TEST - Is Lucid Air na daverende prijsverlaging alternatief voor BMW i5 en Mercedes EQE?

Zoveel merken, zoveel designsmaken. De BMW i5 lijkt precies op de benzine- en dieselversies van de 5-serie, de elektrische Mercedes EQE kreeg een heel andere vormgeving dan de E-klasse. Ze worden uitgedaagd door een onbekend model uit de VS: de Lucid Air.



Eerst vergelijken we de elektromotoren van de drie elektrische auto's. De Lucid Air is een echte Amerikaan: hij is in elk opzicht luidruchtig. De beide elektromotoren laten voortdurend van zich horen met gefluit, gezoem en resonanties. Dat is in het dagelijks verkeer niet echt storend, maar ook dan merk je pas goed wat een herriebak de Lucid eigenlijk is als je daarna in de BMW of Mercedes stapt.

In beide Duitsers hoor je vrijwel niets, waarbij de i5 nog stiller is dan de EQE en bonuspunten scoort met zijn batterij, die gemaakt is zonder het gebruik van zeldzame aardmetalen.

Lucid Air is sneller dan BMW en Mercedes

Maar de rollen zijn volledig omgedraaid als we hard gaan rijden. Dan moeten de Duitsers capituleren. De Lucid Air heeft twee motoren en vierwielaandrijving en zelfs de basisversie Pure is goed voor 487 pk. In 4,1 seconden bereikt hij de 100 km/h al en zijn topsnelheid is 225 km/h. Het koppel van 930 Nm zorgt voor een stevige duw in de rug.

Daardoor wordt het verschil met de zwakste auto kleiner: de Mercedes EQE heeft 292 pk en met zijn koppel van 565 Nm overtreft hij de BMW zelfs. De standaardsprint doet-ie in 6,4 seconden en de top is 210 km/h. Alleen in de Eco-stand komt bij 100 km/h een begrenzer in het spel.



Met 340 pk en 430 Nm bereikt de BMW i5 in 5,6 seconden de honderd, maar zijn topsnelheid blijft steken op 'slechts' 193 km/h. Bovendien levert hij zijn volledige vermogen alleen in de Boost-stand voor maximaal tien seconden. In de Sport-stand beschik je over 400 Nm en in de overige rijprogramma's wordt het vermogen teruggeschroefd naar 313 pk.



Mercedes EQE verbruik: dat valt wat tegen

Kwalijk is dat de Mercedes EQE ondanks zijn lagere vermogen en zijn aerodynamische design niet de zuinigste auto van dit drietal is. Sterker nog, hij springt het minst spaarzaam met zijn stroom om. Op onze meetronde noteren we 23,5 kWh/100 km en dat komt overeen met een actieradius van 379 kilometer.

Ook de Lucid heeft een design waar een windtunnel van watertandt en is iets zuiniger: 22,4 kWh/100 km. Daarmee kan hij 411 kilometer achter elkaar rijden. De i5 is het meest efficiënt en neemt genoegen met 21,8 kWh, daarmee is zijn actieradius 372 kilometer. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de testomstandigheden niet ideaal waren voor elektrische auto, met temperaturen rond het vriespunt.



Nu het voorjaar is aangebroken, zal met elke stijging van de temperatuur het stroomverbruik dalen. We gaan er dan vanuit dat de Lucid Air makkelijk een actieradius haalt van 500 kilometer en dat zijn stroomverbruik onder de 20 kWh blijft. Als we ons beperken tot stadsverkeer en B-wegen - nog altijd met lage temperaturen - treedt er ook al verbetering op. De Lucid komt 451 kilometer ver, de Mercedes 527 kilometer en de BMW zit er tussenin.



BMW i5 snelladen



Opladen via de wallbox gaat in alle gevallen met 22 kW, maar bij BMW en Mercedes moet je daar wel voor bijbetalen. Aan de snellader is de Lucid Air de grote winnaar, met een maximaal laadvermogen van 250 kW. De BMW i5 laadt met maximaal 205 kW aan de DC-snellader, de Mercedes EQE met 170 kW. Als je de batterij voorverwarmt, kun je na ongeveer 20 minuten laden verder. Dat verkort de reistijd aanzienlijk.



Rijeigenschappen

Op de dynamische tests is de BMW zo soepel en lichtvoetig als we van het merk gewend zijn. Maar die typische verbondenheid - het gevoel één te zijn met de auto - mist hij. Verder valt op dat de rechtuitstabiliteit wat tegenvalt, wat met de winterbanden te maken kan hebben. Al staan ook zijn twee concurrenten op banden met veel profiel en die doen het veel beter. Toch is de BMW i5 'gewoon' de snelste op het handlingparcours en de slalomtest, als je hem zomerbanden onderbindt. En dat terwijl de motor al na korte tijd merkbaar aan kracht inboet.

Bij de Mercedes en Lucid is dat niet het geval, maar ze kunnen niet tippen aan de hoge bochtsnelheden en de goed doseerbare remmen van de i5. De BMW en de Mercedes zijn voorzien van optionele vierwielbesturing, die voor nog meer souplesse en stabiliteit zorgt. Die van de Mercedes is wel geavanceerder, dankzij een stuurhoek van 10 graden (BMW: 2,5 graden) is de draaicirkel spectaculair kort. Verder is de feedback op stuurimpulsen goed voor elkaar.

De Lucid kondigt zijn gripgrens niet altijd duidelijk aan en bij een stevige koerswissel wisselt hij abrupt van onder- naar overstuur. Als je van sportief rijden houdt, is dit leuk. Anderen zullen schrikken. Maar dankzij de vierwielaandrijving en de lange wielbasis kun je de reacties zelfs bij gedeactiveerd ESP goed pareren.

Prijs: Lucid Air werd plotseling 30.000 euro goedkoper



De Lucid Air is leverbaar in drie uitvoeringen: Pure (88.000 euro), Touring (102.000 euro) en Grand Touring (132.000). En dit is na een

forse prijsverlaging; een paar maanden geleden waren ze nog circa 30 mille duurder.

Toch zijn de Duitsers nog steeds goedkoper. De BMW i5 kost 77.575 euro, de EQE 340 83.238 euro. Daar staat een completere uitrusting tegenover, alleen voor de grotere wielen moet je bijbetalen. Mensen met koudwatervrees stelt Lucid gerust met vier jaar garantie en acht jaar op de batterij. Ook bij BMW krijg je acht jaar batterijgarantie en bij Mercedes zelfs tien jaar of 250.000 kilometer. De algehele garantie is dan weer een schamele twee jaar.

Hoe hoog de restwaarde van de Lucid is, laat zich erg lastig inschatten omdat daar op dit moment nog nauwelijks data over zijn. De BMW en Mercedes houden na vier jaar allebei nog meer dan de helft van hun waarde. Mercedes heeft een vervelend meerprijsbeleid met dure pakketten, zoals het Premium Pack van meer dan 8000 euro. Hij is bovendien het zwaarst en dat kan hem weleens duur komen te staan als vanaf volgend jaar wegenbelasting moet worden betaald voor elektrische auto's.



De Lucid Air is 30.000 euro goedkoper geworden en is het snelst, maar ook het meest luidruchtig.