Zo rampzalig verkopen elektrische Volkswagens in China (maar er is een oplossing)

2024 was in China een jaar vol kommer en kwel voor Volkswagen, en ook dit jaar gaat het nog niet van een leien dakje. Kijk maar eens naar de verkopen van elektrische Volkswagens in China - die zijn als een plumpudding in elkaar gezakt.

Carnewschina.com houdt elke maand nauwgezet de autoverkopen in China bij. Wat blijkt? Volkswagen verkocht in januari 4552 EV’s in China, maar liefst 71 procent minder dan een jaar eerder. Toen verkochten ze 15.828 auto’s met een ID.-badge. Matige verkopen in China hakken erin voor Volkswagen, want het is de belangrijkste markt voor de Duitsers.

Elektrische Volkswagens in China

Vooral de Volkswagen ID.7 - in het Aziatische land bekend als de ID.7 VIZZION - deed het belabberd. Slechts negen Chinezen zetten hun handtekening onder een aankoopcontract voor de elektrische sedan. Dat is 99,6 procent minder dan in januari 2024, toen Volkswagen nog 2269 exemplaren wist te slijten. Chinezen kopen inmiddels liever eigen modellen, zoals de BYD Seal, Nio ET5 en Zeekr 007. Ook de Tesla Model 3 is in China nog steeds populair.

Jonge Chinezen het probleem

De cijfers roepen een belangrijke vraag op: waarom doet Volkswagen het zo slecht in China? Dat heeft te maken met afhakende jongeren. Zij hebben minder met de sterke reputatie die het merk bij de oudere generatie Chinezen nog heeft. Leuk allemaal, die fijne rijeigenschappen, het goede stuurgevoel en fraaie materialen. Maar de Chinese jongeren willen films kunnen kijken in de auto via razendsnel internet (dat zeker hapert) en goede smartphone-koppeling. Ze wonen vaak nog thuis en gebruiken de auto om te ontsnappen aan de bemoeizuchtige ouders.



En laat Volkswagen nou juist al met de software worstelen sinds de eerste ID.-modellen in 2020 op de markt kwamen. Om die reden kiezen de Chinezen sneller voor lokale merken die dit wel allemaal op orde hebben. Denk hierbij aan merken als BYD, Xpeng, Nio, Xiaomi en Zeekr.

Alle ID-modellen minder populair

Ook de andere ID-modellen scoren niet goed in China. De bestverkochte elektrische Volkswagen was de Volkswagen ID.3, al kukelden ook de verkopen van de hatchback met 65,5 procent naar beneden ten opzichte van een jaar eerder. De rest van de lijst van elektrische Volkswagens in China behoeft wat uitleg: je ziet namelijk twee keer de Volkswagen ID.4 en de Volkswagen ID.6 (foto rechtsonder). Laatstgenoemd model biedt Volkswagen alleen aan in China.



Dit komt omdat Volkswagen met meerdere lokale producenten samenwerkt om zijn modellen op de Chinese markt te krijgen. Het merk uit Wolfsburg werkt samen met drie Chinese bedrijven: SAIC, FAW en JAC.



Zo’n joint venture is verplicht in China, anders mogen buitenlandse merken hun auto’s niet verkopen in het land. De twee EV’s met dezelfde naam zijn dan ook geproduceerd door een andere joint venture. Overigens doen beide modellen het niet goed. Vooral de ID.6 blijkt tot nu toe een flop.

Toch is er hoop. Volkswagen moet zich meer focussen op het verbeteren van de software als het succesvol wil zijn in China. De nieuwe Chinese partner Xpeng kan hier ongetwijfeld een handje mee helpen.

Verkopen van elektrische Volkswagens in China in januari