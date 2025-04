Nieuws

Zonder overdrijving is de nieuwe Mercedes CLA dit jaar het belangrijkste model van Mercedes. Kan de auto deze verwachtingen ook waarmaken?

De derde generatie van de CLA wordt het instapmodel van Mercedes, want de A- en B-klasse krijgen geen opvolger. Daarmee is de kleinste Mercedes straks 4,80 meter lang, het kan verkeren. De nieuwe Mercedes is in meerdere opzichten een trendbreuk. Zo krijgen de elektrische modellen niet meer de letters EQ voor hun naam, maar kiest Mercedes gewoon voor vertrouwde letters.

Ook de vormgeving ging op de schop; die kreeg bij de Mercedes EQE en Mercedes EQS karrenvrachten vol kritiek. Een optimale aerodynamica leek voorrang te krijgen boven esthetiek. Bij de CLA koos Mercedes voor een vertrouwde vormgeving. Daarmee is de CLA weer een 'gewone' auto en zal-ie dus minder vreemd worden aangekeken.

Intelligentste Mercedes ooit

We nemen de elektrische, vierwielaangedreven versie mee voor een rit naar de 2509 meter hoge top van de Oostenrijkse Timmelsjoch. Even leek ons CLA-avontuur verstoord te worden door de elementen. De dag ervoor woedden nog sneeuwstormen en was het zicht maximaal drie meter, maar nu is de hemel strakblauw en ademen we de kristalheldere berglucht tussen de alpentoppen diep in. Het lijken perfecte omstandigheden voor een eerste rij-impressie, maar ondanks de zon is het 15 graden onder nul. En elektrische auto's houden nu eenmaal niet van de kou.

Zelf rijden is er nog niet bij en dus nemen we plaats op de bijrijdersstoel naast hoofdingenieur Axel Heix. De stoel is alvast perfect instelbaar en ook de smalle middenconsole valt positief op. Daardoor hebben je knieën alle bewegingsvrijheid. De Mercedes CLA staat op een nieuw platform genaamd MMA, dat geschikt is voor motoren die lopen op stroom óf brandstof.

Koop je hem met een verbrandingsmotor, dan is-ie altijd geëlektrificeerd - een mild hybrid met 48V-technologie. En als we Mercedes mogen geloven, maakt het nieuwe besturingssysteem MB.OS de nieuwe CLA de intelligentste auto die het merk ooit gebouwd heeft.

Onderstel schot in de roos

We rijden in alle stilte weg en merken direct hoe weinig moeite de elektrische CLA heeft met de uitdagende wegen en temperaturen. De schakelmomenten van de tweetraps automaat vallen alleen op omdat Heix ons erop wijst. Als we geblinddoekt waren, zouden we denken dat we over asfalt reden in plaats van over een besneeuwde weg.

Het feit dat er in de vloer een royale batterij van 85 kWh zit, blijkt geen belemmering: het voordeel van een laag zwaartepunt weegt op tegen het nadeel van het hoge gewicht. Het nieuwe onderstel lijkt een schot in de roos. De balans tussen sportieve wegligging en comfortabel veergedrag is uitstekend. In de bochten laat Heix zien hoe graag de nieuwe CLA zich laat verleiden tot een gecontroleerde uitbraak. Een klein beetje gas geven en het stuur naar links of rechts bewegen is genoeg om de auto subtiel in overstuur te brengen.

Mercedes CLA specificaties

Als het gaat om elektrische auto’s, communiceren automerken vaak hoe lang het duurt om te snelladen van 10 tot 80 procent. Maar Mercedes vermeldt liever hoeveel rijbereik je krijgt van 10 minuten aan de snellaadpaal. Voor de CLA zal dat grofweg 270 kilometer zijn. Enerzijds loopt hij razendsnel vol, maar anderzijds ook langzaam leeg. De CLA dankt zijn zuinigheid van circa 12 kWh/100 km aan technologie van de Mercedes Vision EQXX, een uitzonderlijk gestroomlijnd en efficiënt studiemodel (zie artikel hierboven). Mercedes claimt dat 95 procent van de in de accu opgeslagen energie aan de wielen wordt overgedragen – zo klein zijn de verliezen van de Vision EQXX.

De elektrische CLA wordt leverbaar met twee batterijen (58 en 85 kWh) en je kunt kiezen uit twee- en vierwielaandrijving. Ben je gehecht aan de goede oude benzinemotor, dan kun je opgelucht ademhalen dat het elektrische aanbod wordt aangevuld met mild hybrid-benzinemotoren.

Conclusie

Mercedes heeft zijn huiswerk gedaan na de EQE- en EQS-missers. Op sneeuw overtuigt de CLA nu al met zijn zeer volwassen rijgedrag en vullen de elektrische aandrijflijn en het onderstel elkaar net zo goed aan als Derrick en zijn assistent Harry. We kijken uit naar de echte introductie, als we zelf achter het stuur kunnen kruipen.