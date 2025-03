TEST Cupra Tavascan daagt Audi Q4 en Mercedes EQB uit - kansloze missie of succesverhaal?

Tests

Haantjesgedrag is sommige Spanjaarden niet vreemd. Ook de nieuwe Cupra Tavascan is nogal macho. Hij daagt brutaal elektrische SUV’s van Audi, Mercedes - en Mini - uit. Maakt de nieuwkomer een kans? We nemen de aandrijflijn onder de loep.

Zijn scherpe lijnen en agressieve styling geven de Cupra Tavascan bijna het uiterlijk van een Lamborghini Urus voor de massa. Alleen brult er onder de motorkap geen dikke V8. In tegendeel, de Tavascan is volledig elektrisch en maakt gebruik van het MEB-platform van de Volkswagen Groep. Voor deze eerste vergelijkende test staat de Cupra Tavascan VZ klaar, de topversie met twee elektromotoren, vierwielaandrijving en een vermogen van 340 pk.



Hoge prijs Cupra Tavascan

Zijn prijskaartje roept wel vragen op: minimaal 58.990 euro wil Cupra voor deze versie hebben. Daarmee is-ie duurder dan de Audi Q4 45 e-tron Quattro met 286 pk (49.990 euro) en de Mini Countryman SE All4 met 313 pk (50.157 euro). De enige premiumconcurrent die meer kost dan de Cupra, is de 292 pk sterke Mercedes EQB 350 4Matic. Zijn prijs bedraagt een niet-misselijke 70.111 euro. Er zijn wel goedkopere varianten van de EQB, maar die komen qua vermogen niet eens in de buurt van de Spaanse uitdager.



Zo snel is de Tavascan met 340 pk

De Cupra Tavascan is zonder twijfel de meest dynamische EV in deze vergelijking. En dat is geen verrassing met zijn vermogen van 340 pk. De Spanjaard sprint in 5,3 seconden van 0 naar 100 km/h en houdt de vaart erin tot zijn begrensde topsnelheid (180 km/h). Daarmee laat hij de Audi Q4 e-tron achter zich, die voor dezelfde sprint 6,4 seconden nodig heeft.



Werkelijke actieradius Cupra Tavascan en Audi Q4

Toch eindigt de Audi samen met de Mini Countryman op een gedeelde tweede plek in het motorenklassement. Want net als de Tavascan, heeft de Q4 een efficiënt accupakket, dat het tweetal een grotere actieradius bezorgt dan de andere kandidaten. In onze test komen we met de Audi 318 kilometer ver, de veel krachtiger Cupra zit ’m met 316 kilometer op de hielen.



De Mercedes EQB verbruikt de meeste energie en haalt met zijn 70,5 kWh-accu slechts 275 kilometer op een volle lading. Nog kritischer is de situatie bij de Mini Countryman. Die moet met zijn 64,6 kWh-accu al na 269 km weer aan de laadpaal. Kanttekening: dit is inclusief de prestatiemetingen. Wie een beetje zijn best doet en zich aan de Nederlandse maximumsnelheid houdt, komt echt wel verder.

De volledige test inclusief alle cijfers en metingen staat in Auto Review 4/2025. Nu te koop!

Hoe snel gaat snelladen?

Snel accelereren is één, snel laden is iets heel anders. Zo heeft de Cupra de laagste snellaadcapaciteit in deze test: 135 kW. Met 175 kW zit de Audi sneller weer op 80 procent, wat het risico op een cafeïnevergiftiging van de inzittenden beperkt. De Mercedes EQB bungelt onderaan met slechts 100 kW. En dan heeft-ie ook nog het hoogste stroomverbruik in de test. Daar komt bij dat de topsnelheid van de EQB beperkt is tot 160 km/h, waardoor hij in de vergelijking van de aandrijflijnen als laatste eindigt.



Gelijkspel Audi Q4 en Mini Countryman

De Audi en de Mini behalen dezelfde score voor hun aandrijflijn. Want tegenover het grotere snellaadvermogen van de Q4, zet de Countryman een lager verbruik (24 kWh per 100 km), bovendien sprint-ie sneller naar de 100. En ook aan de wallbox thuis of een AC-laadpaal is hij vlot. Daar is onze test-Countryman als enige bij te laden met 22 kW. De andere drie auto’s kunnen maximaal 11 kW aan. Helaas kost dat oplaadgemak van de Mini veel geld: het is een onderdeel van het 5800 euro kostende M-pakket.

