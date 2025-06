Honda blijft twijfelen over elektrische auto’s en gaat iets nieuws doen

Nieuws

Honda gelooft voorlopig even niet meer in elektrische auto’s. In plaats daarvan, werken de Japanners aan de zuinigste hybride motoren … in the world.

Bij Honda blijven ze twijfelen over elektrische auto’s. Begin 2025 leken de Japanners nog helemaal overtuigd van een toekomst vol stekkers en batterijen. De opmerkelijke 0 Saloon en 0 SUV waren een voorproefje voor een hele reeks elektrische auto’s die Honda vanaf 2026 wereldwijd op de markt wil brengen.

Maar nu slaat de twijfel toe. De baas van Honda is er heel eerlijk over: Toshihiro Mibe zegt dat de vraag naar hybride auto’s groeit, terwijl de groei van de EV-markt achterblijft bij de oorspronkelijke prognoses.



Amerika wil geen elektrische auto’s

Honda ging er tot voor kort vanuit dat in 2030 bijna een derde van zijn nieuwe auto’s volledig elektrisch zou zijn. Die voorspelling is nu bijgesteld en dat is mede te wijten aan de tegenvallende groei van elektrische auto’s in de Verenigde Staten. De 0 Saloon en 0 SUV komen nog wel op de markt in 2026, maar daarna zet Honda zijn EV-plannen in de koelkast.

Zuinigste hybride van Honda

Honda gaat nu, net als Toyota, voor hybride. Het belooft zelfs de meest zuinige hybride motoren te gaan bouwen. Tussen 2027 en 2031 wil Honda 13 modellen op de markt brengen met deze techniek. Het gaat net als nu om motoren met een inhoud van 1,5- en 2,0-liter. Die worden in Nederland al toegepast in de Jazz, Civic, HR-V en CR-V.

Verbruik nieuwe Honda Civic

Bij de 1,5-liter motor zegt Honda dat het koppel over een breder toerengebied beschikbaar wordt. Tegelijk wordt de elektromotor van het hybridesysteem kleiner om gewicht te besparen. Het resultaat: een 10 procent lager brandstofverbruik. De huidige Civic Hybrid (184 pk) verbruikt 5,0 l/100 km (1 op 20), de nieuwe Civic zou 1 op 22,2 halen.

Volgens Honda gaat de zuinigheid niet ten koste van de prestaties. De introductie van beide aandrijflijnen valt samen met een nieuw lichtgewicht platform (90 kilo minder dan het huidige platform), waarop onder meer de Civic komt te staan.