Waarom elektrische Volkswagens ineens tot wel 9000 euro goedkoper zijn

Heb je net een Volkswagen ID.3, ID.4 of ID.7 gekocht? Sla dit bericht dan maar over, of slik minstens je koffie door voordat je verder leest. De kans bestaat dat je duizenden euro’s bent misgelopen, want Volkswagen gooit de prijzen van deze drie EV’s drastisch omlaag.

Volkswagen brengt het nieuws trouwens niet als prijsverlaging, maar spreekt van een nieuwe uitvoering, de Limited Edition. Die beschikt standaard over het reeds bestaande Black Edition-pakket. Dat omvat zwarte 19-inch lichtmetalen wielen, een zwart dak, zwarte buitenspiegels, donker getinte ruiten achter en een zwarte type-aanduiding.



Waar het ‘Limited’ verder inzit, is ons niet helemaal helder. De prijsverlagingen zijn dat des te meer. Bij de Volkswagen ID.3 en ID.7 kun je kiezen uit meerdere Limited Editions; de ‘gewone’, de luxere Pro Limited Edition en de topversie Pro S Limited Edition. Daarvan heeft de laatstgenoemde het grootste batterijpakket.

Volkswagen ID.3 tot 5000 euro goedkoper

In de praktijk komt het erop neer dat de Volkswagen ID.3 met 170 pk en een bereik van 384 kilometer bereik nu leverbaar is vanaf 29.990 euro. Dat betekent een prijsverlaging van 5000 euro. Het prijsverschil van de Pro Limited Edition (204 pk) ten opzichte van de gewone Pro is lager, maar bedraagt nog altijd 2000 euro. De instapprijs van de ID.3 Pro is nu 37.990 euro.

De ID.3 Pro S met het grote accupakket van 77 kWh kostte 42.990 euro, maar staat als Limited Edition nu voor 3000 euro minder in de showroom: 39.990 euro.

Volkswagen ID.4 2000 euro goedkoper

Voor de Volkswagen ID.4 betaalde je tot nu toe minimaal 42.990 euro, maar ook die is als Limited Edition 3000 euro goedkoper, waarmee de vanafprijs op 39.990 euro komt. Voor dat geld biedt de ID.4 170 pk en een accu met 52 kWh, goed voor een bereik van 364 kilometer. Dit is meteen ook de enig leverbare ID.4 Limited Edition.

Volkswagen ID.7 9000 euro goedkoper

Het grootste Limited-voordeel valt te halen bij de Volkswagen ID.7. Als sedan is-ie er nu vanaf 48.990 euro, wat neerkomt op een prijsverlaging van een niet-misselijke 9000 euro. Geef je de voorkeur aan een stationwagon? Niet getreurd, ook de Volkswagen ID.7 Tourer Limited Edition is 9000 goedkoper dan de ‘unlimited’ versie.

Dat komt neer op een vanafprijs van 49.990 euro. Beide carrosserievarianten zijn eveneens als Pro Limited Edition (53.990 en 54.990 euro) en Pro S Limited Edition (56.990 en 57.990 euro).