De leukste EV ooit flopte genadeloos, toch overweegt Honda een opvolger

Nieuws

Iedereen was enthousiast toen de Honda e op de markt verscheen, maar om verschillende redenen werd de guitige EV al snel naar de eeuwige jachtvelden gestuurd. Met het Honda Sustaina C-studiemodel hintten de Japanners al naar een terugkeer, en die lijkt ook daadwerkelijk te komen.

Honda beseft dat er behoefte is aan betaalbare elektrische auto's, zo vertelt topman Katsushi Inoue op de International Consumer Electronics Show in Las Vegas. Op diezelfde beurs presenteerde Honda eerder de 0 Saloon en 0 SUV (zie artikel hieronder), maar de plannen voor een opvolger van de Honda e staan los van de 0 series.

Honda lanceert 0 series eerst

Het platform is namelijk niet geschikt voor een kleinere auto, waardoor Honda de kosten niet laag genoeg kan houden. Er moet dan ook een hele nieuwe technische basis komen voor de compacte EV. Mede hierdoor wil Inoue geen beloftes doen: “We bevinden ons in de ontwikkelingsfase, er is nog niets vastgelegd, maar we begrijpen dat er een nieuwe markt (voor betaalbare EV’s, red.) op komst is.”

Eerst focust Honda zich op de 0 series, legt Inoue uit. Pas daarna kan het merk denken aan een kleine betaalbare EV op een nieuw platform. Als het daadwerkelijk zover is, lijkt Honda over het design niet lang na te hoeven denken. Met de Honda Sustaina C (foto rechts) hebben de Japanners een studiemodel in huis dat al zo goed als productieklaar lijkt.

Ook Honda passeert de revue in onze wekelijkse nieuwsbrief. Schrijf je gratis in!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Problemen Honda e

Met de Honda e heeft Honda nog een designvoorbeeld waar het op kan leunen. En naast dat-ie er vanbinnen en vanbuiten heel leuk uitzag, reed de EV ook nog eens heel lekker.

Nee, het probleem was de hoge prijs in combinatie met een kleine actieradius. Officieel zou hij zijn inzittenden 222 kilometer ver brengen, maar in de praktijk is dat duidelijk minder.

Honda benadrukte een aantal jaar geleden dat de gemiddelde Europeaan maar 30 tot 40 kilometer per rit maakt, en dat de actieradius dus helemaal niet zo groot hoeft te zijn. Slechts zo'n 170 Nederlanders waren in de verkoopjaren gevoelig voor dit slappe excuus - ondanks de vraagprijs van zo'n 40.000 euro die Honda voor de e hanteerde. Internationaal wist de Honda e evenmin potten te breken, en dus trok Honda de stekker uit het model.



Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Lering trekken uit fouten

We juichen het toe als Honda daadwerkelijk een opvolger van de Honda e gaat produceren, maar we hopen wel dat het merk lering heeft getrokken uit de fouten die het maakte met de Honda e. Als Honda erin slaagt om een even leuk model te ontwerpen - maar wel voor minimaal 10.000 euro minder en meer bereik - zou het nog weleens een verkoopsucces kunnen worden …