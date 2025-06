Deze premium EV is ineens goedkoper dan z’n volkse broertje – maar let op het addertje

Nieuws

Een zomerse verrassing: de Cupra Born levert een paar pk’s in en wordt daarmee ineens 3000 euro goedkoper. Sterker nog: met de nieuwe motor is de premium Cupra een betere deal dan de Volkswagen ID.3! Wel jammer van de kleine lettertjes …

Tot voor kort had de Cupra Born minimaal 231 pk en kostte hij minstens 34.990 euro. Maar nu tovert Cupra de Born Essential Limited uit de hoge hoed. Met een lichtjes, tot 204 pk gedowntunede elektromotor. De 59 kWh grote accu blijft echter gehandhaafd en die bezorgt de Cupra Born Essential Limited een actieradius van 427 kilometer. Prijs: 31.990 euro.

Uitrusting Cupra Born Essential Limited

Vaak moet je het bij een goedkopere versie ook met een uitgeklede uitrusting doen. Deze Cupra Born is daarentegen allesbehalve een vrekkige knieperd. Hij leeft op grote lichtmetalen voet (19 inch), heeft een 12,9-inch touchscreen, verwarming van stoelen en stuur, parkeersensoren voor en achter en een draadloze telefoonlader. Als kers op de taart volgt Cupra tevens slimme adaptieve cruisecontrol toe. Dat systeem houdt bij de snelheidsregeling rekening met bochten en rotondes.

Prijs goedkoopste Volkswagen ID.3

Werpen we nog even een blik op de prijslijst van de Volkswagen ID.3, het volkse broertje van de Cupra Born. Dan zien we weliswaar een lagere vanafprijs (29.990 euro), maar voor dat geld moet je het doen met ‘slechts’ 170 pk en een batterijpakket van 52 in plaats van 59 kWh. Daarmee lever je ten opzichte van de Cupra Born Essential Limited 43 kilometer actieradius in.

Born 3000 euro goedkoper dan ID.3

Overigens kun je de Cupra Born Essential Limited ook nog met de 231 pk sterke motor kopen. Hij kost nog steeds 34.990 euro, maar die prijs is nu dus inclusief de geavanceerde adaptieve cruisecontrol. Voor een Volkswagen ID.3 met 'maar' 204 pk en een accupakket van 59 kWh ben je 3000 euro meer kwijt: 37.990 euro.

Slechts 100 exemplaren

Helaas schuilt er bij dit goede nieuws ook een addertje onder het gras. Want zelfs als je nu naar de dealer rent, bestaat het risico dat de gunstig geprijsde Cupra Born Essential Limited reeds is uitverkocht. De term ‘Limited’ in de modelnaam geeft het al een beetje aan, maar een oplage van 100 stuks is wel erg beperkt. Kortom: wie het eerst komt, het eerst maalt.

