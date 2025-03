Toyota Land Cruiser: 19 weetjes over Toyota's meest befaamde model

Nieuws

De Toyota Land Cruiser vormt samen met de Willys Jeep en de Land Rover Defender de heilige drie-eenheid van de terreinwagens. Hij draait al ruim 73 jaar mee en inmiddels zijn 10,4 miljoen exemplaren gebouwd. We duiken in de geschiedenis van het meest befaamde Toyota-model.

1. Een overheidsopdracht lag ten grondslag aan de totstandkoming van de Land Cruiser. In 1947 konden verschillende autofabrikanten meedoen aan een aanbesteding van de Japanse regering voor de levering van een terreinwaardig model.

2. Daarnaast wilde Toyota deelnemen aan een race naar het basisstation van Mount Fuji.

3. Degelijkheid en betrouwbaarheid waren de belangrijkste ingrediënten om beide uitdagingen aan te gaan. Daarom gebruikten de Toyota-technici vooral - in feite overgedimensioneerde - vrachtwagenonderdelen voor de constructie van een oersterke vierwielaandrijver.

4. In 1951 bouwde Toyota het eerste prototype, met behulp van een ladderchassis en starre vrachtwagenassen. Hij had een 3,4-liter benzinemotor.

5. Datzelfde jaar vond de eerste testrit plaats. De auto redde het helemaal tot checkpoint 6 op Mount Fuji (op meer dan 2500 m hoogte), dat voorheen alleen per paard bereikbaar was.

6. De Japanse overheid was onder de indruk en Toyota sleepte de regeringsopdracht in de wacht.

7. Voor het verzinnen van een naam werd in die tijd nog geen creatief team met hippe oorringen op skippyballen aangesteld. Tijdens een vijf minuten durende vergadering kozen de ingenieurs voor de aanduiding BJ.

8. Daarbij stond de B voor het type motor en J voor jeep. Informeel werd de auto BJ Jeep genoemd. De Willys Jeep was de enige vergelijkbare auto die de Japanners kenden.

9. In 1954 werd de alleskunner omgedoopt tot Land Cruiser.

10. De wereldfaam van de Land Cruiser begon in 1955 heel voorzichtig met de tweede modelserie, de 20. Aanvankelijk werden er maar 100 Land Cruisers geëxporteerd. Tien jaar later was dit aantal gegroeid tot 10.000 stuks.

11. De Land Cruiser is de langst bestaande modelnaam van Toyota. De Crown volgde in 1955, de Corolla werd pas in 1966 gepresenteerd.

12. Door zijn internationale succes markeerde de Land Cruiser het begin van Toyota's imago als wereldmerk. Eerst was Toyota's terreinwagen puur een werkpaard, maar tegenwoordig zien sommigen de luxere versies ook als lifestyle-auto.

13. Dat begon met de FJ55 (1967), die iets minder terreinvaardig was en beter geschikt als gezinsauto. Later kwamen de 60-, 80-, 100- en 200-series.

14. Inmiddels levert Toyota de Land Cruiser in drie series, waarvan bij de Heavy Duty-serie offroadcapaciteiten en betrouwbaarheid boven comfort en prestaties gaan. De Land Cruiser 70, die niet meer in Nederland te koop is, is zo'n model.

15. De andere twee versies zijn de Stationwagon (met enorme proporties) en de Light Duty. Die laatste versie vind je in de Nederlandse en Belgische prijslijsten en staat in sommige markten bekend als Land Cruiser Prado.

16. In totaal zijn wereldwijd 10,4 miljoen Land Cruisers verkocht, in 170 landen.

17. Hoewel Australiërs slechts 0,33 procent van de wereldbevolking uitmaken, werd in dat land meer dan 10 procent van alle Land Cruisers verkocht die ooit gebouwd zijn.

18. Vanwege de betrouwbaarheid zijn Land Cruisers zeer in trek bij hulporganisaties als de VN en het Rode Kruis, maar helaas waarderen ook terroristische organisaties de degelijkheid …

19. We vroegen technische baas Keito Moritsu of de Land Cruiser moet vrezen voor zijn voortbestaan in het elektrische tijdperk. Nee, verzekert hij. “De Land Cruiser is onsterfelijk.”