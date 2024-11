Stormschade aan je auto - wordt die vergoed?

Nieuws

Najaarsstorm Bert richt in Groot-Brittannië veel schade aan, maar gaat aan ons voorbij. Maar woensdag wordt ook in Nederland stormachtige wind met harde windstoten verwacht. Wie betaalt eventuele stormschade aan je auto? Check je verzekering!



Wat te doen als er een boom, zware tak of dakpan op je auto valt met flinke schade tot gevolg? Maak eerst een paar duidelijke foto's van de schade en de situatie. Bel zo nodig de brandweer of andere hulpdiensten om de boom op te ruimen. En stel dat je auto flink is vernield, kun je de schade dan claimen bij de verzekering?

Auto alleen WA verzekerd?

Als je auto alleen WA verzekerd is, kun je in vrijwel alle gevallen fluiten naar een vergoeding door je verzekering. Bij een WA-verzekering is schade aan de eigen auto in principe nooit gedekt, ook al kun je er zelf niets aan doen. Deze verplichte verzekering vergoedt immers alleen schade die jij aan derden berokkent met je auto.

Instabiele boom: check je rechtsbijstandsverzekering

Als de boom die op je auto is gevallen aantoonbaar slecht onderhouden, ziek en/of instabiel was, is er wel een mogelijkheid op schadevergoeding.

Als de boom eigenlijk preventief had moeten worden gesnoeid of geruimd, kun je namelijk een beroep doen op je rechtsbijstandsverzekering. Als je die hebt. Die zou de eigenaar of beheerder van de boom aansprakelijk kunnen stellen. Dit lukt echter alleen in uitzonderingsgevallen. Neem bij twijfel contact op met je verzekeraar.

Stormschade en WA plus

Als je auto verzekerd is volgens WA beperkt casco, ook vaak 'WA plus' genoemd, wordt vrijwel alle stormschade vergoed. Verminderd met het eigen risico, uiteraard. Moet je auto worden weggesleept? Bel dan de alarmcentrale van je verzekeraar. Die regelt meestal ook dat de boom geruimd wordt.

All risk verzekerd, toch zelf stormschade betalen

Is je auto all risk, oftewel volledig casco verzekerd? Dan is er ook weinig aan de hand. De verzekering vergoedt de schade, maar wederom: met aftrek van het eigen risico.

Mocht de schade door bijvoorbeeld een afgewaaide tak op je auto meevallen, of heb je een heel hoog eigen risico? Dan kan het verstandig zijn om de schade voor eigen rekening te nemen.

Als je de schade door de verzekering laat vergoeden, kan dat immers gevolgen hebben voor je plek op de bonus-/malusladder en/of je no-claimkorting. Dat wordt een kwestie van rekenen. Je verzekeraar kan je hierover adviseren.