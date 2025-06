Toyota dwingt je tot een hybride Land Cruiser - maar erg is dat niet

Nieuws

Voor het eerst in zijn lange bestaan krijgt de Toyota Land Cruiser een geëlektrificeerde aandrijflijn. En of je het nu wilt of niet: alle Land Cruisers die naar Europa komen, zijn uitgerust met deze Hybrid 48V-techniek. Toch voelt het niet alsof je voor het blok wordt gezet.

De aandrijflijn met 2,8-liter turbodiesel bevordert de brandstofefficiëntie, zegt Toyota over de Land Cruiser Hybrid 48V. Vrij vertaald: hij is zuiniger dan de nu leverbare Land Cruiser met alleen de dieselmotor. Zuiniger betekent minder CO2-uitstoot en een lagere bpm. Grote kans dat de Land Cruiser Hybrid 48V goedkoper wordt dan de nu leverbare 2.8 diesel zónder elektrohulp.

De aandrijflijn is dezelfde als van de Toyota Hilux Hybrid 48V. En die is juist duurder dan de dieselversie: 65.045 vs. 59.296 euro. Al heb je met de mild hybrid wel meteen een dubbele cabine met 4 portieren te pakken. De Toyota Land Cruiser kost nu minimaal 177.850 euro (5-zits, Navigator). De duurste versie (7-zits, Professional) schurkt zelfs tegen de 2 ton aan (191.495 euro).

Hybride Toyota Land Cruiser heeft extra vermogen

Het Hybrid 48V-systeem koppelt de 2,8-liter turbodieselmotor (204 pk) en de 8-traps automatische transmissie van de Toyota Land Cruiser aan een elektromotor-generator, een lithium-ion batterij en een 48V DC-DC omvormer. De volledig opgeladen batterij kan tot 12 kW extra vermogen en 65 Nm koppel leveren. Dat betekent extra trekkracht bij het optrekken alsook een soepeler, stiller en sneller reagerend start/stopsysteem.

Land Cruiser Hybrid nóg beter in het terrein

De elektromotor/generator is hoog in de motorruimte geplaatst zodat je nog altijd zonder problemen door een waterplas van 70 cm diep kunt rijden. Zowel de batterij als de omvormer zijn waterbestendig. Een fijne gedachte als je weet dat klimaatverandering in Nederland tot zware regenval kan leiden. Verder zegt Toyota dat in ruw terrein obstakels nóg gemakkelijker overwonnen kunnen worden.



Of de Land Cruiser Hybrid 48V inderdaad goedkoper wordt dan de diesel en zo ja, met hoeveel, is afwachten totdat Toyota de prijzen bekendmaakt. Hoe dan ook: je zit vast aan deze hybride Land Cruiser. De leveringen beginnen in het vierde kwartaal van 2025.