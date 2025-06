Geef toe: ook jij wilt niet (meer) gezien worden in deze auto uit 1992

Nieuws

In 1992 kwamen onder meer de Alfa Romeo 155 en de Ferrari 456 op de markt. Twee goede redenen om je spaarpot te plunderen. Maar er verscheen ook een auto waar niemand op zat te wachten. Behalve als je een stervoetballer met slechte smaak was of een rapper met een dubieus verleden.

We hebben het over de Hummer H1. Als je nu denkt indruk te kunnen maken met een BMW XM of Lamborghini Urus, moet je de Hummer H1 eens goed bekijken. Die kwam in 1992 op de markt. Een van de eerste Nederlanders die zijn handtekening onder een koopcontract zette, was positiviteitsgoeroe Emile - Tsjakka! - Ratelband. Nou, dan weet je het wel.

De Hummer H1 was niet eens zo heel lang (4,68 m) - zeker gezien het formaat van de auto's van nu. Vooral de breedte van 2,19 meter zorgde voor opengesperde ogen en verbaasde blikken. En natuurlijk die werkelijk enorme banden en het vierkante design - zover je van design kon spreken.

Het schijnt dat menig eigenaar zijn Hummer kwijtraakte op het moment hij een opslagterrein voor containers opreed. Maar de Hummer was dan ook oorspronkelijk bedoeld als militair voertuig, geproduceerd door General Motors. En in oorlogstijd, vraag je je ook niet af of de kleur legergroen jou eigenlijk wel goed staat.

Hummer H1, met dank aan The Terminator

Dat de Hummer H1 ook een 'auto' voor op de openbare weg werd, hebben we te danken aan Arnold Schwarzenegger aka The Terminator. De acterende spierbundel met Oostenrijkse roots smeekte GM om de 'Humvee' na de Golfoorlog als personenauto te verkopen. En zo geschiedde.

Onder de motorkap lag een dikke V8 met een inhoud tot 6,6 liter, op benzine of diesel. Uiteindelijk werden bijna 12.000 exemplaren geproduceerd, waaronder een versie met sofftop. Gezien hoe-ie eruit zag, is dat best een prestatie. Dat later de term P.C. Hooft-tractor in de mode kwam, hadden we vooral te danken aan deze mastodont.