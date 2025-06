Nieuwe elektrische Volkswagen van 25.000 euro lijkt sprekend op de Polo

Nieuws

Dit voorjaar spotte collega Wouter de nieuwe elektrische Volkswagen ID.1 in Rotterdam en nu duikt in Duitsland de ID.2 op. Hij gaat minder dan 25 mille kosten en lijkt wel érg op de Polo.

Vanaf 2026 staat de Volkswagen ID.2 op de planning: een elektrische hatchback in de Polo-klasse. Onze spionagefotografen hebben 'm nu voor het eerst in Duitsland gespot. Hij was slechts lichtjes gecamoufleerd, met een flapperend stuk plastic tussen de koplampen.

Broertje van de Cupra Raval

Onderhuids heeft de Volkswagen ID.2 veel gemeen met de Cupra Raval, een compacte instapper met een sportiever randje. In tegenstelling tot de grotere ID.3 en de rest van het ID-gamma, krijgen de ID.2 en Raval voorwielaandrijving. De productie vindt plaats in de Seat-fabriek in Martorell, net boven Barcelona. Beide modellen worden eind dit jaar of begin volgend jaar officieel onthuld.

ID.2 als opvolger Volkswagen Polo

De Volkswagen ID.2 wordt op termijn de iets grotere opvolger van de Volkswagen Polo (4,07 m). Op het eerste gezicht heeft de elektrische nieuwkomer ook uiterlijk veel met de Polo gemeen. De prijs? Net onder de 25.000 euro, zo heeft Volkswagen beloofd. Daarmee wordt hij in Nederland iets goedkoper dan de huidige Polo met 80 pk-benzinemotor.

Voordelig Polo rijden

Ook Volkswagen T-Cross krijgt elektrische opvolger

De accupakketten van de ID.2 krijgen naar verwachting een capaciteit tussen de 40 en 60 kWh, goed voor een rijbereik tot circa 400 kilometer. Voor wie het wat ruiger wil: in 2026 of 2027 verschijnt ook de Volkswagen ID.2 X, een stoerdere variant die de Volkswagen T-Cross moet gaan vervangen.

Maar dat is niet alles; er komt ook een extra sportieve versie met 230 tot 300 pk. Daarop keert het aloude GTI-logo terug en neemt Volkswagen afscheid van de GTX-badge die nu nog op de sportiefste elektrische modellen prijkt. De verwachting is dat de ID.2 GTI een stuk goedkoper wordt dan de huidige, 207 pk sterke Volkswagen Polo GTI (46.990 euro).