Hybride-auto's in Nederland aan kop? De waarheid is iets genuanceerder

In oktober 2024 werden in Nederland 32.138 nieuwe auto’s verkocht. Uitgesplitst naar brandstof, waren hybrides het populairst. Het lijkt er dus op dat de Nederlandse automobilist de semi-elektrische auto innig omarmt. De waarheid is iets genuanceerder.

Met 14.426 registraties hadden hybrides in oktober 2024 maar liefst 44,8 procent van de markt in handen. Daarna volgen volledig elektrische auto’s met 10.984 stuks en 34,1 procent. Volgens de cijfers van RAI/Bovag waren benzineauto’s goed voor 6361 registraties en een marktaandeel van 19,8 procent. Nieuwe diesels (262 auto’s, marktaandeel 0,8%) en auto’s op lpg (165 registraties, 0,5%) spelen geen rol van betekenis meer.

Verschillende soorten hybrides

Als we lezen ‘hybride’, vragen we ons af over welke types hybride het gaat. Full hybrids (FHEV’s) als de Toyota Yaris (Cross) en de Honda Jazz, of oplaadbare hybrides met stekker (PHEV’s)? Daarnaast hebben we nog een derde mogelijkheid: mild hybrides, ook wel MHEV’s genoemd. Daarbij doet de verbrandingsmotor (meestal op benzine) veruit het meeste werk, maar onder specifieke omstandigheden krijgt-ie ondersteuning van een startmotorgenerator.



Wat is een mild hybride

Zo’n startmotorgenerator is een beetje de Arnold Schwarzenegger onder de startmotoren – of eigenlijk is het een startmotor en een dynamo in één. Doordat-ie zo gespierd is uitgevoerd, kan hij meer kracht leveren dan nodig is om de verbrandingsmotor te starten. Bij de meeste auto’s wordt-ie gevoed door een 48V-accu. Behalve dan bij Mazda, want dat merk vindt 24 volt genoeg.

Mild hybrides iets zuiniger dan auto's zonder elektrohulp

Net als bij andere (semi-)elektrische auto’s wordt bij mild hybrides de bewegingsenergie tijdens het afremmen deels omgezet in elektriciteit. Die elektrische energie kun je later benutten als je weer moet optrekken. Bij constante snelheden wordt de verbrandingsmotor vaak uitgeschakeld en gaat de auto 'zeilen'. Al met al komt het erop neer dat een mild hybride doorgaans zuiniger en tegelijkertijd ook iets krachtiger is dan een verbrandingsmotor zonder enige vorm van elektrohulp.

Hoe hoog het aandeel mild hybrides in oktober was, daarvan hebben wij geen cijfers. Over heel 2023 hebben we die wel. Alle hybrides samen waren dat jaar goed voor ruim 137.000 registraties, wat overeenkwam met een marktaandeel van 37 procent. Als we de aantallen met behulp van de overzichten van Bovag en RAI vereniging gaan uitsplitsen naar type hybride, komen we tot een interessant overzicht.

Verkoopcijfers hybrides 2023

Type hybride Aantal Marktaandeel Mild hybride 49.857 13,5% Plug-in hybride 47.092 12,7% Full Hybride 40.086 10,9%

Benzine houdt gewoon de hoofdrol

Als je kijkt hoe groot de rol van de verbrandingsmotor bij mild hybrides is, kun je afvragen of het niet reëler is om ze onder het kopje ‘benzine’ te scharen.

In dat geval waren benzineauto’s in 2023 goed voor ruim 162.000 registraties en een marktaandeel van 43,8 procent. Daarmee zou de benzineauto weer in één klap op één staan, op flinke afstand gevolgd door volledig elektrische auto’s (113.961, 30,8% marktaandeel) en ‘echte’ hybrides (87.178, 23,6%). En zo blijkt dat Nederlanders de elektrificatie misschien iets minder innig omarmen dan de kale cijfers suggereren. Dat diverse merken doodleuk een 'Hybrid'-badge achter op hun mild-hybrides plakken, doet daar niets aan af.