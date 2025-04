Brave Ceed eruit, brutale K4 erin - Kia mikt recht op de Volkswagen Golf

Nieuws

Als je het modellenoverzicht van Kia bekijkt, vallen 2 dingen op. 1: wat heeft Kia veel modellen! En 2: wat ziet de Kia Ceed er opeens ouderwets uit! Dat laatste gaat veranderen. Kia heeft in Amerika de K4 onthuld en reken er maar op dat deze spannender gelijnde hatchback bij ons de Ceed opvolgt.

Kia presenteert de laatste tijd het ene nieuwe model na het andere. Maar de huidige Kia Ceed stamt alweer uit 2018. Voor autobegrippen is dat stokoud. Zijn opvolger staat klaar, want op de New York Motor Show 2025 introduceert Kia de Kia K4. Niet te verwarren met de Kia EV4 die ook pas onthuld is.

De Kia EV4 is elektrisch, de Kia K4 is dat niet. Een overeenkomst is er ook: zowel de EV4 als de K4 is er als hatchback en sedan. Vergeet de sedans. Een groot deel van Europa, waaronder Nederland, rijdt in het C-segment liever in een hatchback. Daarbij is het design van de nieuwste Kia-sedans uhm, nogal smaakgevoelig. Maar dat geldt ook een beetje voor de K4 hatchback. Al ziet-ie er beslist stoerder uit dan de Ceed.

Kia K4: keuze uit 2 aandrijflijnen

De Kia K4 die eind 2025 in Amerika op de markt komt, krijgt een 4-cilinder benzinemotor met de keuze uit een 2,0-liter met 145 pk en een 1,6-liter turbo met 187 pk (147 respectievelijk 190 horsepower). De instapper is uitgerust met een CVT-transmissie, de topper heeft een 8-trapsautomaat.

Of deze aandrijflijnen zonder enige vorm van elektrificatie naar Europa komen? Neh. We gokken op een mild hybrid zoals bij de huidige Ceed, en wellicht een plug-in hybrid. Ook de naam K4 kan onderweg naar Europa nog sneuvelen. Wij zijn nu eenmaal gewend aan 'Ceed'. Al past 'K4' wel beter bij de andere modelnamen EV4, EV6 et cetera.

Kia K4 in Europa

Het is zelfs nog niet officieel bekend of de Kia K4 naar Europa komt. Maar wij durven te wedden van wel. Kia heeft eerder aangegeven in elk voor Europa belangrijk segment zowel een EV als een auto met verbrandingsmotor te willen aanbieden. Die EV is de EV3 en dus is het logisch dat de K4 het andere deel van deze belofte op zich neemt. Reken op 2026 eer de Kia K4/Ceed bij ons in de showroom staat.