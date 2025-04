Elke Volkswagen-liefhebber moet deze weetjes over de Polo kennen

Nieuws

Het is al drie jaar achter elkaar feest in Wolfsburg omdat een Volkswagen-model Abraham ziet. Na de Passat (1973) en de Golf (1974) wordt dit jaar de Volkswagen Polo 50 jaar oud. Wat is-ie succesvol, maar ook braaf …

1. De eerste Polo is eigenlijk een Audi 50. Waar de Audi al in 1978 uit productie ging, bleek de Volkswagen een blijvertje.

2. Claus Luthe (bekend van de NSU Ro80) tekende het ontwerp, maar stijlmeester Marcello Gandini was ook bij het design betrokken.

3. Beide modellen waren gebaseerd op een prototype van NSU, de K50.

4. Na de Passat en de Golf was met de Polo het nieuwe voorwielaangedreven modellengamma van Volkswagen compleet.

Gesteggel over de naam Polo

5. Over de naam was niet iedereen het meteen eens. Ook Bonito, Euros, Mini-Golf en Pony passeerden de revue.

6. De roestgevoelige Polo was zeer karig uitgerust, met portierbekleding van een kartonachtig materiaal. De passagier had in de basisversie geen eigen zonneklep.

7. De wielbasis van de Polo was 2335 mm; kleiner dan die van de Up uit 2010.

8. De facelift van de eerste generatie debuteerde op de AutoRAI van 1979, waar een 'snelle' GT-versie met 60 pk zijn debuut maakte.

9. Generatie 2 (1981) stond bekend om zijn vrijwel rechtopstaande achterruit en de enorme bagageruimte. Pas in 1994 werd-ie opgevolgd.





10. Van de derde generatie (1994) verscheen voor het eerst een GTI (125 pk).

11. Dit was de eerste Polo die ook met vijf portieren en als stationwagon leverbaar was. Technisch was hij gelijk aan de Seat Ibiza.

Opvallende Polo's: Harlekin en Genesis

12. Misschien wel de meest opvallende versie is de in vier kleuren uitgevoerde Harlekin.

13. De Harlekin werd in één kleur geassembleerd, vervolgens uit elkaar gehaald en daarna in verschillende kleuren weer opgebouwd. Kopers wisten pas bij levering hoe hun auto eruitzag.

14. Ook de paarse Genesis-uitvoering, vernoemd naar de band met zanger Phil Collins, was een uitspatting van generatie 3. Als G40 had-ie liefst 115 pk.

15. Toen de Lupo in 1998 verscheen, was de Polo voor het eerst geen instapmodel meer.



16. De vierde Polo (2001-2009) was ruim 15 cm langer dan zijn voorganger en was even groot als de Golf II.



17. De Polo V maakte indruk in de autosport: met de Polo R WRC won Volkswagen vanaf 2013 vier keer op rij de titel in het Wereldkampioenschap Rally.

Het succes van de Polo Slowmotion

18. De Polo BlueMotion was vrijgesteld van wegenbelasting en je betaalde geen bpm. Bovendien was er voor zakelijke rijders een lage bijtelling.

19. Nederland kocht massaal deze 'SlowMotion'. In 2011 werden liefst 25.691 Polo's geregistreerd. Bijna allemaal spaardiesels.

20. De huidige Polo is al lang op de markt; hij debuteerde in 2017.

21. Hoe het zit met de opvolging, is onduidelijk. Officieus wordt gerept over een tweede, omvangrijke grote facelift dit jaar. De opvolger zou volledig elektrisch zijn.

22. In totaal werden in een halve eeuw meer dan 20 miljoen Polo's verkocht.