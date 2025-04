Volkswagen Golf GTE (2025): 3 voordelen en 3 nadelen

Nieuws

De Volkswagen Golf e-Hybrid kan tot wel 144 kilometer op stroom rijden. Kijk, dat zet zoden aan de dijk. Maar de Golf PHEV heeft nog meer pluspunten! En enkele minpunten.

In Auto Review #3 onderwierpen we de Volkswagen Golf GTE aan dezelfde tests als een volledig elektrische auto. Zo testten het EV-bereik van de Golf PHEV, testten we hoe snelladen met de Golf GTE gaat én noteerden we uiteenlopende plus- en minpunten.

Dan hebben we het over 6 dingen die ons opvielen en waarvan wij denken dat potentiële autokopers ze moeten weten.

3 voordelen van de Volkswagen Golf PHEV

Pluspunt 1: Blijft hardnekkig op stroom rijden

Waar andere PHEV’s soms geforceerd de verbrandingsmotor inschakelen voor extra kracht of warmte, doet de Golf GTE de EV-stand eer aan.

Pluspunt 2: Normale knoppen

Ons geklaag over de touchknoppen op het stuur van moderne Volkswagens heeft gewerkt: Golf-rijders genieten weer van fysieke knoppen.

Pluspunt 3: Piepjes de mond snoeren

De nieuwe software, met deze sneltoetsen in de linker bovenhoek, maakt het eenvoudig om piepende rijhulpsystemen de mond te snoeren.

3 nadelen van de plug-in hybride Volkswagen Golf

Minpunt 1: Kleinere kofferbak

Doordat je geen opbergruimte onder de laadvloer hebt (want daar ligt de brandstoftank), lever je ruim 100 liter bagageruimte in.

Minpunt 2: Verwarrende flippers

Deze flippers zijn niet voor regenereren, maar voor schakelen. Niet zo gek, want met 272 pk is de GTE ‘sportiever’ dan de GTI (265 pk).

Minpunt 3: Waar voor je geld

De 272 pk sterke Golf GTE kost 50 mille. Voor dat geld heb je ook een veel ruimere Skoda Superb PHEV met dezelfde batterij en 204 pk.