nederland. En ook de volgende oudjes doen het nog goed.

Met 3649 registraties is de Kia Picanto de meest verkochte auto van Nederland (juli 2025). Een knappe prestatie als je bedenkt dat de A-segmentauto begin 2017 onthuld werd, ruim 8 jaar geleden. Voor autobegrippen is dat een eeuwigheid. Al moet gezegd worden dat de Picanto een ingrijpende facelift achter de rug heeft (2023).

Waarom de Picanto zo populair is? Het is een van de weinige auto's die je nieuw voor minder dan 20.000 euro kunt kopen. En dan heb je een auto mét airco, navigatie én cruise control. Gooi er wat extra geld tegenaan voor een fatsoenlijk lichtmetaal wieltje en je rijdt er keurig bij.

Wie onze private lease deals bekijkt, ziet dat een nieuwe Picanto niet meer dan 300 euro per maand hoeft te kosten. Inclusief alle autokosten, op de benzine na. Maar met een gemiddeld verbruik van 1 op 20 hoef je je daar ook geen buil aan te vallen. Kortom: dat de kleine Kia bij ons zo populair is, is goed uit te leggen.



De Kia Picanto is niet het enige oudje dat het nog goed doet in de autoverkopen van Nederland. We lichten er 5 uit.

1 - Ford Kuga

De Ford Kuga gaat ook al een tijdje mee. Hij werd in april 2019 voor het eerst aan de wereld getoond en is dus ruim 6 jaar oud. Dat neemt niet weg dat de Kuga in juli 2025 de populairste plug-in hybride auto van Nederland was. Met 680 registraties. Zijn hoge trekgewicht van 2100 kg klinkt als muziek in de oren van caravan-eigenaren.

2 - Opel Corsa

De huidige Opel Corsa werd ook in het voorjaar van 2019 voorgesteld. De compacte hatchback is hiermee hard op weg om 7 jaar te worden. Afgelopen april bereikte de kleinste Opel (m.u.v. dwerg Opel Rocks) de mijlpaal van 1 miljoen geproduceerde exemplaren.

In juli 2025 kregen 426 Corsa's een Nederlands kenteken. Hiermee steeg de Corsa van de 41ste naar de 11de plaats en was hij populairder dan de veel nieuwere Renault 5. Dat de Corsa niet alleen elektrisch is, maar ook leverbaar als mild hybride, maakt het verschil.

Ook de Opel Corsa kun je bij ons private leasen

De Opel Corsa is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 48 maanden en 30.000 km per jaar. Bekijk alle Opel Corsa private lease prijzen.

3 - Kia Ceed

Nóg ouder is de Kia Ceed. Het huidige model werd begin 2018 gepresenteerd en is dus ruim 7 jaar oud. Sterker nog: zijn opvolger K4 is feitelijk al klaar - zie het bericht hieronder.

Ondanks zijn hoge leeftijd, steeg de Ceed van de 35ste naar de 16de plaats in de autoverkopen van juli 2025. Er werden 301 exemplaren op kenteken gezet. Dat is meer dan de huidige generatie Golf die in het najaar van 2019 op de markt kwam en hiermee een stuk jonger is.



4 - Volvo XC60

Ook de oude Volvo XC60 zit in de lift. Met 270 registraties in juli 2025 steeg de Zweedse SUV van de 33ste naar de 24ste plaats. Terwijl het model al sinds 2017 meeloopt. Hiermee is de XC60 met afstand de populairste Volvo van Nederland. De Volvo EX40 is tweede met 193 stuks.

De Volvo EX30 uit 2023 kende een vliegende start, maar heeft nu last van de Skoda Elroq en de Kia EV3. Er werden afgelopen juli slechts 60 EX30's op kenteken gezet ...

5 - Seat Ibiza

De hekkensluiter is de Seat Ibiza. Die werd in januari 2017 onthuld en moet waarschijnlijk nog even mee - naar verluidt staat het model zelfs op de nominatie voor een tweede facelift. De eerste dateert uit 2021.

Afgelopen juli werden 199 Ibiza's op Nederlands kenteken gezet, een jaar eerder waren dat er 166. Daarmee steeg de Ibiza 40 plaatsen, van plek 82 naar 42. Hiermee was de Seat geliefder dan de populairste auto van Europa, de Renault Clio, met 140 verkopen op de 63ste plaats van de Nederlandse hitlijst.

Ook de Seat Ibiza kun je scherp private leasen

De Seat Ibiza is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 319,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 30.000 km per jaar. Bekijk alle Seat Ibiza private lease prijzen.