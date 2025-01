Afeela 1 (2026): dit krijg je ervan als Honda en Sony met elkaar het bed induiken

Nieuws

De wereld is een nieuw automerk rijker: Afeela. En het eerste model heet Afeela 1. Dat moet weinig hoofdbrekens gekost hebben, dus waar zit de lange ontwikkelingstijd dan wel in?

Er was genoeg tijd om een originelere naam te bedenken, want al in januari 2023 schreven we over het merk Afeela en de Afeela 1. Die modelnaam was toen nog niet bekend. Afeela is een samenwerking tussen Honda en elektronicagigant Sony. Dat zie je terug in het interieur, want dat lijkt enkel uit displays te bestaan. Een dashboard is er eigenlijk niet. Dat is vervangen door een autobrede muur van pixels.

In de Afeela 1 is autorijden bijzaak. Het is meer een plek om te gamen, te streamen en te luisteren naar muziek. Daarom is de Afeela 1 uitgerust met active noise cancelling. Daar heeft Sony met zijn koptelefoons genoeg ervaring mee. En omdat Sony eigenaar is van PlayStation kun je vanaf de achterbank op een van de twee 12,9-inch grote schermen Grand Theft Auto spelen.

40 sensoren (camera's, lidar, radars en ultrasonische sensoren) nemen zoveel mogelijk werk uit handen zodat je die vrij hebt om het volgende level in Streetfighter te halen. Van vertrekpunt tot bestemming vermindert de Afeela 1 de belasting van de bestuurder, zegt het merk.

Afeela 1 stelt beetje teleur

Wij zien autorijden niet als een belasting en hebben meer met auto's dan met gamen. En dan stelt de Afeela 1 toch een beetje teleur. Dat ligt niet aan de lengte van ruim 4,9 meter, want die is indrukwekkend. En ook de batterij is groot, namelijk 91 kWh. De twee elektromotoren (voor en achter) leveren elk 245 pk. Tot zover niks aan de hand.

De 4-deurs coupé ziet er gestroomlijnd uit, dus met de actieradius zal het ook wel goedkomen. Nou, niet dus. Die bedraagt slechts 482 kilometer. Dat doet de Volkswagen ID.7 met 86 kWh en een actieradius van 709 kilometer een stuk beter. En die is te koop voor 61 mille. Snelladen doet de Afeela 1 overigens met 150 kW. Ook dat doet de ID.7 met minimaal 175 kW beter.

Kleine kanttekening: de actieradius van de Afeela 1 is gemeten volgens de Amerikaanse EPA-methode die meestal wat ongunstiger uitpakt. De WLTP-waarde die we in Europa hanteren, is nog niet bekend.

Afeela 1 prijs

De Afeela 1 kost als Signature-uitvoering in Amerika omgerekend bijna 99.000 euro. Het kan goedkoper (89.900 euro), maar voor deze Afeela Origin moet je geduld hebben tot 2027. De Signature is al te bestellen, maar vergt ook geduld. Vanaf midden 2026 starten de leveringen. Verder moet je na 3 jaar ook nog bijbetalen voor bepaalde functies.

Ons advies: niet op de Afeela 1 wachten, maar een Lucid Air bestellen. Het verschil zie je toch nauwelijks en voor 88.000 euro krijg je 442 pk en een actieradius van 747 kilometer (Air Pure). Toegegeven: je krijgt minder schermen en geen display op de neus waarop je have a nice day! kunt projecteren, maar ach, als dat alles is. Tip: trek 1200 euro extra uit voor de vurige kleur Zenith Red Metallic. De Afeela 1 is er alleen in saai wit, zwart of grijs.

De Afeela 1 kun je in Amerika al reserveren en komt begin 2026 op de Japanse markt. Of en wanneer de elektrische sedan naar Europa komt, is nog de vraag. Waarschijnlijk ben je hem dan alweer vergeten.