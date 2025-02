Deze harde levenslessen heeft Volkswagen geleerd van 5 jaar ID.-modellen

Nieuws

In 2020 maakte Volkswagen een sprong in het onbekende met zijn elektrische Volkswagen ID.3. Vijf jaar en verschillende ID.-modellen later maken we de stand op: welke harde lessen heeft Volkswagen in deze periode geleerd?

1. Mooier interieur

Het interieur was een van de redenen dat de Volkswagen ID.3 veel kritiek ontving bij zijn lancering. Want waar Volkswagen bekendstond om zijn stijlvolle en keurig afgewerkte interieurs, was in de ID.3 vooral hard en goedkoop plastic te vinden. Dat werd Volkswagen niet in dank afgenomen. Overigens moest ook de achtste generatie van de Volkswagen Golf het ontgelden vanwege zijn goedkoop aanvoelende interieur.

In 2023 ontving de ID.3 een facelift en lieten de Duitsers zien dat ze de kritiek hadden begrepen: het goedkope kunststof maakte plaats voor zachte materialen. Een ander groot kritiekpunt is echter (nog) niet aangepakt (zie punt 3).

2. Betere software

Een andere achilleshiel van de eerste ID.3 was de software. Nog voor de introductie van het model worstelden ze in Wolfsburg met het systeem van de auto, en dat werd na de marktintroductie er niet bepaald beter op. Klanten klaagden steen en been over verschillende bugs. Onder andere het navigatiesysteem en de snelheid van de software (beter gezegd: het gebrek hieraan) zorgden voor onvrede.

De software-updates boden geen soelaas. Sterker nog, in sommige gevallen leverden dit nog meer problemen op. Maar na enkele jaren heeft Volkswagen het nu eindelijk een beetje op de rit.

3. Echte knoppen

In 2019 introduceerde Volkswagen op de achtste generatie van de Golf touchknoppen. Deze zouden de bediening van de klimaatregeling en het mediasysteem gemakkelijker en intuïtief maken. In Wolfsburg waren ze zo overtuigd, dat de knoppen ook werden geïnstalleerd op andere modellen, waaronder de ID.3.

De touchknoppen komen voor in twee vormen: als sliders op de middenconsole voor de temperatuur en het volume, en als aanraakgevoelige tiptoetsen voor onder meer de adaptieve cruisecontrol op het stuur. En net als bij de tiptoetsen van een inductiekookplaat worden je vingers soms niet herkend of druk je onbewust op de verkeerde toets. Geen fijne manier van werken, dus.

Dit heeft ook VW-CEO Thomas Schäfer later toegegeven (zie bericht hieronder). Hij gaf aan dat de touchknoppen ‘veel schade hebben veroorzaakt’ en klanten onnodig hebben gefrustreerd. Toch besloot Volkswagen om bij de ID.3-facelift in 2023 alles bij het oude te houden en de touchknoppen gewoon te laten zitten. Waarschijnlijk een centenkwestie. De hoop is dat ze in de toekomst alsnog verdwijnen.

4. Weer voor het volk

Volkswagen werd ooit in het leven geroepen om betaalbare auto’s voor het volk te bouwen, zoals de beroemde Kever. Hoe anders is dat nu: het goedkoopste model is de Volkswagen Polo, die minimaal 25.990 euro kost. De ID.-modellen zijn nog duurder: de ID.3 is er vanaf 34.990 euro, de ID.4 kost minimaal 42.990 euro en de ID.5 is nog 4 mille duurder. De ID.7 spant de kroon en kost minimaal 57.990 euro.

Dat is te duur voor de gewone burger, en dus moet het anders. Ook Volkswagen weet dat. Om die reden zijn de Wolfsburgers bezig met twee betaalbare elektrische modellen: de elektrische Volkswagen ID.1 (vanaf 20.000 euro) en Volkswagen ID.2 (vanaf 25.000 euro). Laatstgenoemde wordt nog dit jaar (2025) gepresenteerd, maar komt pas in 2026 op de markt, de ID.1 (of One) volgt een jaar later.

5. Terug naar zijn roots

Met de ID.-modellen sloeg Volkswagen een volledig andere weg in. Zowel de modelnamen als de ontwerpen van de auto’s werden anders dan we ooit hadden gezien van het merk. Nu wil Volkswagen dat weer terugdraaien: in Wolfsburg willen ze terug naar hun ‘heritage’ - ofwel de modelnamen en het design waarmee het merk groot geworden is. De ontwerpers hanteren hierbij een nieuwe mentaliteit: be the nice guys. We zouden niet gek opkijken als dit op een tegeltje staat ergens in het hoofdkantoor ...