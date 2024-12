TEST: Zoveel sneller en zuiniger is een mild hybrid auto in de praktijk

Tests

Wij gebruiken onze groepstest van de Volkswagen Golf tegen vier andere hatchbacks om jou te laten zien wat mild hybrid-techniek doet voor de prestaties en het verbruik.

Kia Ceed zónder mild hybrid tegen de rest



Op papier is mild hybrid-techniek een goed idee. De verbrandingsmotor doet veruit het meeste werk, maar onder specifieke omstandigheden krijgt-ie ondersteuning van een startmotorgenerator. Die elektrische ondersteuning zorgt in theorie voor meer kracht en een lager verbruik. Maar wat merk je daar nu werkelijk van?

Die vraag kunnen wij beantwoorden, want de Kia Ceed in onze groepstest is de enige auto zónder mild hybrid-techniek. De Hyundai i30 die ook getest wordt heeft dezelfde 1.5 T-GDI-motor, maar dan mét zo’n startmotorgenerator. De Audi A3, Skoda Octavia en de Volkswagen Golf hebben ook een mild hybrid-systeem en dienen als vergelijkingsmateriaal.



Mild hybrid: zoveel sneller en zuiniger



De Hyundai i30 1.5 T-GDI heeft dus een geëlektrificeerde aandrijflijn, bestaande uit een 1,5-liter viercilinder die is gekoppeld aan een 19 pk sterke startgenerator. Tijdens het rijden valt de 140 pk sterke turbomotor op door een indrukwekkende, turbodiesel­achtige kracht in het midden van het toerenbereik. Zo kan de i30 goed meekomen op de honderdsprint: 0 tot 100 km/h in 8,6 seconden. Hij heeft een topsnelheid van 197 km/h, net als de Kia Ceed.

Onze test-Hyundai is voorzien van een elektronisch bediende koppeling, die tijdens het uitrollen automatisch ontkoppelt, zodat zeilen mogelijk is. Dat is uitrollen met de motor uit. Gezien de technische inspanningen (mild hybrid, zeilen) stelt het verbruik van de i30 enigszins teleur: 6,6 liter per 100 kilometer (1 op 15,2).

De Kia Ceed heeft een soortgelijke benzinemotor als de i30, maar dan zonder het mild hybrid-systeem. Met als gevolg dat de Kia weliswaar dezelfde topsnelheid als de Hyundai bereikt (197 km/h), maar wat achterblijft tijdens sprintoefeningen (9,1 seconden). Hier mist hij simpelweg de extra boost van de startgenerator die de andere testauto’s wel hebben. Het brandstofverbruik lijdt er ook onder, want de Ceed is de dorstigste auto in de test: 7,1 liter per 100 kilometer (1 op 14,1).

De verschillen zijn klein, maar wel waarneembaar. De mild hybrid-techniek van de Hyundai i30 schaaft 0,5 seconden van de standaardsprint van 0,5 l/100 km van het testverbruik.



Baas boven baas: Volkswagen Golf



De Volkswagen Golf 1.5 eTSI bewijst dat het nog beter kan. Want zijn mild hybride-aandrijflijn is het zuinigst. Hij verbruikt slechts 5,6 liter per 100 kilometer (1 op 17,9), waardoor je bijna 900 kilometer kunt afleggen op een volle tank. Met een 0-tot-100-tijd van 8,3 seconden is het ook nog eens de snelste sprinter.

De Golf is dus één liter zuiniger dan de i30! Terwijl het allebei mild hybrids zijn. Kortom, niet elke mild hybrid-auto is per definitie het toppunt van kracht of zuinigheid is. Daar komt meer bij kijken dan een startmotorgenerator alleen.



