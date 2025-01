Hoe de Tesla Model Y een 50 mille duurdere Mercedes EQE SUV verslaat

Tests

In Auto Review 1 vergelijken we drie elektrische SUV’s met spierballen: de Mercedes EQE SUV 500, de Nio EL6 en de Tesla Model Y Performance. Met name de prijsverschillen zijn schokkend.

Deze test van de Mercedes EQE SUV, Nio EL6 en Tesla Model Y is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 1.

Tesla Model Y: grootste kofferbak en een frunk

De 4,75 meter lange Tesla Model Y is de kleinste SUV in deze test, maar de ruimte wordt heel nuttig gebruikt. Hij biedt comfortabel plaats aan vijf passagiers en een flinke hoeveelheid bagage. Het glazen dak is standaard en vergroot het ruimtegevoel, zonder dat dit ten koste gaat van de hoofdruimte. De enige beperking is de naar verhouding smalle achterbank.

De tweede zitrij van de Nio EL6 is een stuk breder. Ook profiteren de achterpassagiers van een elektrisch verstelbare rugleuning. Het standaard glazen dak – hier zelfs uitgerust met zonwering – is zo ontworpen dat het nauwelijks afbreuk doet aan de hoofdruimte. Het is een ander verhaal in de EQE SUV, waar het frame van het optionele panoramadak dichter bij de kruinen komt. Bovendien beperkt de forse middenconsole de bewegingsvrijheid op de voorste rij.

Snel en zuinig



De Model Y Performance heeft een beresterke aandrijflijn. Zijn elektromotoren leveren niet alleen het hoogste vermogen, maar springen tevens het zuinigst om met elektriciteit. Ook de afstemming van de recuperatie is indrukwekkend goed, doordat deze afhankelijk van de situatie automatisch zwakker of sterker wordt.

Een ander pluspunt is het navigatiesysteem dat het stroomverbruik zeer nauwkeurig in de gaten houdt en de batterij automatisch voorbereidt op je bezoek aan een Supercharger. Daar laadt de Model Y sneller dan zijn concurrenten (tot 250 kW) en gaat het afrekenen automatisch.



De Nio EL6 is bijna net zo krachtig, maar afhankelijk van de gekozen rijstand geeft hij slechts een deel van het vermogen vrij. Tijdens onze actie­radiustest verbruikt de Nio meer stroom dan de Tesla, maar dankzij de grotere batterij is ook hier een rijbereik van meer dan 400 kilometer mogelijk. Snelladen doet de Nio met maximaal 180 kW, maar het is nog sneller om de lege batterij te wisselen voor een volle bij een wisselstation.

De Mercedes laadt met hoogstens 170 kW en benut 96 kWh van zijn batterij­capaciteit. Dat is ook nodig om een actieradius van meer dan 400 kilometer te halen, aangezien hij met 23,6 kWh per 100 kilometer het hoogste testverbruik heeft. Als zwaarste auto met het laagste vermogen levert hij bovendien de minste prestaties.

De Model Y is de sportwagen van het stel

Zelfs met de dynamiekverhogende vierwielbesturing, kan de mollige Mercedes zijn vele kilo’s niet verbloemen. De meesturende achteras maakt weliswaar hoge bochtsnelheden mogelijk, maar kan niets uitrichten tegen de forse carrosseriebewegingen. De remmen zijn de beste van het trio, al voelt het rempedaal behoorlijk kunstmatig aan.

De Nio EL6 is lichter en sterker dan de EQE SUV, maar klokt toch dezelfde rondetijd. Op de rechte stukken is-ie sneller, maar hij gaat langzamer door de bochten. Wel voelt hij lichter aan en de remdosering is beter. Toch heeft de EL6 de langste remweg en loop zo een heleboel punten mis. Hier is echt ruimte voor verbetering.

De Tesla Model Y is een sportwagen in SUV-verpakking. Het Performance-model gebruikt zijn sportieve weglegging en krachtige aandrijflijn om de (veruit) snelste rondetijd neer te zetten. De directe besturing koppelt duidelijk terug wat er bij de voorwielen gebeurt en zo zien we het graag. De rechtuitstabiliteit is gewoon goed, evenals de remprestaties.

2 Tesla's voor de prijs van 1 Mercedes



De Mercedes EQE SUV 500 4Matic is simpelweg te duur. Met een basisprijs van 96.285 euro zit hij in een veel hogere prijsklasse dan de Model Y Performance (58.990 euro). De EL6 Long Range met koopaccu van 76.900 euro zit er precies tussenin.

Daar komt nog bij dat we voor de Tesla en de Nio geen meerprijzen van prestatieverhogende middelen hoeven door te berekenen. De importeur van Mercedes kon het niet laten om voor bijna 15 mille aan extra’s toe te voegen. Alles bij elkaar opgeteld kost onze testauto 110.987 euro en voor dat geld heb je bijna twee Tesla’s …

Conclusie

De Tesla Model Y Performance biedt het meeste rijplezier, kan de meeste spullen meenemen en is veruit de goedkoopste elektrische SUV in deze test. Daar komt bij dat hij de beste EV-papieren heeft. Kijk maar eens naar het lage stroomverbruik, het hoge laadvermogen en het gemak van de Tesla Superchargers. Het stugge onderstel is niet ieders smaak, maar op het egale Nederlandse asfalt gaat het lang goed.

