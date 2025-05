Volkswagen onthult in 2026 z'n eerste elektrische GTI - maar niet zoals jij hoopt

Nieuws

Volkswagen is druk bezig met een elektrische GTI en wil deze al in 2026 op de markt brengen. Voor je uit je stoel veert van geluk: het gaat niet om de GTI waar jij stiekem op hoopt.

We hebben het nu niet over de veelbelovende ID.2 GTI, maar om zijn grotere én veel oudere broer. Volgens Auto Motor und Sport is het merk uit Wolfsburg namelijk druk bezig met een Volkswagen ID.3 GTI.

Deze ID.3 GTI breekt met tradities: niet alleen slaat de afkorting GTI (Gran Turismo Iniezione) nergens meer op door de elektrische aandrijflijn zónder brandstofinjectie, ook gaat het vermogen naar de achterwielen, zoals gebruikelijk bij de ID.3. Een VW GTI is normaal gesproken een voorwielaandrijver.

En de GTX dan?

Daarbovenop komt dat er al een pittige variant van de ID.3 bestaat, de GTX Performance. Die werd in de markt gezet als een elektrische GTI, maar later kwam Volkswagen hierop terug. GTX zou enkel voor verwarring zorgen en daarom gaat Volkswagen weer inzetten op de GTI-badge, óók voor zijn elektrische modellen.

GTI boven de GTX

Vervangt de nieuwe ID.3 GTI dus de GTX? Nee, dat niet. Het wordt een nóg sportievere versie. De GTI krijgt meer vermogen - 340 pk in plaats van 326 pk die de GTX Performance produceert. Dat is echter niet de belangrijkste ingreep. Naar verluidt zijn de techneuten in Wolfsburg van plan om het chassis, de besturing en de ophanging flink aan te pakken. Daarmee moet de GTI een stuk scherper en sportiever worden.

Niet volgens origineel plan

Volgens Auto Motor und Sport behoorde de ID.3 GTI niet tot de originele plannen van Volkswagen. Hier is toch voor gekozen, omdat de levensduur van de ID.3 wordt verlengd. Dat komt omdat de ontwikkeling van de elektrische Volkswagen Golf vertraging heeft opgelopen en pas tegen het einde van het decennium wordt verwacht.

Daarom ook kiest Volkswagen voor een tweede facelift van de ID.3. De eerste vond in 2024 plaats, de volgende staat gepland voor 2026. Bij deze facelift wordt naar verwachting ook de ID.3 GTI aangekondigd.

Volkswagen ID.2 GTI

De gewijzigde plannen hebben ervoor gezorgd dat de Volkswagen ID.2 GTI (zie de foto's hierboven) toch niet de eerste elektrische GTI wordt. Deze hete variant komt naar alle waarschijnlijkheid pas in 2027 op de markt, aangezien de normale versies in de loop van 2026 worden geïntroduceerd.

De ID.2 GTI volgt meer het traditionele recept van een GTI: niet alleen wordt het kleinere model lichter, ook maakt de ID.2 GTI gebruik van voorwielaandrijving.