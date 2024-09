Volkswagen Golf GTE (2024) review: Volkswagen kan het nog en bouwt ideale auto

Tests

De vijftigste verjaardag van de Volkswagen Golf wordt overschaduwd door al het slechte nieuws over de moeilijke tijd waarin het merk zit. Maar de GTE is een lichtpunt. De plug-in hybride met enorme elektrische actieradius laat zien dat Volkswagen het kunstje echt nog niet verleerd is.



Wat valt op aan de Volkswagen Golf GTE (2024)?

Je zult op dit moment maar bij Volkswagen werken. Op elke buurtborrel krijg je een vragenvuur waarom het zo slecht gaat met jouw merk. Ja, de Chinezen houden niet meer van Volkswagen en ja, er gaat flink bezuinigd worden. Maar natuurlijk is echt niet alles uit Wolfsburg nu waardeloos. Dat bewijst de nieuwe Golf PHEV. Zijn batterij werd twee keer zo groot en heeft nu een capaciteit van 19,7 kWh. Dat heeft grote gevolgen voor het rijbereik.

Er zijn twee versies van de stekker-Golf, die allebei een imposante elektrische actieradius hebben. De eHybrid 50 Edition met 204 pk haalt 142 kilometer, de sportieve 272 pk sterke eHybrid GTE altijd nog 131 kilometer. “Een perfecte auto voor menig voor-mij-nog-even-geen-EV-koper”, kun je de kritische buurman de mond snoeren. “Rijd je geen al te lange afstanden en laad je trouw op, dan hoef je eigenlijk nooit te tanken.”

En als de buurman na nog een biertje en een lauwe bitterbal klaar is voor de volgende kritische vraag, kun je nog melden dat de batterij van de Golf PHEV dankzij een snellaadmogelijkheid (40 kWh) in een halfuur weer is opgeladen. Ook via de wallbox of laadpaal thuis of aan de straat gaat het snel (11 kW, 2,5 uur).



Deze PHEV’s zijn de kersen op de taart van de facelift, die samenvalt met de vijftigste verjaardag van de Golf. Uiterlijk werd vrijwel niets gewijzigd, op het verlichte logo na. Binnenin keerden de echte knoppen terug op het stuur; de gehate touchknoppen liggen waarschijnlijk ergens op een Wolfsburgse schroothoop.



Wat is goed aan de Volkswagen Golf GTE?

Het knappe van Volkswagen is dat bijna elk model na vijf minuten aanvoelt alsof je al jaren in de auto rijdt. De GTE-stoelen – met ingebouwde hoofdsteun en uiteraard het bekende ruitjesmotief – zitten perfect. Voor 790 euro monteert Volkswagen adaptieve dempers, waarna zelfs met deze sportieve auto een hobbelig landweggetje geen kwelling wordt.



“Voor het eerst heeft de Golf GTE meer vermogen dan de GTI.”

Puur op de elektromotor presteert de GTE sportief, zonder het te overdrijven. In 6,6 seconden doet-ie de sprint naar 100 km/h. Het vermogen wordt zodanig opgebouwd dat je voor je rit gerust een stevig Engels ontbijt kunt nemen, eventueel met een extra sausage. Het gaat allemaal zo vloeiend. Hot hatch? Nee, dat niet. Maar een snelle rit op binnenwegen of een bochtig traject is nét even leuker dan met een huis-tuin-en-keukenhatchback.

Er is wel een kanttekening: als de batterij leeg is en de 1,5-liter benzinemotor (177 pk) het alleen moet opknappen, merk je dat een relatief kleine motor veel gewicht op sleeptouw moet nemen. De GTE weeg 1670 kilo; 200 kilo meer dan een GTI. Wel is de samenwerking tussen beide motoren foutloos en is de DSG-transmissie met zes versnellingen een kundige assistent voor de benzinemotor.

Tot slot een borrelpraat-weetje: voor het eerst heeft de Golf GTE (272 pk) meer vermogen dan de beroemde Golf GTI zonder elektromotor (265 pk).

Wat kan beter aan de Volkswagen Golf GTE PHEV?

Als we de startknop in de middenconsole indrukken, kijken we meteen wat de boordcomputer meldt over ons elektrische rijbereik. Staan daar inderdaad de beloofde 131 kilometers? Niet in de verste verte … met een batterij die voor 97 procent gevuld is, wordt ons een actieradius beloofd van 98 kilometer. Dat is waarschijnlijk gebaseerd op eerdere testritten met autojournalisten die in zichzelf een miskend coureur zien.

Maar we vrezen dat zelfs een hypermilende klimaatactivist moeite heeft om 131 kilometer uit de batterij te persen. Op onze testrit van 65 kilometer verbruiken we meer dan 20 kWh/100 km, zonder hard te rijden. In de plug-in hybride-club maak je met ons elektrische rijbereik nog altijd indruk; vrijwel geen model komt tot 100 kilometer.



Wat is de prijs van de Volkswagen Golf GTE en is-ie goedkoper dan de GTI?

Nog maar tien jaar geleden kocht je voor 20.000 euro een nieuwe Volkswagen Golf. Maar die tijd is voorbij, zelfs de prijs van de basisuitvoering (116 pk) is 34.990 euro. De GTE kost 49.990 euro en dan is-ie vanwege zijn CO2-uitstoot van 8 g/km eigenlijk nog relatief goedkoop. Heb je minder sportieve haren of ben je die verloren, dan kun je ook de minder krachtige Golf PHEV kopen met iets minder vermogen en iets meer actieradius. De 204 pk sterke eHybrid met een bereik van 142 kilometer kost 44.490 euro.

Voor de grap vergelijken we de specs van de GTE met die van de beroemde Golf GTI.

Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI

265 pk

0-100 km/h in 5,9 s

Topsnelheid: 250 km/h

Verbruik: 7,1 l/100 km

Gewicht: 1454 kilo

Prijs: 61.990 euro

Volkswagen Golf GTE 1.5 eHybrid



272 pk

0-100 km/h in 6,6 s

Topsnelheid: 230 km/h

Verbruik: 0,1 l/100 km

Gewicht: 1670 kilo

Prijs: 49.990 euro

Wat vind ikzelf van de Volkswagen Golf GTE plug-in hybrid?

Misschien moeten de Chinezen, die steeds minder Volkswagens kopen, toch eens in een Golf GTE gaan rijden. Aan alles merk je dat ze bij dit Duitse merk nog altijd heel goed weten hoe je een auto bouwt. De zitpositie is perfect en ondanks zijn sportieve inborst is de GTE uitstekend geschikt voor dagelijks vervoer. Die huisspecialiteit staat nog als een huis, hoezeer het Volkswagen-concern ook onder vuur ligt. En al is de opgegeven actieradius van 131 elektrische kilometers veel te optimistisch, ook met 100 kilometer behoort de GTE tot de beste jongetjes van de stekkerklas.