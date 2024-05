Volkswagen geeft miskleun GTX-label toe en zet in op elektrische GTI's

Nieuws

Drie jaar geleden ramde Volkswagen op de tamtam: GTX werd het nieuwe GTI, maar dan voor EV's. Alleen verdwijnt het GTX-label binnenkort alweer met stille trom. Om plaats te maken voor ... de aloude GTI-badge - én de magische letter R.

De GTX-badge werd voor het eerst gebruikt voor opgewaardeerde topversies van de Volkswagen ID.4 en ID.5 in 2021. Sindsdien is ID-familie uitgebreid met snelle varianten van de Volkswagen ID.3, ID.7 en ID.Buzz.

GTX-badge wekt verwarring



Oorspronkelijk was de GTX-badge exclusief gereserveerd voor tweemotorige, prestatiegerichte EV's. Maar de nieuwe, sportieve ID.3 GTX heeft slechts één enkele motor achterin, net als de tammere varianten. Dat zaait verwarring.



Maar hoewel het GTX-gamma onlangs dus is uitgebreid, heeft Volkswagen CEO Thomas Schäfer aan Autocar bevestigd dat het relatief nieuwe logo wordt uitgefaseerd. Daarvoor in de plaats komen sportieve elektrische modellen met het vertrouwde GTI-typeplaatje en de nog prestigieuzere R-badge. "GTX is het prestatiemerk van het MEB-platform, maar we zullen bij de volgende productgeneratie teruggaan naar GTI en R," vertelde hij.



Elektrische opvolger Golf GTI

Volkswagen onthulde vorig jaar de ID.GTI-concept als een voorproefje van een elektrische opvolger van de Volkswagen Golf GTI. De bedoeling is dat deze hot hatch begin 2027 op de markt komt. Het is nog niet bekend of de GTI-badge ook achter op andere elektrische Volkswagens zal prijken. Momenteel is-ie alleen in gebruik bij de sportieve versies van de Volkswagen Polo en Golf.

'GTI staat voor prestaties en voorwielaandrijving'



Met de geplande introductie van de elektrische GTI- en R-modellen, geeft Volkswagen aan dat het zijn rijke sportieve erfgoed gewoon wil voortzetten, ook in het elektrische tijdperk.



Schäfer zei dat Volkswagen nog steeds intern aan de toekomst van het GTI-merk werkt, en benadrukte het belang om trouw te blijven aan de roots. "De vraag is: hoe positioneren we GTI? GTI staat traditioneel voor prestaties en voorwielaandrijving." Wat dat betreft past het GTI-concept beter bij de aangekondigde ID.2 dan bij de ID.3 en consorten, want dat zijn in de basis achterwielaandrijvers.

Wordt Volkswagen R het nieuwe GTX?



Volkswagen heeft nog niets losgelaten over een toekomstig elektrische R-model, maar heeft wel bevestigd dat R rond 2030 een uitsluitend elektrisch prestatiemerk zal worden. Schäfer voegde daaraan toe dat R ook in de toekomst zal staan voor 'snelle, sportieve vierwielaandrijvers', zoals de traditie dat sinds de eerste Golf R32 uit 2002 voorschrijft. Eerder had Volkswagen gesuggereerd dat er in 2029 een R-versie van elektrische Golf 9 zou verschijnen. "GTI en R", benadrukte Schäfer, hebben toekomstbestendige genen."

Terug naar de oorsprong



Tussen de regels door lezen wij dat Volkswagen tot de conclusie is gekomen dat het GTX-label een miskleun is geweest. Schäfer bevestigt die indruk nog eens met een vrij duidelijke uitspraak over de toekomst: "Met de huidige producten is dit wat het is, maar toekomstige producten zullen teruggaan naar een duidelijk portfolio," zei Schäfer.

