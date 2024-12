Actieradiuskoning Lucid volgt Porsche’s voorbeeld voor nog zuiniger EV’s

Nieuws

De Lucid Air is de elektrische auto met het grootste rijbereik. De Amerikaanse sedan staat bovenaan onze actieradiuslijst. Dat moet beter kunnen, dachten ze bij Lucid …

Als je nog nooit van Lucid hebt gehoord, knoop dan in je oren dat deze Amerikaanse EV-bouwer uitblinkt in technologie. De elektromotor, transmissie en omvormer worden in eigen beheer ontwikkeld. Met als gevolg dat de modellen van Lucid superkrachtig én superzuinig zijn.



Tweetraps transmissie voor meer range



Uit een nieuw patent blijkt dat Lucid verregaande plannen heeft om zijn EV’s nog efficiënter te maken. Het beschrijft een planetair tandwielstelsel waarbij op een vernuftige manier twee versnellingen ontstaan. Het idee lijkt op dat van Porsche, dat bij de Porsche Taycan een tweetraps transmissie gebruikt om de elektromotoren optimaal te laten presteren en zo de actieradius te vergroten.

Zo’n extra versnelling kan het stroomverbruik met 5 procent terugbrengen, aldus Motor1. Dat is mooi meegenomen, maar Lucid heeft de zuinigheidslat torenhoog gelegd. De Amerikanen willen zes mijl uit een kilowattuur wringen, wat neerkomt op bijna 10 kilometer per kWh. Met een batterij van 100 kWh kom je dan 1000 kilometer ver - hetzelfde ambitieuze streven als onderstaande conceptcar van Mercedes.



Lucid Air en Gravity



Het nadeel van veelbelovende patenten, is dat het niet gezegd is dat deze techniek ook daadwerkelijk zijn weg vindt naar productie-auto’s. Maar Lucid kennende, gebeurt dat alleen als er een nóg beter idee tegenover staat.

Lucid heeft momenteel twee modellen in het assortiment: de Lucid Air die wij al uitgebreid getest hebben en de nog in Nederland te verschijnen Lucid Gravity. Dat is een grote elektrische SUV met maximaal zeven zitplaatsen en 700 kilometer range.