Zo duur wordt wegenbelasting voor de 5 populairste elektrische auto's

In 2025 gaan EV-rijders wegenbelasting betalen voor hun auto. En in 2026 gaan die bedragen keer drie. Zoveel kosten de populairste elektrische auto's van Nederland straks per kwartaal.



2024 is het laatste jaar waarin elektrische personenauto’s volledig zijn vrijgesteld van wegenbelasting. Daarna gaat het normale (benzine)tarief gelden, maar dan wel met 75 procent korting in 2025 en 25 procent korting in 2026, 2027, 2028 en 2029.

Motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's

Om alle EV-rijders een idee te geven van de motorrijtuigenbelastingen die ze vanaf 1 januari 2025 gaan betalen, zetten we de 5 populairste modellen van oktober 2024 onder elkaar met hun leeggewicht, het standaardtarief en de bedragen die gelden voor 2025 en 2026, rekening houdend met de bovengenoemde korting.

5 populairste EV's in de wegenbelasting

Model Leeggewicht

(lichtste versie) Normaal tarief

(benzine) EV-tarief 2025

(per kwartaal)

EV-tarief 2026

(per kwartaal) Volvo EX30 1740 kg 298 euro 74,50 euro 223,50 euro Tesla Model Y 1884 kg 351 euro 87,75 euro 263,25 euro Tesla Model 3 1724 kg 298 euro 74,50 euro 223,50 euro Volvo EX40 1940 kg 351 euro 87,75 euro 263,25 euro Audi Q4 e-tron 2070 kg 403 euro 100,75 euro 302,25 euro





Bonus: 4 elektrische auto's die lichter zijn

Om te laten zien dat het ook goedkoper kan, halen we er nog vier andere EV’s bij die lichter en dus goedkoper zijn. Alle bedragen gelden trouwens voor de provincie Utrecht.

Model Leeggewicht

(lichtste versie) Normaal tarief

(benzine) EV-tarief 2025

(per kwartaal) EV-tarief 2026

(per kwartaal) Dacia Spring 926 kg 89 euro 22,25 euro 66,75 euro Peugeot e-208 1430 kg 220 euro 55 euro 165 euro Kia Niro EV 1657 kg 298 euro 74,50 euro 223,50 euro Renault 5 1424 kg 220 euro 55 euro

165 euro

Conclusie

Als je in een elektrische middenklasser rijdt, ben je vanaf 1 januari 2025 per kwartaal ongeveer 75 tot 100 euro kwijt. In 2026 gaat de korting omlaag en de premie omhoog. Dat scheelt een factor drie, dus ga uit van 225 tot 300 euro per kwartaal.

Bij de compacte EV's valt op dat de Renault 5 en de Peugeot e-208 - toch behoorlijk slanke EV's - evengoed twee keer zo duur zijn als de vederlichte Dacia Spring. Nou weegt die ook maar 926 kilo.