Waarom de Volkswagen Golf steevast elke vergelijkende test wint

In de autowereld wordt het C-segment ook wel de Golf-klasse genoemd. Natuurlijk heeft de Volkswagen Golf een lange geschiedenis, maar waarom wint hij tot op de dag van vandaag elke groepstest?

De Volkswagen Golf is onlangs vernieuwd. Daarom vergelijken we hem in Auto Review met de Audi A3, de Hyundai i30, de Kia Ceed en de Skoda Octavia. Spoiler: hij wint de test. Dat viel natuurlijk te verwachten. Maar waarom viel dat te verwachten?

De Golf is de Golf en blijft de Golf

Je moet goed kijken om te ontdekken wat nieuw is aan de gefacelifte Golf. Het uiterlijk is vrijwel onveranderd. Maar dat is typisch Golf: de vormgeving verandert met baby­stapjes. Onder de herkenbare buitenkant gaat een zeer ruim interieur schuil. Achterin zit je zelfs nog iets ruimer dan in de Skoda Octavia.



De Golf wordt steeds iets beter

Het infotainmentsysteem is vernieuwd en heeft een groot touchscreen gekregen. Een pluspunt dat we al aanstipten in de test van de Volkswagen Golf Variant is de toevoeging van handige sneltoetsen die de bediening vereenvoudigen. De temperatuur regel je met verlichte sliders en op het stuur zitten nu normale knoppen.

Het navigatiesysteem fungeerde dit keer perfect, maar er trad toch een storing op. Om die reden scoort de Golf in de categorie bediening en functionaliteit weliswaar beter dan in de vorige test, maar we trekken wel een paar punten af vanwege de onwillige airco. De Golf is dus niet perfect, maar dat is geen enkele auto.



De Golf is praktisch en comfortabel

Los daarvan doet de Golf waar hij goed in is: schitteren als veelzijdige allrounder. De neerklapbare bijrijdersstoel maakt ’m extra praktisch en het pakket moderne rijhulp­systemen maakt hem veilig.

De goede rijeigenschappen ronden het plaatje af. Op de snelweg biedt de Golf het beste rijcomfort en absorbeert hij pokdalig asfalt beter dan de Skoda. Daarnaast zijn de optionele adaptieve schokdempers bijzonder comfortabel op slecht asfalt en in onbeladen toestand. Bij volle belading presteert hij op dit gebied op een vergelijkbaar niveau als de Audi.

De Golf is het zuinigst

Tevens is de mild hybride-aandrijflijn in de Golf het zuinigst. Hij verbruikt slechts 5,6 liter per 100 kilometer (1 op 17,9), waardoor je bijna 900 kilometer kunt afleggen op een volle tank. De Kia Ceed maakt het bont met een testverbruik van 7,1 liter per 100 kilometer. De rest van het testveld zit er tussenin.



De Golf kan de Audi A3 bijhouden

Op het onderdeel remmen scoort de Golf net iets minder goed dan zijn rivaal uit Ingolstadt, terwijl hij op het circuit net zo levendig presteert. Zijn scores verschillen slechts marginaal van die van de Audi A3.

De Golf is prijzig, maar niet duur

Kijken we naar het financiële plaatje, dan scoort de Golf veel slechter dan de Hyundai i30 en de Kia Ceed. Maar onder de deelnemers uit de Volkswagen-groep bungelt hij waar je hem verwacht: tussen de Octavia en de A3.

Conclusie

De Volkswagen Golf dankt zijn testoverwinning aan zijn puike prestaties op het gebied van comfort, sportiviteit en zuinigheid. Kortom, de Golf is nog steeds de ideale allrounder en dat zorgt ervoor dat hij elke groepstest wint.

