Volkswagen: elektrische ID.GTI rijdt beter dan huidige GTI’s op benzine

Vorig jaar presenteerde Volkswagen met veel bombarie de ID.2all, de goedkope elektrische auto van 25.000 euro. Een paar maanden liet het merk ook een concept zien van de GTI-uitvoering. Volkswagen probeert het vuurtje voor deze toekomstige GTI aan te wakkeren met een gewaagde uitspraak.

CEO Thomas Schäfer geeft in gesprek met motor1.com namelijk aan dat de elektrische GTI nog leuker wordt om in te rijden dan de huidige GTI’s met een benzinemotor. Dat komt volgens de topman doordat de ophanging en het chassis van een nog hoger niveau zullen zijn dan klanten momenteel gewend zijn van GTI’s.

Geluid uit de speakers

Ook zal de elektrische GTI op basis van de ID.2 een specifieke ‘GTI e-sound’ maken, zo doet Schäfer uit de doeken. Reken dus maar op een hoop kunstmatig motorgebulder uit de speakers. Daarmee is de elektrische GTI zeker niet de eerste; onder andere de Abarth 500e, de nieuwe Dodge Charger EV en de Hyundai Ioniq 5 N gingen de stekker-GTI van Volkswagen al voor. In de Hyundai is het zelfs mogelijk om te ‘schakelen’, waarbij je een maximaal aantal gesimuleerde ‘toeren’ kunt maken.



ID.GTI specificaties

Over de technische specificaties van de ID.GTI zegt Volkswagen nog niets. Maar reken op duidelijk meer dan de 223 pk van de standaardversie van de ID.2all, die in 6,9 seconden van 0 naar 100 km/h moet kunnen sprinten. We hopen op 250 tot 300 pk.

De marktintroductie van de elektrische GTI staat gepland voor 2026. Over de prijs is nog niets bekend, maar de kans is groot dat de ID.GTI goedkoper wordt dan de GTI’s van nu. Voor een Volkswagen Polo GTI betaal je momenteel minimaal 45.490 euro, de Golf GTI heeft zelfs een prijskaartje gekregen van 61.990 euro.

Samen met Golf GTI

Over de Golf GTI gesproken; de kans is groot dat de elektrische ID.GTI samen met de Volkswagen Golf GTI in het toekomstige modellengamma zit. Laatstgenoemde is net vernieuwd en kan volgens Volkswagen-topman Kai Grünitz mee tot 2035. Daarmee zou de huidige Golf 8 in totaal 15 jaar op de markt zijn.

Elektrische ambities Volkswagen

Er is echter nog steeds niets veranderd aan de elektrische ambities van Volkswagen. Het merk uit Wolfsburg wil nog steeds dat tegen 2030 EV’s goed zijn voor 80 procent van de verkopen in Europa. Andere merken uit de Volkswagen Group zoals Bentley, Porsche en Audi hebben de afgelopen tijd hun doelen wat betreft de elektrische transitie bijgesteld, maar bij Volkswagen zelf is hier voorlopig geen sprake van.