Al heb je 45.000 euro spaargeld, de Mercedes-dealer stuurt je straks weg

Als je nu met 45.000 euro op zak de Mercedes-dealer binnenloopt, kun je de trotste eigenaar worden van een nieuwe Mercedes A-klasse. Probeer in de nabije toekomst een vergelijkbare deal te sluiten en de verkopers lachen je uit ...



De huidige Mercedes A-klasse krijgt namelijk definitief geen opvolger. Dat bevestigt Mercedes-topman Markus Schäfer tijdens de presentatie van de nieuwe CLA. Daarmee draaien de Duitsers hun betaalbaarste model de nek om. En het is maar wat je 'betaalbaar' vindt, want de huidige A-klasse staat in de Nederlandse prijslijsten vanaf 40.535 euro.

Op dit moment is de A-klasse nog gewoon te bestellen. Met 45 mille op je spaarrekening kun je zowaar een paar opties aanvinken, of zelfs voor de plug-in hybride variant gaan. Zodra de compactste Mercedes verdwijnt, betaal je ineens een stuk meer om een nieuwe Mercedes te kopen. Dan word je verwezen naar de huidige Mercedes CLA van minimaal 46.771 euro.

En de nieuwe CLA wordt ongetwijfeld nog duurder. Als je dan met 45.000 euro door de dealerpoorten loopt, worden er geen zaken gedaan.



Geen nieuwe A-klasse

Waarom haalt Mercedes de A-klasse definitief uit zijn gamma? Schäfer legt uit: “We hebben modellen nodig die overal ter wereld kunnen verkopen, inclusief China en de VS. Ik weet dat de hatchback een favoriete carrosserievorm is in Europa, maar een nieuwe past niet in onze plannen. We moeten keuzes maken, ook moeilijke keuzes,” zei hij.

Volgens de topman is het momenteel binnen Mercedes topprioriteit om het aanbod te versimpelen door modellen te schrappen. Eerder kostte dit al de kop van meerdere coupés en stationwagons, en ook de SUV-coupés moesten eraan geloven (zie bericht hieronder).

Vier compacte modellen blijven over

De A-klasse is het volgende slachtoffer van de opruimdrift van Mercedes. Ook de B-klasse wordt definitief geschrapt. Volgens Schäfer is het noodzakelijk om het compacte segment binnen Mercedes terug te brengen van zeven naar vier modellen.

Welke vier modellen dan nog overblijven? De nieuwe Mercedes CLA die het merk uit Stuttgart onlangs presenteerde is de eerste, gevolgd door nieuwe versies van de Mercedes GLA en de Mercedes GLB. Deze worden samengevoegd met de elektrische EQA en EQB tot twee modellen die zowel volledig elektrisch als met een verbrandingsmotor verkrijgbaar worden.

Baby G-klasse

Tot slot werkt Mercedes aan een compacte variant van de iconische Mercedes G-klasse: de zogenoemde baby G. Over de prijs of introductiedatum is nog weinig bekend, maar Schäfer verklapt wel alvast dat het model een eigen platform krijgt, zodat het de offroad-kwaliteiten van de G-klasse kan bieden.