Honda’s extreme toekomst begint al in 2026 (met jaren 70-trekjes)

Op de CES in Las Vegas onthult Honda twee futuristische prototypes die al in 2026 op de markt moeten komen. Toch hebben de Honda 0 Saloon en de Honda 0 SUV ook trekjes uit een ver verleden.

De International Consumer Electronics Show is de grootste techbeurs ter wereld. Maar de CES is allang niet meer het domein van computer-, robot-, smartphone- en gadgetfabrikanten. Ook automerken maken er hun opwachting. De twee auto’s die Honda hier toont, laten zien waar het merk heen wil met de nieuwe Honda 0 Series. Dat wordt de overkoepelende naam voor een hele reeks elektrische auto’s die de Japanners al vanaf 2026 wereldwijd op de markt willen brengen.

Honda 0 Saloon blikvanger met seventies-trekjes



Wat je ook van de twee modellen vindt, je kunt niet zeggen dat het onopvallende dertien-in-een-dozijn-ontwerpen zijn. De Honda 0 Saloon is een evolutie van het conceptmodel dat Honda vorig jaar op CES 2024 liet zien. Maar ook dit prototype behoudt het extreme design van de conceptcar.



De auto oogt heel laag en sportief, maar biedt een verrassend ruim interieur, aldus Honda. Wij moeten denken aan studiemodellen uit de jaren zeventig als de Alfa Romeo Carabol, Nissan 126 S en Maserati Boomerang. Scherpe lijnen en hoeken, die lijken te willen zeggen: ‘hier ben ik, om mij kun je niet heen’. Het grote verschil is dat die drie concepts van de seventies allemaal extreme sportwagens waren met luid brullende meercilindermotoren ...

Vriendelijke vormen bij het grofvuil



Met de 0 Series gooit Honda het qua vormgeving over een compleet andere boeg. De vriendelijk ogende designs van de gefopte Honda e en de huidige Honda e:Ny1 gaat rigoureus bij het grofvuil. De O Saloon wordt het vlaggenschip van de Honda 0 Series, dus reken maar dat alle andere 0-modellen een vergelijkbaar design-DNA krijgen.



Nieuwe Honda's worden slank, licht en slim



Ook onderhuids is alles anders. De Honda 0 Saloon staat op een gloednieuw, speciaal ontwikkeld platform voor elektrische auto’s. Honda heeft daarbij een duidelijke ontwikkelingsfilosofie: slank, licht en slim. Dat staat voor lichtere materialen, slimme technologie en een gestroomlijnd ontwerp. Helaas hebben we nog geen tabellen met kilo’s, Cw-waarden en kilometers gezien die die claims ondersteunen.



Autonoom rijden



Een van de grote troeven van de O Saloon is de introductie van technologie die Level 3 autonoom rijden mogelijk moet maken.



De nieuwe 0-seriemodellen van Honda krijgen standaard het ASIMO OS aan boord. Dit is een voertuigbesturingssysteem dat is gebaseerd op de iconische ASIMO-robot van Honda. ASIMO was jarenlang hét gezicht van Honda’s robotica en kon zelfstandig lopen en reageren op mensen.

Met het ASIMO OS vertaalt Honda deze kennis naar auto’s. Het systeem zorgt voor continue software-updates via de cloud, waardoor de auto na aankoop steeds slimmer wordt. Denk aan verbeterde rijhulpsystemen, infotainment en persoonlijke instellingen.

De productieversie van de Honda 0 Saloon komt in 2026 eerst in Noord-Amerika op de markt, gevolgd door Japan en Europa.

Honda 0 SUV – vliegdekschip

Ook de Honda 0 SUV begon als studiemodel, genaamd Space-Hub, dat in 2024 werd onthuld. Nu presenteert Honda de naar eigen zeggen productieklare versie van deze middelgrote elektrische SUV. De focus ligt op ruimte en flexibiliteit.



De vormgeving van dit model is zo mogelijk nog heftiger dan die van de 0 Saloon. Vooral de hoge, bijna loodrechte achterkant springt in het oog. Het lijkt of er een vliegtuig op de auto kan landen. Honda spreekt van slimme oplossingen die voor een bijzonder ruim interieur zorgen, met een fantastisch zicht rondom. Daar zetten wij wel wat vraagtekens bij, want de C-stijlen – als je daar nog van kunt spreken – zijn werkelijk kolossaal. We willen best geloven dat de Honda 0 SUV licht en slim is gebouwd, maar het slanke zien wij niet helemaal.



Net als de 0 Saloon heeft de SUV geavanceerde technologie aan boord die voor een optimale stabiliteit en een uitstekend weggedrag moet zorgen. Honda heeft gebruikgemaakt van 3D-gyrosensoren en technieken uit de robotica. Die moeten ervoor zorgen dat de auto zich probleemloos aanpast aan verschillende wegomstandigheden.

Ook voor Honda is het 'America first'



Ook de Honda 0 SUV verschijnt in 2026 eerst op de Noord-Amerikaanse markt. Daarna volgen Europa en Japan. Vraag is of de Amerikanen volgend jaar al klaar zijn voor zo’n extreme EV, met de conservatieve wind die daar nu waait. Wij zien de gemiddelde Midwest-plattelander met cowboyhoed en houthakkershemd zijn Ford F-150 niet snel verruilen voor dit Japanse ruimteschip.