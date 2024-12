Autoverkopen november 2024: deze benzinemodellen houden dapper stand

Nieuws

November 2024 was een succesvolle maand voor de Nederlandse autoverkopers. Het marktaandeel van elektrische auto's steeg naar bijna 40 procent, toch zijn deze 3 benzinemodellen zijn niet uit de top 10 te slaan.



Exact 34.434 nieuwe auto's werden er in november 2024 geregistreerd. Vergeleken met dezelfde maand van 2023 (28.223) betekent dat een toename van 22 procent.

Onder de merken was Volkswagen het meest succesvol, op afstand gevolgd door Tesla. Daar vlak achter zaten Toyota en Volvo, die een vrij duidelijk gat sloegen met Kia, dat genoegen moest nemen met een vijfde plek.

Top 5 merken



Positie Merk Aantal Marktaandeel 1 Volkswagen 3.769 10,9% 2 Tesla 2.881 8,4% 3 Toyota 2.722 7,9% 4 Volvo 2.641 7,7% 5 Kia 2.229 6,5%

Kijk eens naar de merken hierboven en bedenk welke nieuwe auto's je vooral ziet rondrijden. Dan kan het je niet verbazen dat volledig elektrische auto's een marktaandeel hadden van 39,4 procent. Dat komt overeen met een aantal van liefst 13.584. Een forse stijging (41,8%) ten opzichte van november 2023 (9.582 stuks).

Toch zijn hybrides (39,6%) nog ietsje populairder, maar daarin worden ook benzineauto's met een mild hybride-systeem meegerekend. Wat dat betreft is het beeld best vertekend. De kans bestaat dat hybrides de volledig elektrische auto's in 2025 weer voorbijstreven.

Want afgelopen novembermaand werd de allerlaatste portie van 2950 euro EV-subsidie uit de SEPP-pot gesnoept. Daarmee kwam ook een definitief einde aan de subsidiepret. Vanaf 2025 stopt de overheid immers definitief met de stimuleringsbijdrage bij aankoop van een EV. Bovendien duurt het niet heel lang meer voordat EV-rijders wegenbelasting moeten gaan betalen.



Marktaandeel benzine-auto's



Auto's die alleen op benzine rijden, hebben volgens RAI/BOVAG een marktaandeel van slechts 19,9 procent. Kijken we naar de top 15 van bestverkochte modellen, dan zien we daarin inderdaad diverse hybrides. Toch tellen we ook drie modellen die geen enkele vorm van hybride-ondersteuning krijgen.



Daarvan gaat de Volkswagen Polo aan kop, maar ook de Toyota Aygo X en de Kia Picanto houden dapper stand. Onder de rest van de 10 bestsellers vinden we auto's die met verschillende aandrijflijnen leverbaar zijn: benzine en hybride, benzine en elektrisch en mild hybrid.

Top 10 modellen

Positie Merk/Model Aantal 1 Tesla Model Y 1.867 2 Volvo EX30 1.255 3 Tesla Model 3 1.004 4 Volkswagen Polo 813 5 Audi Q4 E-tron 726 6 Toyota Aygo X 719 7 Volkswagen Tiguan 707 8 Kia Picanto 643 9 Skoda Kodiaq 642 10 Toyota Yaris 571

