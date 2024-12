Tests

Eindelijk is er na 15 jaar een nieuwe Toyota Land Cruiser. Met deze auto kun je nog echt de wildernis ontdekken. Hoe ruiger het terrein, des te meer de beroemdste Toyota in zijn element is. Alleen de prijs van 180.995 euro verpest het feestje.



Wat valt op aan de Toyota Land Cruiser (2024)?

De Toyota Land Cruiser is ontworpen om op de meest desolate plekken ter wereld te komen. Voor avontuur, maar ook om hulp te verlenen aan mensen die op deze plekken wonen en geen ziekenhuis om de hoek hebben.

Als je in dit ruige, verlaten landschap strandt, ben je verloren. We rijden door het Atlas-gebergte in Marokko. Telefonisch bereik is er niet, mensen komen we nauwelijks tegen. De filosofie van Toyota is dat je in een Land Cruiser veilig moet terugkeren, waar je ook heengaat. En dus moet hij het altijd doen. We weten dat Toyota elk minuscuul boutje oneindig heeft getest, totdat de auto als geheel zo degelijk is dat-ie bijna niet stuk kán gaan.

Daarom kon het zomaar 15 jaar duren voordat er een nieuwe generatie op de markt kwam. Liever wat vertraging dan veel te snel een auto op de markt brengen die faalt in zijn missie, zegt Toyota. Met zijn saaie, wat gedateerde uiterlijk werd het wel echt tijd dat de oude Land Cruiser (2009) plaatsmaakte. De nieuwe heeft een eigentijds design, met duidelijke verwijzingen naar voorgaande generaties.



Ondanks het aardige uiterlijk, is robuuste techniek nog altijd de basis van de nieuwe Land Cruiser. We plukken er in de hete Marokkaanse woestenij de vruchten van. Maar ook op een ijskoude sneeuwvlakte is de Land Cruiser op zijn plek. Hij heeft alle techniek aan boord waarmee je buiten het asfalt kunt overleven.



Zo heeft-ie nog altijd een ouderwets ladderchassis. Dat is simpel en dus makkelijk te repareren, maar ook oersterk. Dat is nodig ook, want in moeilijk begaanbaar terrein kunnen er behoorlijke krachten op het chassis worden losgelaten.

De viercilinder turbodiesel met 204 pk is gekoppeld aan een automaat met acht versnellingen. Voor het eerst heeft de Land Cruiser elektrische stuurbekrachtiging.



Wat is goed aan de Toyota Land Cruiser (2024)?

Vanachter het stuur hebben we zicht over een grote, vrijwel horizontaal geplaatste motorkap, zodat we zien waar de auto ophoudt en de wildernis begint. Om dezelfde praktische reden lopen de zijruiten ver door in de portieren; je ziet beter wat zich naast de auto afspeelt. Als je langs een diep ravijn moet sturen, is elk beetje extra zicht welkom. Daarom staat de A-stijl ook bijna rechtop - aerodynamica is minder van belang dan veiligheid en praktisch gemak.

Met de Land Cruiser kun je nog echt je borsthaar tonen in de wildernis. De lage gearing activeer je via een tuimelschakelaar in de middentunnel. Een steile helling afdalend voel je je stoer en mannelijk, alleen doet de auto al het werk. Je hoeft eigenlijk alleen maar te sturen. De Land Cruiser heeft in lage gearing Crawl Control, dat tijdens het offroaden of afdalen een constante, (heel) lage snelheid aanhoudt tot maximaal 6 km/h. Zo voorkom je doorslippende of blokkerende wielen. Met een keuzeknop op de middenconsole stel je de juiste van de vijf mogelijke snelheden in.



En dan kun je ook nog de voorste stabilisatorstang loskoppelen, zodat de wielen in ruig en niet-egaal terrein niet los van de grond komen. Vertrouw je de omgeving niet, dan kun je altijd nog via een camera kijken wat zich voor de auto afspeelt.



Toch is de Land Cruiser beslist niet zo spartaans als bijvoorbeeld de oude Land Rover Defender. Toyota zorgt er ook voor dat je offroad-belevenissen en je dagelijkse ritten zo comfortabel mogelijk verlopen. De bestuurdersstoel heeft een uitschuifbaar gedeelte dat je bovenbenen goed ondersteunt en beide voorstoelen zijn leverbaar met verwarming en ventilatie. Dankzij de flinke zijwangen blijf je stevig op je stoel terwijl je over onverharde paden ploetert. Desgewenst kun je echte leren bekleding bestellen, een premium JBL-geluidsinstallatie is zelfs standaard.

Wat kan beter aan de Toyota Land Cruiser?

De viercilinder dieselmotor met 204 pk is betrouwbaar als de Bank van Engeland, maar niet meer de jongste. Hij deed ook al dienst in de oude Land Cruiser en in de Hilux. Al werd hij gemoderniseerd en kreeg-ie een compactere turbo, de CO2-uitstoot is met 277 gram nog altijd hoog. Dat heeft enorme gevolgen voor de prijs (zie vraag 4). Zuinig is de turbodiesel evenmin, met een gemiddeld verbruik van 10,6 l/100 kilometer (1 op 9,4). In ruig terrein mag je blij zijn als je 1 op 8 haalt.

Toyota werkt aan schonere alternatieven, maar wil nog niet vertellen welke richting het kiest. De drie-eenheid trekkracht, motorvermogen en fatsoenlijk rijbereik is heilig. Een volledig elektrische versie of een Land Cruiser op waterstof kan er best komen, maar alleen als hij aan alle drie deze eisen voldoet. De elektrische Mercedes G-klasse mag geen aanhanger trekken. Voor Toyota zou zo’n compromis ondenkbaar zijn.



Wanneer komt de nieuwe Toyota Land Cruiser en wat is de prijs?

We kondigden de catastrofe al aan. De Land Cruiser is een feest voor de medewerkers van de Belastingdienst. De torenhoge CO2-uitstoot van 277 gram zorgt voor een bpm-bedrag van bijna een ton en daardoor betaal je zomaar 180.995 euro. In 2025 loopt het bedrag verder op als gevolg van strengere uitstootregels. In België blijft de schade beperkt tot ruim 75.000 euro.

De Land Cruiser wordt in Nederland voor het overgrote deel verkocht op grijs kenteken, aan ondernemers dus. Zij betalen vanaf 1 januari 2025 voor het eerst bpm, dus loopt de prijs ook voor hen op. Een mild hybride-diesel die in de loop van 2025 verschijnt, zal de aanschafpijn een klein beetje verzachten, maar een koopje zal de Land Cruiser - die overigens ook leverbaar is met zeven zitplaatsen - niet worden.

Wat vind ikzelf van de Toyota Land Cruiser?

Bijna niemand in België en Nederland heeft een Land Cruiser écht nodig, maar probeer maar eens ongevoelig te blijven voor zijn charmes. De viercilinder is misschien niet zo verfijnd als een V6, maar wel oersterk. Aan de terreinvaardigheden kan geen SUV tippen. Vrijwel geen koper zal de Land Cruiser zwaar op de proef stellen in desolate gebieden. Maar het idee dat het kan en dat je altijd terugkomt, is even spannend als geruststellend.